Пасхальный кулич

Вы наблюдали за тем, как я искала рецепт своего идеального кулича. Все куличи, которые я пекла, были вкусные, ароматные, но в них не было самого главного, а главное для меня — это вкус детства. Тот самый вкус и аромат, который стоял дома, когда наши бабушки и мамы пекли куличи. После всех рецептов из интернета мне посоветовала моя тетя, которой уже 82 года, остановиться и заглянуть в старую и проверенную годами книгу «Книга о вкусной и здоровой пищи». Наверняка, вы слышали об этой книги, и у каждой из вас она есть дома. Ну, так вот, изучив рецепт, я решила печь кулич по этой книге, только рецепт я, конечно, немного изменила под себя. Во-первых, я уменьшила количество изюма и не добавила ни миндаль, ни цукаты, вы же можете добавить все или тоже остановитсья только на изюме. Во-вторых, я молоко смешала с жирными сливками. Вы же можете печь только на молоке или печь на сливках жирностью 20%. Также хочу сказать пару слов о количестве муки, по рецепту нужно было добавить 1 кг муки, но так как я делала 1/2 порции, у меня должно было уйти 500 г муки, но у меня ушло меньше, где-то 350–400 г. По этому сами смотрите по своему тесту, сколько ему нужно будет муки. Ой, забыла сказать про специи:) В рецепте указан только кардамон и ванилин, но я добавила еще мускатный орех, гвоздику и корицу.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ

Тесто

мука 450 г сливочное масло 125 г яичные желтки 3 шт. яичные белки 2 шт. сахар 175 г сахар ванильный 5 г кардамон молотый по вкусу гвоздика молотая по вкусу мускатный орех молотый по вкусу корица молотая по вкусу соль ¼ ч. л. сливки 33-35% ½ стакана молоко 100 мл дрожжи свежие 20 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/9

Хочу сказать несколько слов о дрожжах! Раньше я всегда пекла куличи на сухих дрожжах, но в этот раз пекла на живых и теперь могу сказать, что кулич на живых дрожжах получается намного лучше, чем на сухих. Поэтому очень вам советую печь куличи только на живых дрожжах. Итак, опара: в миске смешиваем теплое молоко, сливки, дрожжи и немного сахара. Затем добавляем половину взятой муки (я добавила где-то 200 г) и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Затем накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место на 30–40 минут, опара должна увеличиться в 2–2,5 раза.

ШАГ 2/9

После того, как наша опара поднялась, начинаем делать основное тесто. В миске смешиваем венчиком желтки комнатной температуре с сахаром и ванильным сахаром. Затем добавляем желтки к опаре и хорошо перемешиваем миксером 3–4 минутки.

ШАГ 3/9

Потом добавляем растопленное сливочное масло и еще раз перемешиваем миксером 3–4 минутки. Затем добавляем специи, соль и опять перемешиваем. Муку просеиваем в миску и начинаем постепенно добавлять ее в тесто, после каждого раза не забываем хорошо перемешивать тесто миксером. После того, как мы ввели нужное нам количество муки (тесто не должно быть очень густым, но оно должно свободно отставать от стенок посуды), начинаем вымешивать тесто миксером, сначала на средней скорости 5 минут, а затем на высокой еще 5 минут.

ШАГ 4/9

После того, как мы замесили тесто, нам нужно взбить белки до пиков. Затем ввести их в тесто и перемешать миксером. Миску с готовым тестом накрываем пленкой, в пленке делаем небольшую дырочку и ставим миску в теплое место на 2,5–3 часа. Тесто должно увеличиться в 2,5–3 раза.

ШАГ 5/9

Пока наше тесто подходит, нужно промыть изюм и хорошо его обсушить. Итак, тесто подошло (посмотрите, как оно поднялось, а какое оно ароматное!). В тесто добавляем изюм и хорошо вымешиваем его руками (руки можно слегка смазать растительным маслом). Затем перекладываем тесто в формы (у меня получилось две формы, но лучше на это количество теста брать две 500 г формы и одну маленькую, так как в духовке тесто еще больше поднимается, и есть шанс, что оно вылезет из формы). Накрываем формы с тестом пленкой и опять ставим в теплое место на 30–40 минут. Пока наше тесто подходит, нагреваем духовку до 170–180°С. Перед выпечкой куличи можно смазать желтком с молоком, но я этого не делала так как все равно покрывала куличи глазурью. Итак, отправляем куличи и выпекаем до сухой спички 35–45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке!

ШАГ 6/9

Готовые куличи достать из духовки и полностью остудить на решетке.

ШАГ 7/9

По желанию, покрыть куличи глазурью или посыпать сахарной пудрой.

ШАГ 8/9

Вот он, этот чудесный ароматный влажный мякиш!

ШАГ 9/9

Поздравляю всех с наступающим светлым праздником! Приятного аппетита!