7 рецептов блюд из болгарского перца

Болгарский перец — чемпион среди овощей по содержанию витамина С. Из того, что растет на даче, он уступает только шиповнику и черной смородине. В составе сладкого перца также присутствует уникальный витамин P, который служит незаменимым помощником для наших сосудов и сердца. И еще один приятный бонус — это витамин B, с ним кожа и волосы будут сиять, а настроение держаться на высоте. Пока великий овощ свеж и невредим, готовьте с ним салаты, делайте вкусные заготовки и просто замораживайте на зиму. Помимо этого, мы предлагаем вам семь оригинальных рецептов с болгарским перцем на каждый день. В подборке вы найдете вариации семейного обеда, простой рецепт лечо и идею красочной вегетарианской закуски!

Вегетарианский бутерброд

Если закуски с колбасой или ветчиной уже наскучили, попробуйте оригинальные брускетты с болгарским перцем. Подавать их можно на завтрак или же готовить к приходу гостей.

Ингредиенты:

красный болгарский перец — 1 шт.

желтый болгарский перец — 1 шт.

брынза — 80 г

хлеб — 5 кусков

соль — по вкусу

перец — по вкусу

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Поставьте перцы в духовку, разогретую до 180°C, на 15 минут.

2. Еще на 15 минут закройте их в целлофановом пакете, затем снимите кожицу, удалите семена и нарежьте на небольшие кусочки.

3. Хлеб подсушите на сковороде с обеих сторон.

4. Брынзу слегка разомните вилкой и выложите на хлеб. Следом — болгарский перец.

5. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

6. Веселый разноцветный бутерброд готов! По желанию украсьте его зеленью, и тогда на вашем столе будут все самые яркие краски.

Салат с настроением

Хмурым осенним днем воспрянуть духом поможет теплый салат из болгарского перца, баклажанов и красного лука.

Ингредиенты:

Основные:

баклажаны — 1 шт.

красный болгарский перец — 1 шт.

желтый болгарский перец — 1 шт.

красный лук — 1 шт.

соль — по вкусу

Для маринада:

соевый соус — 30 мл

оливковое масло — 15 мл

чеснок — 2 зубчика

перец чили — 1 шт.

Для подачи:

кунжут — 1 ч. л.

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

1. Неочищенный баклажан нарежьте кружками, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте.

2. Желтый и красный перцы очистите от семян и перегородок, нарежьте полосками. А красный лук — кольцами.

3. В миске смешайте соевый соус, оливковое масло, мелко порубленный перец чили и чеснок, пропущенный через пресс.

4. В этой смеси замаринуйте овощи, оставьте на 1 час. Затем выложите на противень и запекайте 15 минут при 180°C.

5. Смешайте овощи, посыпьте свежей зеленью и кунжутом.

6. Готовый салат можно сбрызнуть маринадом — тонкие пикантные нотки сделают его еще лучше.

Смена декораций

Разнообразить меню из основных горячих блюд можно, приготовив соте из болгарского перца с курицей, шампиньонами и кабачками. Такое оригинальное блюдо восхитит даже самых придирчивых домашних критиков.

Ингредиенты:

Основные:

куриное филе — 500 г

болгарский перец — 1 шт.

кабачки — 1 шт.

шампиньоны — 200 г

Для маринада:

оливковое масло — 4 ст. л.

карри — ½ ч. л.

соль — 1 щепотка

Для соуса:

лимон — ½ шт.

тертый имбирь — ½ ч. л.

орегано — 1 щепотка

кумин — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте полосками. Залейте смесью из оливкового масла, карри и щепотки соли. Оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.

2. Обжарьте мясо до золотистого цвета и выложите на тарелку.

3. В этой же сковороде обжарьте нарезанные болгарский перец, кабачок и шампиньоны.

4. Куриное филе добавьте к овощам. Полейте сверху соусом из сока и цедры лимона, тертого имбиря, орегано и кумина. Перемешайте и потомите все вместе на небольшом огне 5 минут. Готово!

