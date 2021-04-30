БУДЕТ ВКУСНО!

129 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Андрей, я сама шашлыки с уксусом терпеть не могу. Но тут, как-то так сложилось, что от того количества, которое я исп...Опытный шашлычник...
  • Андрей Бедный
    Я Вас умоляю... уксус в шашлык - это смерть шашлыка. Даже на вид, когда я мариновал используя лук, специи и лимоны ру...Опытный шашлычник...
  • Елена
    Дописываю... всё приблизительно. На 2 кг свинины (из курицы не люблю, говядина жёсткая) налить 1/3 чайной ложки уксу...Опытный шашлычник...

10 рецептов форшмака из селедки, который тает во рту

304

Одно из классических еврейских блюд – форшмак из селедки. В том или ином виде эта закуска встречается и в других кухнях – русской, польской, финской и немецкой. Рассказываем, как правильно приготовить форшмак и какие нюансы нужно учесть!

1. Форшмак с селедкой и яблоком

Форшмак с селедкой и яблоком

© Проверенные Рецепты

Начнем с классического еврейского рецепта.

Тебе понадобится: 1 селедка, 1 луковица, 2 вареных яйца, 1 яблоко, 100 г сливочного масла, 1 ст.л. яблочного уксуса, перец.

Приготовление:
1. Очисти и разделай сельдь, удали хребет, отдели филе и сними кожу.

Форшмак с селедкой и яблоком

2. Очисти яблоко от кожуры и сердцевины. Произвольно нарежь его с вареными яйцами и луком, и отправь все в мясорубку.

Форшмак с селедкой и яблоком

3. Туда же добавь селедку и масло, и измельчи. Потом пропусти смесь через мясорубку второй раз и хорошо перемешай.

Форшмак с селедкой и яблоком

4. Приправь форшмак специями и яблочным уксусом. Снова перемешай – и готово!

Форшмак с селедкой и яблоком

2. Форшмак с картофелем

Форшмак с картофелем

Более сытная версия этой закуски.

Тебе понадобится: 500 г сельди, 100 г сливочного масла, 1 луковица, 5 яиц, 4 картофелины, 1 яблоко.

Приготовление: Очисти лук, мелко нарежь и ошпарь его кипятком. Яйца отвари вкрутую и натри на мелкой терке или пропусти через мясорубку. То же самое сделай с очищенным яблоком.

Отвари картофель до готовности, и тоже пропусти через мясорубку.

И туда же отправь очищенное филе сельди. В самом конце добавь в форшмак сливочное масло и перемешай все вместе.

3. Форшмак с плавленым сыром

Форшмак с плавленым сыром

Плавленый сыр придает форшмаку нежный сливочный вкус и более однородную консистенцию.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 морковь, 1 яйцо, 100 г плавленого сыра, 100 г сливочного масла, специи.

Приготовление: Отвари яйцо и морковь, очисти рыбу и крупно нарежь подтаявшее масло и плавленый сыр. Измельчи все ингредиенты в блендере или дважды пропусти через мясорубку – и форшмак готов.

4. Форшмак с морковью

Форшмак с морковью

Кроме приятного вкуса морковь дает еще и красивый оранжевый оттенок.

Тебе понадобится: 2 сельди, 3 яйца, 2 моркови, 200 г сливочного масла, специи.

Приготовление: Отдельно отвари яйца и морковь, а сельди очисти и разделай на куски. Пропусти все через мясорубку в два захода, приправь специями и перемешай. В конце добавь подтаявшее сливочное масло и перемешай еще раз.

5. Форшмак с грецкими орехами

Форшмак с грецкими орехами

Можешь добавить еще немного ароматной зелени.

Тебе понадобится: 200 г сельди, 1 луковица, 1 яблоко, 2 ломтика батона, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 50 г грецких орехов.

Приготовление: Заранее слегка размочи хлеб в молоке или воде, как на котлеты. Очисти и нарежь крупными кусками яблоко с луком. Яйца отвари до готовности, а орехи мелко наруби.

