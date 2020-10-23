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Салат "Полтавский"

Салат "Полтавский"

Готовим аппетитный рыбный салат "Полтавский" — это простой и вкусный слоеный салат, который понравится всем. Подойдет вариант на каждый день и для застолья, берите рецепт на заметку!

Описание приготовления:

Салат выкладываем слоями, основа — любые рыбные консервы по вашему вкусу: сайра, сардина, тунец, лосось и т.д. Также в салат добавим морковь, плавленый сырок, яйца, немного грецких орехов. Перед подачей пропитаем салат часик в холодильнике.

Ингредиенты:

  • Рыбные консервы  — 200 Грамм
  • Куриные яйца  — 2 Штуки
  • Морковь  — 120 Грамм
  • Плавленый сыр  — 80 Грамм
  • Грецкие орехи  — 30 Грамм
  • Майонез  — 3 Ст. ложки
  • Соль  — По вкусу
  • Перец  — По вкусу

Количество порций: 2

Как приготовить "Салат "Полтавский""

Салат "Полтавский"

Подготовьте все ингредиенты. Морковь и яйца отварите заранее.

Салат "Полтавский"

Рыбные консервы откройте, слейте сок и разомните рыбу вилкой.

Салат "Полтавский"

Выложите в салат рыбу первым слоем. Каждый слой салата смазывайте майонезом.

Салат "Полтавский"

Куриные яйца почистите и натрите на мелкой терке. Выложите яйца поверх рыбы, смажьте майонезом.

Салат "Полтавский"

Вареную морковь очистите и натрите на средней терке, выложите морковь поверх яиц, смажьте майонезом.

Салат "Полтавский"

Плавленый сыр натрите на средней терке, выложите следующим слоем.

Салат "Полтавский"

Украсьте салат грецкими орехами и подавайте к столу.

Салат "Полтавский"

Приятного аппетита!

 

 

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