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Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Редко занимаюсь домашней выпечкой, но эти пышные и мягкие булчки очень порадовали. Во-первых, здесь используется быстрое и простое творожное тесто, с которым не возникает проблем. Не нужны никакие дрожжи, расстойка, раскатывание теста и прочие сложности. Во-вторых, какое же это удовольствие скушать на завтрак свежеиспечённую и ещё тёплую булочку! Можно съесть просто так или разрезать и намазать маслом/джемом/шоколадной пастой. Ммм, вкуснотища!

Ингредиенты:

  • творог – 250 г
  • мука – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 70 г
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • разрыхлитель для теста – 10 г
  • ванилин – на кончике ножа
  • соль – щепотка

Для смазывания:

  • сметана – 2 ст.л.
  • сахар – 20 г

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Творожные булочки в духовке без дрожжей – рецепт с фото:

В миску к творогу добавляем сахар, щепотку соли и ванилин.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Вбиваем куриные яйца. Тщательно перемешиваем массу. Лучше воспользоваться погружным блендером или миксером, чтобы творог приобрел гладкую однородную консистенцию.

Потом вливаем растительное масло, снова перемешиваем.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Порциями просеиваем в миску муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала ложкой.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Затем вымешиваем руками. Готовое творожное тесто для булочек должно получиться мягким, гладким, эластичным.

Оно не должно быть слишком плотным и «забитым» мукой. Возможно, вам придется добавить чуть больше или чуть меньше муки, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по своему тесту.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Подготавливаем форму для выпечки или просто противень. Выстилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом. Творожное тесто делим на 7 шариков одинакового размера. Выкладываем их в форму.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Сверху смазываем будущие творожные булочки сметаной и присыпаем сахаром.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Духовка должна быть разогрета заранее до 180 С. Ставим булочки на среднюю полочку и выпекаем около 20 минут.

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Пышные и мягкие творожные булочки без дрожжей готовы!

Творожные булочки «Пуховые» – без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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