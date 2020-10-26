7 рецептов блюд из болгарского перца

Болгарский перец — чемпион среди овощей по содержанию витамина С. Из того, что растет на даче, он уступает только шиповнику и черной смородине. В составе сладкого перца также присутствует уникальный витамин P, который служит незаменимым помощником для наших сосудов и сердца. И еще один приятный бонус — это витамин B, с ним кожа и волосы будут сиять, а настроение держаться на высоте. Пока великий овощ свеж и невредим, готовьте с ним салаты, делайте вкусные заготовки и просто замораживайте на зиму. Помимо этого, мы предлагаем вам семь оригинальных рецептов с болгарским перцем на каждый день. В подборке вы найдете вариации семейного обеда, простой рецепт лечо и идею красочной вегетарианской закуски!
Вегетарианский бутерброд
Если закуски с колбасой или ветчиной уже наскучили, попробуйте оригинальные брускетты с болгарским перцем. Подавать их можно на завтрак или же готовить к приходу гостей.
Ингредиенты:
- красный болгарский перец — 1 шт.
- желтый болгарский перец — 1 шт.
- брынза — 80 г
- хлеб — 5 кусков
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Поставьте перцы в духовку, разогретую до 180°C, на 15 минут.
2. Еще на 15 минут закройте их в целлофановом пакете, затем снимите кожицу, удалите семена и нарежьте на небольшие кусочки.
3. Хлеб подсушите на сковороде с обеих сторон.
4. Брынзу слегка разомните вилкой и выложите на хлеб. Следом — болгарский перец.
5. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
6. Веселый разноцветный бутерброд готов! По желанию украсьте его зеленью, и тогда на вашем столе будут все самые яркие краски.
Салат с настроением
Хмурым осенним днем воспрянуть духом поможет теплый салат из болгарского перца, баклажанов и красного лука.
Ингредиенты:
Основные:
- баклажаны — 1 шт.
- красный болгарский перец — 1 шт.
- желтый болгарский перец — 1 шт.
- красный лук — 1 шт.
- соль — по вкусу
Для маринада:
- соевый соус — 30 мл
- оливковое масло — 15 мл
- чеснок — 2 зубчика
- перец чили — 1 шт.
Для подачи:
- кунжут — 1 ч. л.
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
1. Неочищенный баклажан нарежьте кружками, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте.
2. Желтый и красный перцы очистите от семян и перегородок, нарежьте полосками. А красный лук — кольцами.
3. В миске смешайте соевый соус, оливковое масло, мелко порубленный перец чили и чеснок, пропущенный через пресс.
4. В этой смеси замаринуйте овощи, оставьте на 1 час. Затем выложите на противень и запекайте 15 минут при 180°C.
5. Смешайте овощи, посыпьте свежей зеленью и кунжутом.
6. Готовый салат можно сбрызнуть маринадом — тонкие пикантные нотки сделают его еще лучше.
Смена декораций
Разнообразить меню из основных горячих блюд можно, приготовив соте из болгарского перца с курицей, шампиньонами и кабачками. Такое оригинальное блюдо восхитит даже самых придирчивых домашних критиков.
Ингредиенты:
Основные:
- куриное филе — 500 г
- болгарский перец — 1 шт.
- кабачки — 1 шт.
- шампиньоны — 200 г
Для маринада:
- оливковое масло — 4 ст. л.
- карри — ½ ч. л.
- соль — 1 щепотка
Для соуса:
- лимон — ½ шт.
- тертый имбирь — ½ ч. л.
- орегано — 1 щепотка
- кумин — 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте полосками. Залейте смесью из оливкового масла, карри и щепотки соли. Оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.
2. Обжарьте мясо до золотистого цвета и выложите на тарелку.
3. В этой же сковороде обжарьте нарезанные болгарский перец, кабачок и шампиньоны.
