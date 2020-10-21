Ленивые пельмени из рулета без лепки. Скручиваем и просто режем

Лепка классических пельменей может занять целый вечер — блюдо безусловно вкусное, но времени действительно жаль. Удачно, что гораздо быстрее можно приготовить и ничуть не менее вкусные и точно более интересные «ленивые» пельмени совершенно без лепки. Тесто с начинкой просто скрутим в рулет и нарежем, а дополнительной сочности пельменям добавит отдельный сметанно-овощной соус.

Для приготовления нам понадобится 600 граммов фарша (подойдет любой), 2 луковицы, 4 моркови, 1 куриное яйцо, 240 миллилитров воды, 100 граммов сливочного масла, 2-4 зубчика чеснока, полкило муки, соль и смесь перцев — тут можно ориентироваться на свой вкус.

Естественно, первым замесим тесто. Это просто: в глубокую миску разобьем яйцо, наливаем всю воду, чуть солим и взбалтываем, а затем понемногу вводим муку — тесто получится мягким, такое нам и нужно. Уже на рабочей поверхности вымешиваем тесто до конца, чтобы оно не было тугим и не липло к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем, пусть подойдет.

Как раз есть время заняться начинкой. В фарш мелко шинкуем лук, добавляем к нему соль и перец, перемешиваем.

Теперь разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и добавляем сливочное. Разогреваем и выкладываем на сковороду натертую на крупной терке морковь.

Огонь достаточно будет сделать минимальным, накройте крышкой и томим до мягкости. Теперь к моркови на сковороду нужно выдавить через пресс чеснок, добавить зелень, сметану и соль. Также на минимальном огне продолжаем тушить все вместе.

Возвращаемся к тесту: раскатываем его в тонкий пласт и делим его пополам. На каждую из половин в равных пропорциях выкладываем фарш. И заворачиваем тесто в два рулета.

Режем рулет порционно, выкладываем «пельмени» на сковороду, а сверху добавляем приготовленный ранее соус. Добавляем воды так, чтобы она покрыла рулеты. Томим под крышкой на маленьком огне до готовности.

Видеорецепт: