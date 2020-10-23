Готовим аппетитный рыбный салат "Полтавский" — это простой и вкусный слоеный салат, который понравится всем. Подойдет вариант на каждый день и для застолья, берите рецепт на заметку!





Описание приготовления:

Салат выкладываем слоями, основа — любые рыбные консервы по вашему вкусу: сайра, сардина, тунец, лосось и т.д. Также в салат добавим морковь, плавленый сырок, яйца, немного грецких орехов. Перед подачей пропитаем салат часик в холодильнике.

Ингредиенты:

Рыбные консервы — 200 Грамм

Куриные яйца — 2 Штуки

Морковь — 120 Грамм

Плавленый сыр — 80 Грамм

Грецкие орехи — 30 Грамм

Майонез — 3 Ст. ложки

Соль — По вкусу

Перец — По вкусу

Количество порций: 2

Как приготовить "Салат "Полтавский""

Подготовьте все ингредиенты. Морковь и яйца отварите заранее.

Рыбные консервы откройте, слейте сок и разомните рыбу вилкой.

Выложите в салат рыбу первым слоем. Каждый слой салата смазывайте майонезом.

Куриные яйца почистите и натрите на мелкой терке. Выложите яйца поверх рыбы, смажьте майонезом.

Вареную морковь очистите и натрите на средней терке, выложите морковь поверх яиц, смажьте майонезом.

Плавленый сыр натрите на средней терке, выложите следующим слоем.

Украсьте салат грецкими орехами и подавайте к столу.

Приятного аппетита!