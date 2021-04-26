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Курица с рисом и овощами. Рис по-каталонски

Всем привет! Предлагаю приготовить вкусное блюдо - курица с овощами по- каталонски. Получается очень красивое, ароматное и сытное блюдо. Идеально подходит для обеда или ужина

Курица с рисом и овощами. Рис по-каталонски

Ингредиенты

    1. Куриные голени - 800 г
    2. Лук репчатый - 1шт
    3. Морковь - 1шт(130г)
    4. Перец болгарский - 1шт(250г)
    5. Помидоры-2шт(300г)
    6. Зеленый горошек консервированный-1б(420г без жидкости)
    7. Кукуруза консервированная - 1б(340г без жидкости)
    8. Чеснок - 4 зубчика
    9. Рис - 2 ст. (460г) у меня пропаренный
    10. Вода - 1 литр
    11. Карри - 1ч.л
    12. Соль по вкусу
    13. Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1.На сковороде с растительным маслом обжарим куриные голени до золотистой корочки ,добавим соль по вкусу, затем перекладываем на тарелку и оставляем на некоторое время.

2.Подготовим остальные ингредиенты: лук мелко нарежем ,морковь натрем на крупной терке, перец нарежем кубиками, помидоры нарежем мелкими кусочками, мелко нарежем чеснок.

3.В глубокой сковороде обжарим лук на растительном масле до золотистого цвета, добавим морковь, перец, помидоры, чеснок ,все перемешиваем и тушим 5 минут.

4.К овощам добавляем рис ,карри, соль и заливаем водой .Все хорошо перемешиваем и после того как закипит варим 15 минут, периодически помешивая, чтобы рис не пригорел.

5.С горошка и кукурузы сливаем воду и добавляем спустя минут к рису. Перемешиваем. Сверху выкладываем курицу ,накрываем крышкой и тушим на медленном огне еще 10 минут, затем снимаем крышку и если еще осталась вода тушим 5 минут, пока не выпариться жидкость.

Наш рис готов!

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

Смотрите коротенькое видео приготовления риса с курицей ниже...

 

 

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гарнирыкухни мираблюда из курицы
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