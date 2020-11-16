Куриные шашлычки. Я нарезаю полосками курицу и мариную в кефире и специях

Обязательно сделайте все по рецепту и вы просто обалдеете! Сочно, ярко, ароматно и это все - куриные шашлычки на сковороде. Маринад делает свое дело, готовьте с удовольствием!

Филе грудки (у меня две большие) нарезаем на пластики и отбиваем через пленку.

Рецепт:

куриное филе 800 гр,

маринад:

кефир 100 мл,

паприка 1 ч.лож,

кориандр 1 ч.лож,

соевый соус 1 ст.лож,

чеснок 2 зуб,

соус BBQ 1 ст.лож,

соль по вкусу,

растительное масло 2 ст.лож. После чего стараемся нарезать мясо на длинные полоски.

Подготовленные полоски отправляем в чашку, сюда же все ингредиенты для маринада. Хорошо перемешиваем и оставляем на 1-2 часа.

Еще для рецепта нам понадобятся деревянные шпажки (бамбуковые), предварительно их замочите в воде. Нанизываем полоски мяса по длине, один-два кусочка на палочку.

Жарим на сковороде (хорошо разогретая), в небольшом количестве растительного масла, с каждой стороны минут по пять. Нагрев минимальный.

Что бы перед подачей разогреть все шашлычки сразу, можно на несколько минут отправить в горячею духовку.

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.