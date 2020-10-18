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Конфеты с грецким орехом

Вкусный и быстрый десерт. Дети просто обожают и с удовольствием принимают участие в приготовлении)

Конфеты с грецким орехом

|Кол-во порций: 20
|Сложность: просто
|Время приготовления: 10 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • песочное печенье - 100 г
  • грецкие орехи - 70 г
  • молоко сгущенное - 100 мл
  • какао - 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

• Для начала необходимо измельчить печенье с грецким орехом в мелкую крошку (я использовала Блендер)

Конфеты с грецким орехом

• Добавляем сгущенное молоко (смотрите по консистенции) и хорошо перемешиваем

Конфеты с грецким орехом

Конфеты с грецким орехом

• Лепим небольшие шарики (влажными руками)

Конфеты с грецким орехом

• Готово! По желанию можно обвалять в какао, кокосовой стружке или сахарной пудре

Конфеты с грецким орехом

Всем приятного аппетита!

Рекомендую посмотреть видео рецепт!

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конфетыдесерты
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