Моментальное ореховое печенье из теста фило

У вас гости на пороге? Тогда очень рекомендую приготовить такое хрустящее, ореховое печенье. Всего 4 ингредиента. Это безумно вкусно и просто.

На 12 штук:

Тесто фило 4 листа.

Орехи ( у меня грецкие и немного миндаля ) 90 гр.

Сахар 70 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Орехи поджариваем. Я поджарила в духовке 10 мин при 190 гр. Измельчаем блендером. Добавляем сахар и перемешиваем.

Берём первый лист теста фило. ( остальные накрываем влажным полотенцем ). Смазываем растопленным маслом. Накрываем следующим листом. Таким образом делаем 4 листа. Последний лист тоже смазываем маслом.

На тесто выкладываем орехи с сахаром. Разрезаем тесто пополам. И каждую половину на 6 частей. Каждую сворачиваем в трубочку. Сверху смазываем тем же маслом. Выпекать 15 минут при 180 градусах.