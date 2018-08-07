Ну какое же лето без золотистой сладкой и сочной кукурузы! «Но ее так долго варить», — скажете вы и промахнетесь. Мы расскажем о скоростном способе варки — всего 20 минут, а также поделится еще двумя необычными рецептами приготовления молодых початков.
Ключевое слово здесь — молодых, ведь если кукуруза перезрелая, как ни старайся, а мягче и вкуснее ее не сделать. Впрочем, из такого продукта получатся отличные тортильяс (испанские лепешки) и мамалыга (из перемолотых в блендере зерен). Но это уже другая история, а сегодня бал правит кукуруза в початках. Встречайте три рецепта!
Как приготовить кукурузу
Кукуруза за 20 минут
Опытные кулинары уверены: вовсе необязательно часами вываривать кукурузу! От этого она не только не размягчится, а наоборот: станет резиновой. Отсюда потом и проблемы с пищеварением. 20 минут — именно столько понадобится, чтобы молодая кукуруза полностью приготовилась и осталась сочной.
Ингредиенты:
- 6 початков сахарной кукурузы
- 0,5 лимона
- соль по вкусу
- масло сливочное по вкусу
Приготовление:
- На дно глубокой кастрюли выложите кукурузные листья, затем выложите очищенные початки.
- Залейте кукурузу кипятком, накройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь, после закипания убавьте огонь до минимума, варите 15 минут. Выключите огонь, влейте в кастрюлю сок половины лимона, оставьте под крышкой на 5 минут.
- Воду слейте, початки посыпьте солью, смажьте сливочным маслом.
Ароматная запеченная кукуруза
Лучший рецепт, чтобы удивить семью чем-то необычным! Для этого способа нужна кукуруза молочной зрелости. Более спелую лучше использовать для варки, так как после запекания она всё равно останется жестковатой.
Ингредиенты:
- 4 початка сахарной кукурузы
- 100 г сливочного масла
- 6 зуб. чеснока
- 2 ч. л. соли
- кориандр молотый по вкусу
- тимьян сушеный по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- паприка по вкусу
- 0,5 пуч. укропа или петрушки
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло разотрите со специями и солью, добавьте рубленую зелень и чеснок. Перемешайте.
- Кукурузу освободите от листьев, срежьте кончики с обеих сторон. Густо смажьте масляной смесью. Старайтесь втереть ее между зерен.
- Каждый початок по отдельности заверните сначала в лист пергамента, затем в фольгу, чтобы кукуруза сохранила сочность и равномерно пропеклась.
- Отправьте свертки с початками в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 40 минут.
Сливочная кукуруза-гриль в маринаде из соевого соуса
Одной рукой взять с гриля еще не успевший остыть початок, другой слегка посыпать его тертым сыром и… наслаждаться! Простота, гармония, ничего лишнего.
Ингредиенты:
- 4 початка сахарной кукурузы
- 2 ст. л. соевого соуса
- 3 ст. л сметаны
- 60 г сливочного масла
- 3 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. соуса чили
- 1 ч. л. сушеных прованских трав
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло со сметаной, соевым соусом, соусом чили, лимонным соком и прованскими травами.
- Подготовленной смесью тщательно натрите каждый початок. По отдельности выложите на листы фольги и заверните. Выдержите свертки 15–20 минут при комнатной температуре.
- Выложите свертки с кукурузой на решетку прогретого гриля или мангала до среднего жара, готовьте примерно 20 минут. Каждые 5 минут переворачивайте для равномерного прожаривания. Спустя положенное время проверьте готовность кукурузы. Если необходимо, подержите на огне еще минут 5–7.
- По желанию готовую кукурузу посыпьте тертым сыром.
90 % успеха в приготовлении кукурузы — выбор правильных початков. Обязательно обращайте внимание на размер и форму початков, а также цвет и зрелость зерен.
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