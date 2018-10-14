Очень вкусные ватрушки с яблочно-медовой начинкой!



Ватрушки с яблоками.

Тесто:

Мука - 1 кг.,

Дрожжи сухие - 11 гр.,

Сахар - 100 гр.,

Соль - щепотка,

Молоко - 200 мл.,

Кефир - 400 мл.,

Яйца - 2 шт.,

Масло сливочное - 100 гр.,

Ванильный экстракт - 2 ст.л.

Начинка:

Яблоки чищенные - 700 гр.,

Сахар - 200 гр.,

Масло сливочное - 100 гр.,

Мёд - 3 ст.л.,

Крахмал - 3 ст.л.

Крошка:

Мука - 70 гр.,

Сахарная пудра - 50 гр.,

Масло сливочное - 70 гр.,

Ванильный сахар - 1 пачка



Яйцо - для смазывания ватрушек.



Как делать:



Тесто:

В последнее время дрожжевое тесто замешиваю с вечера, и ставлю для подъёма на ночь в холодильник. Мне так удобней, утром уже тесто готовое и можно сразу печь пироги, не тратя время на замешивание и подъём теста пол-дня.

В чашу кухонной машины положить все ингредиенты для теста, поставить насадку "крюк" и замесить тесто. Замешиваю на первой скорости минут пять.

***Если замешиваете вручную, в чашку насыпать муку, затем, сухие дрожжи, все сухие ингредиенты и потом мокрые ингредиенты. Замешиваете до однородного теста, минут десять. Тесто будет немного липким, пусть Вас это не смущает, не добавляйте лишней муки, дабы не забить ею тесто. Для того, чтобы тесто не липло к рукам, смажьте руки растительным маслом и продолжайте замешивать. Тесто замешиваю с вечера.

Готовое тесто положить в большую кастрюлю (чтобы было где ему "разойтись"), закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник.Яблоки почистить, нарезать небольшими одинаковыми кубиками (я режу в кухонном комбайне, с насадкой "кубик")Засыпать яблоки сахаром, перемешать.В сотейнике нагреть сливочное масло, добавить мёд, перемешать до однородности.Засыпать яблоки, и периодически помешивая, готовить 10-15 минут. Яблоки должны быть готовы, но не переварены.Добавить в конце крахмал, перемешать и готовить, помешивая, ещё пару минут.Начинку полностью остудить.Я её тоже сварила с вечера, и на ночь убрала в холодильник.Для крошки смешать муку, холодное масло натёртое на крупной тёрке, сахарную пудру, ванильный сахар. Всё растереть в крошку.За пол-часа до формирования ватрушек, вынуть тесто из холодильника.Руки смазать растительным маслом, помять немного тесто и разделить на одинаковые кусочки. У меня получилось 22 кусочка.Кусочки скатать в круглый "мяч", примять "лепёшкой" и положить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выкладываем подальше друг от друга, штук девять-десять на противень. У меня немного близко они получились, 12 штук на противне, и срослись во время выпекания. В принципе, здесь ничего плохого нет, просто у них нет ровных красивых бочков. Тесто на противне накрыть салфеткой и оставить для подъёма на 15-20 минут.Дно стакана смазать растительным маслом, и сделать им углубления в тесте для начинки.В углубления разложить готовую яблочную начинку, смазать бока ватрушек взбитым яйцом, посыпать крошкой и поставить в нагретую духовку до 180 гр. на 30-35 минут. Много букв, но всё элементарно и не напряжно! Советую!