4. Куриное филе добавьте к овощам. Полейте сверху соусом из сока и цедры лимона, тертого имбиря, орегано и кумина. Перемешайте и потомите все вместе на небольшом огне 5 минут. Готово!
Рисовый экспромт
Рис с болгарским перцем удачно разнообразит семейное меню. Это блюдо можно подавать на гарнир к чему угодно или наслаждаться им просто так.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 2 шт.
- рис — 300 г
- стручковая фасоль — 100 г
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 4 зубчика
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соевый соус — 4 ст. л.
- кунжутное масло — 2 ст. л.
- маслины — ½ банки
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
2. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на растительном масле до золотистости.
3. Нарезанный перец и стручковую фасоль тоже обжарьте в сковороде до готовности.
4. Смешайте рис с перцем, фасолью, луком и чесноком. Добавьте соевый соус, кунжутное масло, приправьте специями и перемешайте.
5. Томите блюдо 5 минут под крышкой. В конце добавьте маслины. Приятного аппетита!
Форма и содержание
Болгарский перец создан для фарширования, причем абсолютно любыми начинками. В этом рецепте мы будем использовать свино-говяжий фарш с изюмом. Такие нарядные перцы станут украшением любого стола!
Ингредиенты:
- болгарский перец — 3 шт.
- мясной фарш — 300 г
- изюм — 1 горсть
- сыр — 100 г
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- тимьян — 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Удалите семена и перегородки из крупных крепких перцев.
2. Горсть изюма обдайте кипятком и смешайте с мясным фаршем. Приправьте солью, черным перцем и тимьяном.
3. Наполните фаршем перцы. Посыпьте сверху тертым сыром и выложите в форму, застеленную промасленной фольгой.
4. Первые 15 минут запекайте фаршированные перцы при температуре 200°C, затем уменьшите ее до 160°C и выдерживайте овощи еще 20–30 минут.
Золото в тарелке
Сладкий перец идеально подходит для крем-супа, тем более если подобрать для него гармоничную пару. Суп-пюре из болгарского перца и цветной капусты удачно дополнят хрустящие сухарики и веточка тимьяна.
Ингредиенты:
Основные:
- болгарский перец — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- цветная капуста — 400 г
- куриный бульон — 500 мл
- сливки —200 мл
- сыр — 100 г
- соль — по вкусу
- специи — по вкусу
Для подачи:
- сухарики — по вкусу
Способ приготовления:
1. Два красных перца запекайте 20 минут в духовке при 180°C.
2. Дайте им остыть, очистите от кожицы и семян, тщательно пюрируйте.
3. Морковь натрите на крупной терке, лук порубите, чеснок измельчите. Пассеруйте овощи до готовности.
4. Цветную капусту отварите, соедините с бульоном и овощной зажаркой. Потомите 10 минут на медленном огне.
5. Прогрейте сливки и растворите в них 100 г тертого сыра. Введите пюре из перца, перемешайте.
6. Овощи с бульоном пробейте блендером, смешайте со сливочной массой, добавьте по вкусу соль и специи. Перемешайте. Суп готов!
Овощная терапия
Сделать лечо из болгарского перца на зиму никогда не поздно. Такая заготовка согреет теплом летних воспоминаний однажды зимой.
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг
- болгарский перец — 2,5 кг
- растительное масло — 100 мл
- сахар — 60 г
- соль — 1 ст. л.
- уксус 9% — 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Пропустите через мясорубку спелые сочные помидоры.
2. Полученную массу вылейте в большую кастрюлю, добавьте растительное масло, сахар и соль.
3. Время от времени помешивая томаты лопаткой, доведите их до кипения.
4. Перцы небольшого размера очистите от хвостиков и семян, каждый разрежьте вдоль на восемь частей.
5. Опустите их в томатную массу и варите 30 минут, часто помешивая. В конце добавьте уксус.
6. Разлете лечо по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
Болгарский перец — славный овощ, которому всегда найдется вкусное и полезное применение. А своими фирменными блюдами с участием перца делитесь в комментариях!
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