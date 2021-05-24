Запеканка из молодой капусты с грибами

Вкусный ужин на скорую руку.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для формы 20х20 см.

Капуста молодая – 500 грамм;

Морковь – 1 штука;

Грибы шампиньоны – 100 грамм;

Сметана - 120 грамм;

Куриные яйца сырые – 2 штуки;

Куриные яйца варёные – 2 штуки;

Мука – 100 грамм;

Крахмал кукурузный – 1 ч. ложка;

Лук зелёный – 3-5 стеблей;

Петрушка, укроп – по 3 веточки;

Масло растительное – 3-4 ст. ложки;

Соль и перец - по вкусу.

Как приготовить:

Подготовить овощи. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной тёрке.

Грибы порезать средним кубиком,

Куриные яйца порезать средним кубиком, лук мелко порезать и зелень, мелко порубить ножом.

На растительном масле, на среднем огне бланшировать морковь, помешивая до полуготовности, добавить грибы, через минуту добавить капусту, помешивая готовить ещё 5 минут. Приправить специями и переложить на блюдо. Дать остыть до комнатной температуры.

В миске смешать венчиком куриные яйца со сметаной. Всыпать просеянную муку, крахмал, соль и перец, всё перемешать до однородного состояния.

В полученную смесь вложить бланшированные овощи, куриные яйца и зелень, всё хорошо перемешать, чтобы всё равномерно распределилось в смеси.

Форму размером 20х20 сантиметров застелить пергаментом.

Выложить в форму подготовленную смесь.

Выпекать в разогретой духовке, до 170 градусов, 30-35 минут. Время выпечки регулируйте по вашей духовке.

Запеканка должна слегка зарумянится.

Готовую запеканку вынимаем, нарезаем и подаём с зеленью и сметаной.

Всем приятного аппетита!