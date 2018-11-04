Все включено: готовим ужин быстро и вкусно в одной сковороде

Что сегодня приготовить на ужин, чтобы потратить минимум времени и обойтись без горы грязной посуды в финале? Над этим извечным вопросом всем хозяйкам приходится ломать голову с завидным постоянством. В действительности дело обстоит намного проще и ответ лежит на поверхности, точнее, в сковороде. Предлагаем вашему вниманию несколько простых рецептов, которые можно исполнить в одной сковороде, форме для запекания или кастрюле и накормить все семейство сразу.

Классика в сковороде

Картошка с грибами и мясом — сытный ужин на скорую руку на сковороде, который готовится элементарно и не оставляет голоду шансов. Разогреваем в сковороде 1 ст. л. растительного масла и обжариваем 300 г свинины. Берем 300 г свежих мелких шампиньонов и 100 г бекона, среднюю луковицу режем полукольцами, отправляем все в сковороду. Грибы с беконом и луком дадут сок, в котором мы и будем тушить мясо 5–7 минут.

Когда вся жидкость испарится, а лук станет прозрачным, закладываем 5–6 клубней картофеля крупными брусочками. Перемешиваем все ингредиенты и выдерживаем под крышкой 7–8 минут. Затем жарим картофель как обычно, периодически помешивая лопаткой, чтобы он равномерно покрылся золотистой хрустящей корочкой. В самом конце солим его по вкусу и добавляем ваши любимые сушеные или свежие травы.

Из огня да в печь

Кладем кусочек сливочного масла, накрываем сковороду крышкой и выдерживаем на слабом огне 5 минут. Такой ужин будет съеден с особой благодарностью.

Что приготовить на ужин на сковородке и обойтись умеренным количеством калорий? Куриная грудка, рис и овощи — идеальное сочетание для сытного и полезного ужина. Только для его приготовления нам понадобится сковорода со съемной ручкой.

Разогреваем сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Режем крупными ломтиками 400 г куриного филе, обваливаем в смеси из 2 ч. л. паприки, щепотки соли и мускатного ореха. Как следует подрумяниваем кусочки мяса со всех сторон, после чего выкладываем на тарелку.

В оставшемся масле делаем зажарку из лука и морковки. Возвращаем в сковороду куриную грудку, засыпаем 300 г промытого риса и заливаем водой так, чтобы она слегка его покрывала. Закапываем в рис несколько целых зубков чеснока, кладем соль и специи по вкусу. Сняв ручку, ставим сковороду в духовку при 200°C и выдерживаем до тех пор, пока вся жидкость не впитается. Затем накрываем ее крышкой и даем настояться 10 минут. Идеально сбалансированный ужин в одной сковороде готов!

Горшочек морских даров

Горшочек для запекания — настоящая палочка-выручалочка, с помощью которой можно приготовить полноценный ужин, состоящий из горячего блюда и гарнира. Особенно изысканными получаются в горшочках рыбные вариации.

Нарезаем ломтиками 500 г филе любой красной рыбы. Режем 3–4 картофелины небольшими аккуратными кубиками, 2 узких морковки — шайбочками, луковицу — полукольцами. Дно горшочков смазываем сливочным маслом, высыпаем поровну картофель, приправляем крупной солью и черным перцем. Далее выкладываем рыбный слой, сбрызгиваем лимонным соком. Закрываем все луковыми полукольцами, сверху помещаем морковные кружки, солим и перчим по вкусу. Заливаем горшочки горячей водой, закрываем крышкой, ставим в не разогретую духовку при 180°C и выдерживаем час. Перед подачей посыпьте рыбные горшочки зеленью перемешайте содержимое.

Все дело в кастрюле

Если ничего не хочется жарить, доставайте из шкафа кастрюлю. Что приготовить на ужин в ней? Фаршированные кабачки — беспроигрышный вариант на все случаи жизни.

Лучшей начинкой был и остается фарш из нескольких сортов мяса, впрочем, подойдет любой другой. В общей сложности нам понадобится 400–500 г фарша. Режем как можно мельче головку репчатого лука. Взбиваем яйцо с щепоткой соли. Половину помидора нарезаем небольшими кубиками. Все это добавляем в фарш и тщательно вымешиваем. Если у вас в запасе есть немного вареного риса, можно положить и его. Разрезаем на несколько частей 3 кабачка. Аккуратно удаляем мякоть, стараясь не повредить стенки, чтобы получились чашечки. Плотно начиняем их фаршем.

В кастрюле с толстым дном делаем пассеровку из лука и моркови. Устанавливаем фаршированные кабачки вплотную друг к другу. Заливаем их примерно на треть горячей водой и кладем 2–3 ст. л. томатной пасты. Через некоторое время кабачки с фаршем пустят сок и у нас получится отличный соус. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим кабачки на умеренном огне 40–45 минут. Подавайте их горячими, дополнив томатной подливой из кастрюли, тертым твердым сыром и любой свежей зеленью.

Ужин из рукава

Рукав для запекания — еще одно кулинарное изобретение, которое поможет справиться с ужином просто и быстро. Куриные бедра и гречка прекрасно сочетаются, а при таком способе приготовления еще лучше насыщаются ароматами и вкусами друг друга.

Запариваем 300 г промытой крупы в кипятке на полчаса. Затем откидываем на дуршлаг, чтобы полностью стекла лишняя жидкость. Натираем солью и специями для птицы 5–6 куриных бедер, обжариваем в сковороде с маслом до золотистой корочки. Добавляем нашинкованную луковицу и, периодически помешивая, жарим еще 8–10 минут.

Перекладываем разбухшую гречку с курицей и луком в рукав, плотно завязываем по краям, слегка перетряхиваем содержимое пакета. Не забудьте сделать в рукаве несколько проколов. Помещаем его в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 30–40 минут. Подавайте курицу с рассыпчатой гречкой и свежей зеленью.

Вот так с помощью одной лишь сковороды, кастрюли или формы для запекания можно приготовить полноценный сытный ужин для всей семьи. Главное, подобрать продукты, которые хорошо сочетаются между собой и готовятся примерно одно и то же время. А у вас есть подобные рецепты на каждый день? Будем рады, если вы поделитесь проверенными удачными комбинациями в комментариях с другими читателями.