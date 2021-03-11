Норвежский торт

Квефьорд, или Verdens beste kake - самый лучший в мире торт - именно такой титул присвоен традиционному норвежскому торту. Конечно, это весьма смелое заявление, я думаю, что многие торты по праву могут носить такое название, но он действительно очень вкусный и оригинальный, при этом готовится довольно просто. Я готовила торт по рецепту @yulka_shalom_eda В оригинальном варианте торт прослаивается взбитыми сливками, но цитрусовый курд в креме делает торт более выразительным. Впрочем, можно обойтись без него

ПОНАДОБИТСЯ:

Тесто:

- 125 г муки,

- 125 г сливочного масла

- 125 г сахара

- 5 желтков

- 5 ст.л. молока

- 1 ст.л. лимонного сока

- 1 ст.л. цедры

- 1 ч.л. разрыхлителя

- 1/2 ч.л. соли

Меренга:

- 5 белков

- 200 г сахарной пудры

- щепоть соли

- 1 ст.л. лимонного сока

- 100 г миндальных лепестков или рубленого миндаля

Крем:

- 500 мл. сливок жирностью от 33%

- цитрусовый курд по желанию

Мандариновый курд:

- 150 мл цитрусового сока (у меня мандарин+апельсин)

- 20 мл сока лимона

- 70 г сахара

- 50 г сливочного масла

- 1 ст.л. цедры апельсина или мандарина

- 2 яйца

Для приготовления курда цедру перетереть с сахаром и дать постоять 20 мин. Яйца слегка взбить в отдельной ёмкости. Соединить в сотейнике весь сок, сахар с цедрой и довести до кипения.

Варить 3 минуты и процедить.Остудить процеженную массу примерно до 50 градусов, вернуть в сотейник, добавить яйца, и, постоянно помешивая, варить до загустения. Снять с огня, немного остудить и добавить сливочное масло, не прекращая размешивать, до полного его растворения.Накрыть курд плёнкой в контакт, полностью охладить. Можно приготовить курд накануне приготовления торта, и хранить в холодильнике.

Масло взбить с сахаром добела, добавить желтки, муку, соль, цедру, лимонный сок, разрыхлитель, и молоко. Хорошо, но недолго взбить, чтобы бисквит не получился слишком плотным.

Отдельно взбить белки до лёгкой пены, ввести сахарную пудру, лимонный сок и взбить до плотных пиков

Противень застелить бумагой для выпечки и смазать сливочным маслом.

Выложить тесто, равномерно распределить его по всему противню. На бисквит выложить меренгу, аккуратно распределить по поверхности и посыпать миндалём.

Выпекать в нагретой до 170-180 град. духовке на нижнем уровне около 40 минут, пока меренга не станет золотистой. Остудить.

Для крема взбить холодные сливки до крепких пиков. Ввести по одной ложке курд, аккуратно перемешивая.

Остывший корж разрезать на части. Обычно этот торт делают из двух коржей, но я разрезала на три равных части, по размеру прямоугольного блюда для торта. На мой взгляд, трёхслойный торт выглядит симпатичнее.

На нижний корж выложить часть крема, затем второй корж и снова крем, накрыть третьим коржом. Обмазать бока торта кремом и посыпать миндальными лепестками, переложить на блюдо.

Торт можно есть сразу после сборки, но если дать ему постоять хотя бы пару часов, он становится ещё вкуснее.