Конфеты с грецким орехом

Вкусный и быстрый десерт. Дети просто обожают и с удовольствием принимают участие в приготовлении)
|Кол-во порций: 20
|Сложность: просто
|Время приготовления: 10 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- песочное печенье - 100 г
- грецкие орехи - 70 г
- молоко сгущенное - 100 мл
- какао - 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Для начала необходимо измельчить печенье с грецким орехом в мелкую крошку (я использовала Блендер)
• Добавляем сгущенное молоко (смотрите по консистенции) и хорошо перемешиваем
• Лепим небольшие шарики (влажными руками)
• Готово! По желанию можно обвалять в какао, кокосовой стружке или сахарной пудре
Всем приятного аппетита!
Рекомендую посмотреть видео рецепт!
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