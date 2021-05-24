Запеканка из молодой капусты с грибами

Вкусный ужин на скорую руку.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для формы 20х20 см.
Капуста молодая – 500 грамм;
Морковь – 1 штука;
Грибы шампиньоны – 100 грамм;
Сметана - 120 грамм;
Куриные яйца сырые – 2 штуки;
Куриные яйца варёные – 2 штуки;
Мука – 100 грамм;
Крахмал кукурузный – 1 ч. ложка;
Лук зелёный – 3-5 стеблей;
Петрушка, укроп – по 3 веточки;
Масло растительное – 3-4 ст. ложки;
Соль и перец - по вкусу.
Как приготовить:
Подготовить овощи. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной тёрке.
Грибы порезать средним кубиком,
Куриные яйца порезать средним кубиком, лук мелко порезать и зелень, мелко порубить ножом.
На растительном масле, на среднем огне бланшировать морковь, помешивая до полуготовности, добавить грибы, через минуту добавить капусту, помешивая готовить ещё 5 минут. Приправить специями и переложить на блюдо. Дать остыть до комнатной температуры.
В миске смешать венчиком куриные яйца со сметаной. Всыпать просеянную муку, крахмал, соль и перец, всё перемешать до однородного состояния.
В полученную смесь вложить бланшированные овощи, куриные яйца и зелень, всё хорошо перемешать, чтобы всё равномерно распределилось в смеси.
Форму размером 20х20 сантиметров застелить пергаментом.Выложить в форму подготовленную смесь.
Выпекать в разогретой духовке, до 170 градусов, 30-35 минут. Время выпечки регулируйте по вашей духовке.
Запеканка должна слегка зарумянится.
Готовую запеканку вынимаем, нарезаем и подаём с зеленью и сметаной.
Всем приятного аппетита!
Свежие комментарии