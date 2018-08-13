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Баклажанные рулетики с овощной начинкой

Баклажанные рулетики с овощной начинкой

Вкуснейшие баклажанные рулетики с пикантной овощной начинкой:) Готовятся очень быстро и просто, а съедаются еще быстрее... оторваться от них просто невозможно! Вкусны и в теплом, и в холодном виде, но как по мне - холодные они просто бесподобные!!!!! Угощайтесь на здоровье!!!

Баклажанные рулетики с овощной начинкой

Ингредиенты:

  • 2-3 длинных баклажана 
  • 2 репчатые луковицы 
  • 1 крупная морковь
  • 1 сладкий красный перец 
  • 2 средний помидора 
  • 3 зубчика чеснока 
  • соль, сахар, уксус (винный или яблочный) по вкусу
  • растительное масло для жарки

Приготовление:

Баклажаны вымыть, срезать кончики и плодоножку. Нарезать поперек на тонкие пластины толщиной 3-4 мм, посыпать солью и оставить на 30 минут, что бы вышла горечь. 

Тем временем приготовить начинку. 
Для этого, лук нарезать тонкими полукольцами, морковь потереть на крупной терке, перец порезать тонкой соломкой, помидоры тонкими ломтиками. 
В сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь, обжарить пару минут и выложить перец, а еще через пару минут помидоры. Тушить все вместе до готовности овощей. Снять с огня.

Баклажанные рулетики с овощной начинкой
К готовым овощам добавить чеснок, пропущенный через пресс, уксус, соль и сахар по вкусу. Перемешать.

Баклажаны промыть под проточной водой и обжарить на растительном масле с двух сторон.

Баклажанные рулетики с овощной начинкой
На каждую пластину баклажана выложить ложку начинки и свернуть в рулетик.

Все! Можно угощаться и наслаждаться!!!

Приятного вам аппетита!!!

Баклажанные рулетики с овощной начинкой

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Закускиовощные блюдабаклажаныкулинария
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