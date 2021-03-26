Горчичный картофель как в немецких ресторанах

Вареная картошка воспринимается большинством кулинаров исключительно как нехитрый гарнир, однако и ее можно приготовить в качестве поразительно вкусного самостоятельного блюда. Сделаем его так, как подают в немецких ресторанах: в яркой заправке из зернистой горчицы, специй и зелени. Варится же она быстро - всего 15 минут.

Для приготовления картофеля по-немецки нам понадобится 1 килограмм картофеля, 4 столовых ложки винного уксуса, 100 миллилитров оливкого масла, 2 столовых ложки зернистой горчицы, немного зелени, соль по вкусу.

Для начала чистим, моем и нарезаем картофель дольками. Варим 15 минут до готовности.

Пока варится картофель, мы перейдем к заправке. Мелко нарезаем лук и петрушку. Берем глубокую миску, кладем горчицу, соль и нарезанную зелень, заливаем растительным маслом.

Воду от картофеля сливаем, добавляем заправку и все перемешиваем.

Видеорецепт:

Подавать такой картофель можно и самостоятельной закуской и как основное блюдо.