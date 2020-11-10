Хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего и нежнейшего домашнего сливочного сыра. Сыр получается в сто раз лучше, чем его любой магазинный аналог, к примеру «Филадельфия». Этот сыр хорош и как намазка на хлеб, и к блинам, и в салат, и в десерты.

Домашний сливочный сыр идеален для бутербродов с огурчиком, помидорчиком, малосоленой рыбкой, с вялеными сливами и помидорами.

Предполагаю, что этот сыр может храниться в холодильнике около недели. За пять дней ручаюсь точно!

Время приготовления: 24 часа.

Ингредиенты

кефир 3,2% жирности — 450 г

сметана 20% жирности — 450 г

соль поваренная — 1 ч. ложка (без верха)

Приготовление

Для приготовления сливочного сыра необходимы кефир жирный, сметана 20% жирности и поваренная соль.

У меня продукты местного производителя, которые мне очень нравятся.

Вливаем в миску кефир, добавляем соль и хорошо перемешиваем.

Добавляем сметану и все тщательно перемешиваем.

Дуршлаг ставим в кастрюлю, застилаем его марлей, сложенной в несколько слоев (у меня 8 слоев), и вливаем массу. Даем постоять около 2 часов.

Затем аккуратно поднимаем и завязываем края марли. Сверху кладем блюдце и на него устанавливаем гнет массой около 500 граммов. Всю эту конструкцию аккуратно убираем в холодильник на двое суток.

Через указанное время освобождаем сыр от марли. Перекладываем его в емкость для хранения. Из выделившейся сыворотки можно испечь вкусные блинчики.

Что еще хочу отметить, и это немаловажно: сыр получается в два раза дешевле своего магазинного аналога и не содержит «нехорошие» добавки. Стоимость исходных продуктов менее 100 рублей. Кефир (450 г) стоит 31 рублей, а сметана (450 г) 65 рублей. На выходе у меня получилось 280 г сливочного сыра, что соответствует двум баночкам магазинного.

Домашний сливочный сыр готов. Делаем бутерброды по вкусу. Угощаемся!