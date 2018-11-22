Пирог с творогом и яблоками

Подготовим необходимые продукты. Сливочное масло лучше предварительно заморозить.

Натрем масло на крупной терке.

Добавить к маслу манку,муку,разрыхлитель и сахар. Перетереть все в крошку.

Добавить одно яйцо и снова перетереть все в однородную крошку.

Чуть больше половины теста, распределить по дну формы для выпечки.

Смешать творог с двумя ложками сахара и одним яйцом. Выложить ровным слоем поверх теста. Сверху покрошить немного из оставшегося теста.

Яблоки очистить от кожуры и натереть на терке. Выложить поверх творога и распределить оставшееся тесто. Оно не будет прикрывать все яблоко. Это нормально.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

Готовый пирог вынимаем из духовки и оставляем, чтоб полностью остыл.

Разрезаем и угощаемся самым вкусным пирогом. Приятного аппетита.