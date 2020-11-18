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Моментальное ореховое печенье из теста фило

У вас гости на пороге? Тогда очень рекомендую приготовить такое хрустящее, ореховое печенье. Всего 4 ингредиента. Это безумно вкусно и просто.

Моментальное ореховое печенье из теста фило

На 12 штук:
Тесто фило 4 листа.
Орехи ( у меня грецкие и немного миндаля ) 90 гр.
Сахар 70 гр.
Масло сливочное 40 гр.

Моментальное ореховое печенье из теста фило

Орехи поджариваем. Я поджарила в духовке 10 мин при 190 гр. Измельчаем блендером. Добавляем сахар и перемешиваем.

Моментальное ореховое печенье из теста фило

Берём первый лист теста фило. ( остальные накрываем влажным полотенцем ). Смазываем растопленным маслом. Накрываем следующим листом. Таким образом делаем 4 листа. Последний лист тоже смазываем маслом.

Моментальное ореховое печенье из теста фило

На тесто выкладываем орехи с сахаром. Разрезаем тесто пополам. И каждую половину на 6 частей. Каждую сворачиваем в трубочку. Сверху смазываем тем же маслом. Выпекать 15 минут при 180 градусах.

 

 

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сладкая выпечка
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