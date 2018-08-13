Баклажанные рулетики с овощной начинкой





Вкуснейшие баклажанные рулетики с пикантной овощной начинкой:) Готовятся очень быстро и просто, а съедаются еще быстрее... оторваться от них просто невозможно! Вкусны и в теплом, и в холодном виде, но как по мне - холодные они просто бесподобные!!!!! Угощайтесь на здоровье!!!

Ингредиенты:

2-3 длинных баклажана

2 репчатые луковицы

1 крупная морковь

1 сладкий красный перец

2 средний помидора

3 зубчика чеснока

соль, сахар, уксус (винный или яблочный) по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Баклажаны вымыть, срезать кончики и плодоножку. Нарезать поперек на тонкие пластины толщиной 3-4 мм, посыпать солью и оставить на 30 минут, что бы вышла горечь.



Тем временем приготовить начинку.

Для этого, лук нарезать тонкими полукольцами, морковь потереть на крупной терке, перец порезать тонкой соломкой, помидоры тонкими ломтиками.

В сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь, обжарить пару минут и выложить перец, а еще через пару минут помидоры. Тушить все вместе до готовности овощей. Снять с огня.



К готовым овощам добавить чеснок, пропущенный через пресс, уксус, соль и сахар по вкусу. Перемешать.



Баклажаны промыть под проточной водой и обжарить на растительном масле с двух сторон.



На каждую пластину баклажана выложить ложку начинки и свернуть в рулетик.



Все! Можно угощаться и наслаждаться!!!



Приятного вам аппетита!!!

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