Паста из авокадо: тонкости приготовления и рецепты

Авокадо — продукт № 1 для людей, следящих за своим питанием. Мы не раз говорили о полезных свойствах зеленого фрукта и делились с вами оригинальными рецептами. Паста из авокадо — ей хочется посвятить отдельный материал, настолько это чудесный продукт!

Универсальное блюдо используют и просто как намазку на хлеб, и как густой соус к чипсам, овощам, птице. Как выбрать правильный авокадо для пасты, с чем лучше всего ее готовить и подавать — всё это вы узнаете в нашей статье.

Тонкости приготовления пасты из авокадо

Какой фрукт выбрать

Обратите внимание на цвет плода: спелое авокадо должно быть темно-зеленым (близким к коричневому). Проверяйте упругость плода перед покупкой. Если вмятина от пальца разглаживается, авокадо можно покупать.

С чем сочетается авокадо

Пасту из авокадо относят к мексиканской кухне, поэтому вкус этого блюда нередко бывает достаточно острым. Авокадо отлично сочетается с соком лайма и лимона, цедрой, луком, кориандром, перцем чили, соевым соусом, орехами и овощами. Вы можете придумать свою вариацию пасты из авокадо, которая определенно порадует вас своим вкусом.

Паста из авокадо: с чем лучше подать

К пасте из авокадо идеально подходят тортилья, поджаренные ломтики хлеба или чипсы.

3 рецепта пасты с авокадо

Гуакамоле

Также блюдо подают вместе со спагетти, с морковью, сельдереем и другими

Ингредиенты

1 спелое авокадо;

2 зуб. чеснока;

0,5 шт. лайма или лимона;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

перец чили по вкусу.

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Туда выдавите сок лайма или лимона и чеснок. Посолите и приправьте смесь по вкусу, затем взбейте до однородного состояния.

Паста из авокадо и орехов

Ингредиенты

1 спелое авокадо;

1 горсть грецких орехов;

0,25 ч. л. оливкового масла;

1 ст. л. лимонного сока;

соль по вкусу;

свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Добавьте лимонный сок и оливковое масло. Измельчите грецкие орехи и добавьте их в мякоть авокадо. Посолите и поперчите пасту по вкусу. Перемешайте.

Паста из авокадо и творога

Ингредиенты

2 небольших спелых авокадо:

5 сваренных вкрутую яиц;

200 г белого творога;

1 маринованный огурец;

3 зуб. чеснока;

1 лук;

0,5 шт. лимона;

соль по вкусу;

оливки по вкусу;

черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку и мякоть. В отдельной миске измельчите мякоть блендером. Яйца натрите на мелкой терке и добавьте их вместе с творогом к авокадо. Перемешайте массу и добавьте свежевыжатый лимонный сок. Мелко порежьте огурец, лук, чеснок и оливки. Добавьте в пасту и перемешайте. Посолите и поперчите. Снова перемешайте.

Это лишь 3 простых рецепта пасты из авокадо, которые вы можете видоизменять и совершенствовать по своему вкусу. Авокадо прекрасно тем, что сочетается со многими продуктами и делает блюда в разы сытнее и питательнее. Готовая паста не предназначена для длительного хранения, но в герметично закрытом контейнере в холодильнике ее жизнь можно продлить на несколько дней. Не забудьте поделиться этой статьей с любителями авокадо. Удачи!