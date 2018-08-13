Баклажанные рулетики с овощной начинкой

Вкуснейшие баклажанные рулетики с пикантной овощной начинкой:) Готовятся очень быстро и просто, а съедаются еще быстрее... оторваться от них просто невозможно! Вкусны и в теплом, и в холодном виде, но как по мне - холодные они просто бесподобные!!!!! Угощайтесь на здоровье!!!
Ингредиенты:
- 2-3 длинных баклажана
- 2 репчатые луковицы
- 1 крупная морковь
- 1 сладкий красный перец
- 2 средний помидора
- 3 зубчика чеснока
- соль, сахар, уксус (винный или яблочный) по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Баклажаны вымыть, срезать кончики и плодоножку. Нарезать поперек на тонкие пластины толщиной 3-4 мм, посыпать солью и оставить на 30 минут, что бы вышла горечь.
Тем временем приготовить начинку.
Для этого, лук нарезать тонкими полукольцами, морковь потереть на крупной терке, перец порезать тонкой соломкой, помидоры тонкими ломтиками.
В сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь, обжарить пару минут и выложить перец, а еще через пару минут помидоры. Тушить все вместе до готовности овощей. Снять с огня.
К готовым овощам добавить чеснок, пропущенный через пресс, уксус, соль и сахар по вкусу. Перемешать.
Баклажаны промыть под проточной водой и обжарить на растительном масле с двух сторон.
На каждую пластину баклажана выложить ложку начинки и свернуть в рулетик.
Все! Можно угощаться и наслаждаться!!!
Приятного вам аппетита!!!
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