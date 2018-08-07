Ну какое же лето без золотистой сладкой и сочной кукурузы! «Но ее так долго варить», — скажете вы и промахнетесь. Мы расскажем о скоростном способе варки — всего 20 минут, а также поделится еще двумя необычными рецептами приготовления молодых початков.

Ключевое слово здесь — молодых, ведь если кукуруза перезрелая, как ни старайся, а мягче и вкуснее ее не сделать. Впрочем, из такого продукта получатся отличные тортильяс (испанские лепешки) и мамалыга (из перемолотых в блендере зерен). Но это уже другая история, а сегодня бал правит кукуруза в початках. Встречайте три рецепта!

Как приготовить кукурузу

Кукуруза за 20 минут

Опытные кулинары уверены: вовсе необязательно часами вываривать кукурузу! От этого она не только не размягчится, а наоборот: станет резиновой. Отсюда потом и проблемы с пищеварением. 20 минут — именно столько понадобится, чтобы молодая кукуруза полностью приготовилась и осталась сочной.

Ингредиенты:

6 початков сахарной кукурузы

0,5 лимона

соль по вкусу

масло сливочное по вкусу

Приготовление:

На дно глубокой кастрюли выложите кукурузные листья, затем выложите очищенные початки. Залейте кукурузу кипятком, накройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь, после закипания убавьте огонь до минимума, варите 15 минут. Выключите огонь, влейте в кастрюлю сок половины лимона, оставьте под крышкой на 5 минут. Воду слейте, початки посыпьте солью, смажьте сливочным маслом.

Ароматная запеченная кукуруза

Лучший рецепт, чтобы удивить семью чем-то необычным! Для этого способа нужна кукуруза молочной зрелости. Более спелую лучше использовать для варки, так как после запекания она всё равно останется жестковатой.

Ингредиенты:

4 початка сахарной кукурузы

100 г сливочного масла

6 зуб. чеснока

2 ч. л. соли

кориандр молотый по вкусу

тимьян сушеный по вкусу

перец черный молотый по вкусу

паприка по вкусу

0,5 пуч. укропа или петрушки

Приготовление:

Размягченное сливочное масло разотрите со специями и солью, добавьте рубленую зелень и чеснок. Перемешайте. Кукурузу освободите от листьев, срежьте кончики с обеих сторон. Густо смажьте масляной смесью. Старайтесь втереть ее между зерен. Каждый початок по отдельности заверните сначала в лист пергамента, затем в фольгу, чтобы кукуруза сохранила сочность и равномерно пропеклась. Отправьте свертки с початками в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 40 минут.

Сливочная кукуруза-гриль в маринаде из соевого соуса

Одной рукой взять с гриля еще не успевший остыть початок, другой слегка посыпать его тертым сыром и… наслаждаться! Простота, гармония, ничего лишнего.

Ингредиенты:

4 початка сахарной кукурузы

2 ст. л. соевого соуса

3 ст. л сметаны

60 г сливочного масла

3 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. соуса чили

1 ч. л. сушеных прованских трав

Приготовление:

В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло со сметаной, соевым соусом, соусом чили, лимонным соком и прованскими травами. Подготовленной смесью тщательно натрите каждый початок. По отдельности выложите на листы фольги и заверните. Выдержите свертки 15–20 минут при комнатной температуре. Выложите свертки с кукурузой на решетку прогретого гриля или мангала до среднего жара, готовьте примерно 20 минут. Каждые 5 минут переворачивайте для равномерного прожаривания. Спустя положенное время проверьте готовность кукурузы. Если необходимо, подержите на огне еще минут 5–7. По желанию готовую кукурузу посыпьте тертым сыром.

90 % успеха в приготовлении кукурузы — выбор правильных початков. Обязательно обращайте внимание на размер и форму початков, а также цвет и зрелость зерен.

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