Рисовый экспромт

Рис с болгарским перцем удачно разнообразит семейное меню. Это блюдо можно подавать на гарнир к чему угодно или наслаждаться им просто так.

Ингредиенты:

болгарский перец — 2 шт.

рис — 300 г

стручковая фасоль — 100 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 4 зубчика

оливковое масло — 1 ст. л.

соевый соус — 4 ст. л.

кунжутное масло — 2 ст. л.

маслины — ½ банки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.

2. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на растительном масле до золотистости.

3. Нарезанный перец и стручковую фасоль тоже обжарьте в сковороде до готовности.

4. Смешайте рис с перцем, фасолью, луком и чесноком. Добавьте соевый соус, кунжутное масло, приправьте специями и перемешайте.

5. Томите блюдо 5 минут под крышкой. В конце добавьте маслины. Приятного аппетита!

Форма и содержание

Болгарский перец создан для фарширования, причем абсолютно любыми начинками. В этом рецепте мы будем использовать свино-говяжий фарш с изюмом. Такие нарядные перцы станут украшением любого стола!

Ингредиенты:

болгарский перец — 3 шт.

мясной фарш — 300 г

изюм — 1 горсть

сыр — 100 г

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

тимьян — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Удалите семена и перегородки из крупных крепких перцев.

2. Горсть изюма обдайте кипятком и смешайте с мясным фаршем. Приправьте солью, черным перцем и тимьяном.

3. Наполните фаршем перцы. Посыпьте сверху тертым сыром и выложите в форму, застеленную промасленной фольгой.

4. Первые 15 минут запекайте фаршированные перцы при температуре 200°C, затем уменьшите ее до 160°C и выдерживайте овощи еще 20–30 минут.

Золото в тарелке

Сладкий перец идеально подходит для крем-супа, тем более если подобрать для него гармоничную пару. Суп-пюре из болгарского перца и цветной капусты удачно дополнят хрустящие сухарики и веточка тимьяна.

Ингредиенты:

Основные:

болгарский перец — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

цветная капуста — 400 г

куриный бульон — 500 мл

сливки —200 мл

сыр — 100 г

соль — по вкусу

специи — по вкусу

Для подачи:

сухарики — по вкусу

Способ приготовления:

1. Два красных перца запекайте 20 минут в духовке при 180°C.

2. Дайте им остыть, очистите от кожицы и семян, тщательно пюрируйте.

3. Морковь натрите на крупной терке, лук порубите, чеснок измельчите. Пассеруйте овощи до готовности.

4. Цветную капусту отварите, соедините с бульоном и овощной зажаркой. Потомите 10 минут на медленном огне.

5. Прогрейте сливки и растворите в них 100 г тертого сыра. Введите пюре из перца, перемешайте.

6. Овощи с бульоном пробейте блендером, смешайте со сливочной массой, добавьте по вкусу соль и специи. Перемешайте. Суп готов!

Овощная терапия

Сделать лечо из болгарского перца на зиму никогда не поздно. Такая заготовка согреет теплом летних воспоминаний однажды зимой.

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

болгарский перец — 2,5 кг

растительное масло — 100 мл

сахар — 60 г

соль — 1 ст. л.

уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку спелые сочные помидоры.

2. Полученную массу вылейте в большую кастрюлю, добавьте растительное масло, сахар и соль.

3. Время от времени помешивая томаты лопаткой, доведите их до кипения.

4. Перцы небольшого размера очистите от хвостиков и семян, каждый разрежьте вдоль на восемь частей.

5. Опустите их в томатную массу и варите 30 минут, часто помешивая. В конце добавьте уксус.

6. Разлете лечо по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Болгарский перец — славный овощ, которому всегда найдется вкусное и полезное применение. А своими фирменными блюдами с участием перца делитесь в комментариях!