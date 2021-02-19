Учимся делать колбасу в домашних условиях

Если вы не слишком доверяете качеству магазинных мясных деликатесов, а хочется побаловать себя вкусной колбаской, самое время научиться делать ее самостоятельно. Это ведь совсем несложно, хоть так и может казаться на первый взгляд. Основой может быть абсолютно любое мясо, а секретов приготовление не так уж и много.

Главное условие – хорошее мясо. Лучше всего использовать полужирное мясо или добавить немного сала, например. Так колбаса будет сочнее.

Колбасу можно приготовить в фольге или в пергаменте, а из курицы – даже в кружке. Но чтобы получилась настоящая колбаса, лучше взять кишки. Их нужно как следует промыть, вывернув наизнанку, и очистить. После замочите кишки в холодной воде на 20-25 минут. Все, натуральная оболочка готова.

Специи – дело вкуса. Но ограничиваться только солью не стоит. Обязательно добавляйте перец и чеснок для пикантности, паприку – для цвета, сушеные травы можно положить для более интенсивного аромата. Если время позволяет, оставьте мясо со специями в холодильнике на пару часов, чтобы оно как следует пропиталось.

Очень важно равномерно наполнять кишку фаршем. Лучше всего не торопиться, чтобы следить за процессом. Если будут образовываться пустоты, это можно легко исправить.

Но чрезмерно уплотнять колбасу не стоит, иначе она может просто лопнуть.

Чтобы обезопасить колбасу от разрывов, также обязательно стоит делать проколы иглой перед приготовлением.

Вот и все основные правила новичка. А теперь непосредственно к рецептам.

Колбаса из фарша

С этого рецепта можно легко начать готовить колбасу дома. Минимум ингредиентов и довольно простой процесс.

Нам понадобится:

Мякоть свинины – 800 грамм;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Соль – 15 грамм;

Кукурузный крахмал – 10 грамм;

Вода – 50 грамм;

Перец – по вкусу;

Кишки – 1 шт.;

Растительное масло (для жарки) – 1-2 ст. л.

Кишки вымойте, очистите и замочите. Тем временем можно заняться фаршем – мясо пропустите через мясорубку, добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Всыпьте крахмал, перемешайте. Влейте немного очень холодной воды для большей сочности. Тщательно вымешайте фарш. Готовые кишки поместите на специальную насадку мясорубки. Края плотно завяжите ниткой. Наполните кишки фаршем. Сделайте 4 одинаковые колбаски, перекрутив кишку. Завяжите второй конец. Первый этап завершен. Теперь доведите до кипения воду в большой кастрюле. На колбасках сделайте проколы иглой и выложите их в воду. Варите на медленном огне около 5 минут. После достаньте и переложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте 10-15 минут с каждой стороны до румяности.

Свиная колбаса

Чтобы колбаска была еще сочнее и аппетитнее, мясо можно не измельчать в фарш, а очень мелко нарезать. Получается удивительно вкусно! Если вы используете нежирную свинину, обязательно добавьте около 200 грамм сала.

Ингредиенты:

Свинина жирная – 1.3 кг;

Чеснок – 5-7 зубчиков;

Кишки – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу.

Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем и максимально мелко нарежьте. Выложите в глубокую миску. Добавьте соль и перец, пропущенный через пресс чеснок. Для более интенсивного аромата можно добавить базилик, тимьян, орегано и кориандр. Все тщательно перемешайте и уберите в холодильник. Тем временем вымойте и очистите кишки. Залейте их на полчаса водой, после обсушите. Аккуратно поместите кишку на насадку мясорубки. Завяжите плотно край. Наполните мясом кишку, перекрутите кишку в нескольких местах или завяжите ниткой, чтобы отделить одну колбаску от другой. Завяжите второй край. Уберите в холодильник еще на пару часов. После сделайте проколы иглой, чтобы колбаса не лопнула в процессе приготовления. Отварите 5-6 минут, затем переложите на противень или в жаропрочную форму. Отправьте колбасу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте около 45 минут до готовности и румяности.

Колбаса из курицы и свинины

Если вы не любите слишком жирные колбаски, тогда добавьте к классической свинине куриное филе. Такая колбаска будет оставаться сочной, но получится менее жирной.

Потребуется:

Куриное филе – 300 грамм;

Свинина полужирная – 600 грамм;

Чеснок – 2-4 зубчика;

Кишка – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу.

Мясо и филе вымойте, обсушите и мелко нарежьте острым ножом. Выложите в глубокую миску. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку или другие специи. Отложите мясо в сторону и займитесь кишкой. Промойте ее, при необходимости очистите. Залейте водой на полчаса, после обсушите. Наденьте кишку на специальную насадку и завяжите край. Наполните мясом и разделите не несколько колбасок, перекрутив кишку. Завяжите второй край. Сделайте иглой проколы по всем колбаскам. Полуфабрикат готов. Теперь колбасу можно отварить, обжарить на сковороде или запечь в духовке. В последнем варианте при температуре 200 градусов хватит примерно 40-45 минут, чтобы колбаска приготовилась и подрумянилась.

Таким же образом вы можете приготовить колбасу из мяса птицы, кролика, говядины и даже субпродуктов. Экспериментируйте не только с основой, но и со специями. Готовьте натуральные домашние деликатесы и наслаждайтесь результатом.