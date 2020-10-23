Готовим аппетитный рыбный салат "Полтавский" — это простой и вкусный слоеный салат, который понравится всем. Подойдет вариант на каждый день и для застолья, берите рецепт на заметку!
Описание приготовления:
Салат выкладываем слоями, основа — любые рыбные консервы по вашему вкусу: сайра, сардина, тунец, лосось и т.д. Также в салат добавим морковь, плавленый сырок, яйца, немного грецких орехов. Перед подачей пропитаем салат часик в холодильнике.
Ингредиенты:
- Рыбные консервы — 200 Грамм
- Куриные яйца — 2 Штуки
- Морковь — 120 Грамм
- Плавленый сыр — 80 Грамм
- Грецкие орехи — 30 Грамм
- Майонез — 3 Ст. ложки
- Соль — По вкусу
- Перец — По вкусу
Количество порций: 2
Как приготовить "Салат "Полтавский""
Подготовьте все ингредиенты. Морковь и яйца отварите заранее.
Рыбные консервы откройте, слейте сок и разомните рыбу вилкой.
Выложите в салат рыбу первым слоем. Каждый слой салата смазывайте майонезом.
Куриные яйца почистите и натрите на мелкой терке. Выложите яйца поверх рыбы, смажьте майонезом.
Вареную морковь очистите и натрите на средней терке, выложите морковь поверх яиц, смажьте майонезом.
Плавленый сыр натрите на средней терке, выложите следующим слоем.
Украсьте салат грецкими орехами и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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