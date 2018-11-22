Пирог с творогом и яблоками

Я просто уверен, что такого пирога вы не пробовали. Этот пирог полностью под наши предпочтения придумала моя жена. Творог с яблоком..Отличное сочетание. Попробуйте обязательно и убедитесь, что такого пирога всегда мало.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|мука пшеничная
|1,5 стакана (200 мл)
|манка
|0,5 стакана
|сахар
|0,75 стакана
|сахар
|2 ст. л.
|разрыхлитель теста
|0,5 ч. л.
|яйца
|2 шт.
|масло сливочное
|80 г
|творог
|500 г
|яблоки ( кисло сладкие)
|4 шт.
Приготовление
ВИДЕО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовим необходимые продукты. Сливочное масло лучше предварительно заморозить.
Натрем масло на крупной терке.
Добавить к маслу манку,муку,разрыхлитель и сахар. Перетереть все в крошку.
Добавить одно яйцо и снова перетереть все в однородную крошку.
Чуть больше половины теста, распределить по дну формы для выпечки.
Смешать творог с двумя ложками сахара и одним яйцом. Выложить ровным слоем поверх теста. Сверху покрошить немного из оставшегося теста.
Яблоки очистить от кожуры и натереть на терке. Выложить поверх творога и распределить оставшееся тесто. Оно не будет прикрывать все яблоко. Это нормально.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
Готовый пирог вынимаем из духовки и оставляем, чтоб полностью остыл.
Разрезаем и угощаемся самым вкусным пирогом. Приятного аппетита.
Свежие комментарии