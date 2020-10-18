Конфеты с грецким орехом

Вкусный и быстрый десерт. Дети просто обожают и с удовольствием принимают участие в приготовлении)

|Кол-во порций: 20

|Сложность: просто

|Время приготовления: 10 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

песочное печенье - 100 г

грецкие орехи - 70 г

молоко сгущенное - 100 мл

какао - 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

• Для начала необходимо измельчить печенье с грецким орехом в мелкую крошку (я использовала Блендер)

• Добавляем сгущенное молоко (смотрите по консистенции) и хорошо перемешиваем

• Лепим небольшие шарики (влажными руками)

• Готово! По желанию можно обвалять в какао, кокосовой стружке или сахарной пудре

Всем приятного аппетита!

Рекомендую посмотреть видео рецепт!