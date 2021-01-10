Плацинды с картошкой

Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 550 г
- Соль — 1 ч. л.
- Картофель — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Петрушка — 10 г
- Растительное масло — 100 мл
Приготовление:
1. Для теста просейте муку в широкую миску, сделайте углубление в центре, добавьте соль и влейте воду (около 300 мл, в зависимости от муки). Замесите довольно крутое гладкое тесто. Месите его несколько минут, затем сделайте шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 10–15 минут.
2. Из теста сделайте 6–8 одинаковых шариков (примерно по 130–140 г). Используйте муку для подсыпки при необходимости. Опять накройте шарики полотенцем и оставьте на 10 минут.
3. Пока тесто доходит, сделайте начинку. Картошку почистите и нарежьте очень мелкими кубиками.
4. Добавьте мелко нарезанный лук.
5. Мелко нарубленную зелень тоже добавьте в начинку, посолите.
6. Шарики теста раскатайте поочередно тонким слоем, в центр положите начинку (1-2 столовые ложки) и сверните, как показано на картинке. Чтобы тесто лучше склеивалось, можно слегка смочить его водой.
7. Подготовленные лепешки кладите на разогретую сковороду с маслом (огонь должен быть маленьким) швом вниз. Готовьте под крышкой 5–7 минут до золотистого цвета.
8. Затем переверните и жарьте с другой стороны также на маленьком огне и под крышкой, чтобы начинка успела приготовиться.Подавайте теплыми.
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