Паста из авокадо: тонкости приготовления и рецепты

Авокадо — продукт № 1 для людей, следящих за своим питанием. Мы не раз говорили о полезных свойствах зеленого фрукта и делились с вами оригинальными рецептами. Паста из авокадо — ей хочется посвятить отдельный материал, настолько это чудесный продукт!
Универсальное блюдо используют и просто как намазку на хлеб, и как густой соус к чипсам, овощам, птице. Как выбрать правильный авокадо для пасты, с чем лучше всего ее готовить и подавать — всё это вы узнаете в нашей статье.
Тонкости приготовления пасты из авокадо
Какой фрукт выбрать
Обратите внимание на цвет плода: спелое авокадо должно быть темно-зеленым (близким к коричневому). Проверяйте упругость плода перед покупкой. Если вмятина от пальца разглаживается, авокадо можно покупать.
С чем сочетается авокадо
Пасту из авокадо относят к мексиканской кухне, поэтому вкус этого блюда нередко бывает достаточно острым. Авокадо отлично сочетается с соком лайма и лимона, цедрой, луком, кориандром, перцем чили, соевым соусом, орехами и овощами. Вы можете придумать свою вариацию пасты из авокадо, которая определенно порадует вас своим вкусом.
Паста из авокадо: с чем лучше подать
К пасте из авокадо идеально подходят тортилья, поджаренные ломтики хлеба или чипсы.Также блюдо подают вместе со спагетти, с морковью, сельдереем и другими свежими овощами.
3 рецепта пасты с авокадо
Гуакамоле
Ингредиенты
- 1 спелое авокадо;
- 2 зуб. чеснока;
- 0,5 шт. лайма или лимона;
- соль по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- перец чили по вкусу.
Приготовление
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Туда выдавите сок лайма или лимона и чеснок.
- Посолите и приправьте смесь по вкусу, затем взбейте до однородного состояния.
Паста из авокадо и орехов
Ингредиенты
- 1 спелое авокадо;
- 1 горсть грецких орехов;
- 0,25 ч. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- соль по вкусу;
- свежемолотый черный перец по вкусу.
Приготовление
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Добавьте лимонный сок и оливковое масло.
- Измельчите грецкие орехи и добавьте их в мякоть авокадо. Посолите и поперчите пасту по вкусу. Перемешайте.
Паста из авокадо и творога
Ингредиенты
- 2 небольших спелых авокадо:
- 5 сваренных вкрутую яиц;
- 200 г белого творога;
- 1 маринованный огурец;
- 3 зуб. чеснока;
- 1 лук;
- 0,5 шт. лимона;
- соль по вкусу;
- оливки по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу.
Приготовление
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Яйца натрите на мелкой терке и добавьте их вместе с творогом к авокадо.
- Перемешайте массу и добавьте свежевыжатый лимонный сок. Мелко порежьте огурец, лук, чеснок и оливки. Добавьте в пасту и перемешайте. Посолите и поперчите. Снова перемешайте.
Это лишь 3 простых рецепта пасты из авокадо, которые вы можете видоизменять и совершенствовать по своему вкусу. Авокадо прекрасно тем, что сочетается со многими продуктами и делает блюда в разы сытнее и питательнее. Готовая паста не предназначена для длительного хранения, но в герметично закрытом контейнере в холодильнике ее жизнь можно продлить на несколько дней. Не забудьте поделиться этой статьей с любителями авокадо. Удачи!
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