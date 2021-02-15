Язык по-мароккански

Сталик Ханкишиев делится уникальным рецептом, благодаря которому вы навсегда забудете тот способ, которыми портили говяжьи языки.

Ручаюсь, если вы хоть раз аккуратно повторите этот рецепт, вы навсегда забудете тот способ, которыми портили говяжьи языки и вы, и ваши предки. Это очень вкусно! Я ввел это блюдо в свое банкетное меню и оно прошло просто на бис и браво!

А как быстро изготовить соленые лимоны, очень похожие по вкусу на марокканские, я научу под катом!

Вам потребуется:

говяжий язык - 2 шт.,

порезанные томаты - 1 кг или 1 литр консервированных,

лук мелким кубиком - 500 г.,

растительное масло - 50 мл,

рубленая петрушка - 4 ст.л.,

чесночная паста - 2 ст.л.,

паприка - 2 ст.л.,

соль - 2 ст.л.,

зира - 1 ст.л.,

черный перец - 1 ч.л.,

кунжутная паста или растертый в ступке кунжут - 1 ст.л.,

лимонный сок - по вкусу,

оливки - 100 гр,

соленые лимоны - 100 гр

Марокканские повара отрезают корень языка, но они готовят для праздников короля, а вы поступайте как знаете. Я не против, если корень останется. Хотя мне вот только что привезли сумку говяжьих языков и они все уже без корней.

Отварите язык примерно в течении одного часа, не до готовности, а лишь бы его можно было очистить.

Чистить язык надо пока он горячий, но если не получается, то просто обрежьте с него шкуру.

Нарежьте язык ломтями.

Обратите внимание, что язык в оригинальном рецепте отварен так, что внутри он остается розовым.

Посолите язык.

Поперчите его.

Добавьте паприку.

Добавьте кунжутную пасту.

Положите рубленую петрушку.

Полейте маслом.

Уложите лук.

Равномерно перемешайте содержимое кастрюли.

Добавьте примерно пол литра воды и поставьте кастрюлю на огонь.

Готовьте на сильном огне, часто перемешивая и проходя лопаткой по дну кастрюли, чтобы не пригорело.

По мере выкипания добавляйте воду.

Ближе к концу приготовления, когда в соусе уже невозможно будет различить кусочки лука и помидоров, а все превратится в однородную густую массу, добавьте зиру.

Добавьте лимонный сок.

Добавьте еще одну порцию петрушки.

Уложите порезанные крупными кусками соленые лимоны и готовьте примерно еще десять минут.

Перед подачей удалите те лимоны, что готовились в соусе.

Выложите языки и украсьте их только что порезанными кусочками соленого лимона и оливками. Посыпьте свежей рубленой зеленью, подавайте вместе с пиалой оливок в качестве первой горячей закуски - как и беф-строганов.

Мои советы:

1) чтобы блюдо выглядело привычнее для нас, язык можно порезать ломтями, а потом брусочками, примерно как на беф-строганов, но в этом случае варить язык следует подольше, а соус начинать готовить пораньше, отдельно от языка. Как только влага из соуса выпарится в первый раз, можно будет подлить воды и положить готовиться язык. Брусочками, да еще и отваренный несколько дольше, он приготовится скорее.

2) Пригорело на дне или нет можно почувствовать проводя лопаткой по дну. Если лопатка начала за что-то цеплятся, то надо не лениться и переложить языки с соусом в другую посуду, отмыть дно и продолжить готовить уже более старательно. Поскольку блюдо изначально густое, да и верхние кусочки языка придавливают нижние к горячему дну, мешать надо постоянно. Да, это трудоемко, но уже появились мультиварки со встроенными перемешивающими лопатками - вот они как раз для таких блюд!

3) Без соленых лимонов марокканцы просто не живут! У всех либо есть соленые лимоны дома, либо они продаются в ближайшей лавке. А нам можно поступить вот как: порежьте лимоны на дольки, щедро посыпьте их сахаром, хорошо посолите, добавьте воды, чтобы даже не покрывало лимон и поставьте на огонь на тридцать минут. Перемешивайте, но без фанатизма, чтобы не покалечить дольки лимона. Полученные результат не отличит от оригинала ни один марокканец, а сок... да это целое сокровище, а не сок! Не выливайте его, пользуйтесь им для приготовления других блюд!

Приятного аппетита!