Пропусти через мясорубку сельдь, хлеб, лук и яблоко, и туда же добавь яйцо со специями. Смешай фарш с маслом и по желанию пропусти через мясорубку еще раз. В конце добавь грецкие орехи и снова перемешай.

6. Форшмак с майонезом

Форшмак с майонезом

Этот рецепт точно понравится любителям майонезных заправок.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 яйцо, 1 яблоко, 1 луковица, 3 ст.л. майонеза, 1 пучок зелени.

Приготовление: Отвари яйцо, очисти яблоко и лук, а от сельди отдели филе и крупно нарежь. Пропусти все вместе через мясорубку дважды и перемешай. Туда же добавь майонез и рубленую зелень, и перемешай снова.

7. Форшмак с селедкой и творогом

Форшмак с селедкой и творогом

Рекомендуем брать нежирный зернистый творог.

Тебе понадобится: 200 г сельди, 60 г творога, 1 яйцо, 40 г лука, 4 ст.л. оливкового масла, специи.

Приготовление: Разбери сельдь, удали все кости и измельчи ее с помощью блендера или мясорубки. Яйцо отвари и натри на мелкой терке, а лук мелко наруби. Перемешай все вместе, добавь творог, масло и специи, и снова перемешай.

8. Форшмак с молоком

Форшмак с молоком

Звучит довольно неожиданно, но форшмак получается что надо!

Тебе понадобится: 1 сельдь, 0,5 луковицы, 150 г сливочного масла, 0,5 стакана молока, 1 яйцо, 40 г батона, 10 г укропа.

Приготовление: Замочи хлеб без корочки в части молока и потом измельчи его в блендере. Влей оставшееся молоко и добавь ломтики филе сельди, а потом снова измельчи. Мелко наруби лук, вареное яйцо и зелень, натри масло на терке, и хорошо перемешай все ингредиенты.

9. Форшмак с манкой

Форшмак с манкой

Если хочешь закуску более густой консистенции.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 луковица, 1 яблоко, 70 мл оливкового масла, 55 г манки.

Приготовление: Очисти сельдь и пропусти ее через мясорубку. Туда же добавь лук и очищенное яблоко, влей оливковое масло и хорошо перемешай. Пару минут прогрей смесь на плите, добавь манку, снова перемешай и оставь набухнуть на 10 минут.

10. Форшмак с томатным соком

Форшмак с томатным соком

Помидоры в собственном соку тоже подойдут.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 луковица, 1 яйцо, 70 г сливочного масла, 75 мл томатного сока, перец чили, специи.

Приготовление: Измельчи в блендере очищенную от костей и кожи сельдь, лук и вареное яйцо. Мелко наруби чили, добавь специи и подтаявшее сливочное масло, и перемешай до однородности. В конце добавь томатный сок или измельченные томаты, и снова перемешай.

Ссылка на первоисточник
закускисалаты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пирог на сковороде: трачу 20 минут на приготовление и вкусно очень (свекровь готовит его через день)

Читать
Пускаем йогурт на готовку: делаем соусы, заправки и маринады
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Пускаем йогурт на готовку: делаем соусы, заправки и маринады

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком

СЫРНЫЕ БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

СЫРНЫЕ БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ

С этой выпечкой и никакого покупного хлеба не надо. Вкусно и легко
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

С этой выпечкой и никакого покупного хлеба не надо. Вкусно и легко

Мороженое за 1 минуту в блендере: смешиваем замороженные ягоды с бананом и обходимся без сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Мороженое за 1 минуту в блендере: смешиваем замороженные ягоды с бананом и обходимся без сахара

Пицца-пятиминутка по-вьетнамски: заворачиваем в лаваш яйцо, жареный лук и зелень
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Пицца-пятиминутка по-вьетнамски: заворачиваем в лаваш яйцо, жареный лук и зелень

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ И КИШЕЧНИКА
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ И КИШЕЧНИКА

Фаршированные окорочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Фаршированные окорочка

Постные "Медвежьи ушки" с рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Постные "Медвежьи ушки" с рисом

Закуска из печени
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Закуска из печени

Эфирные масла для настроения
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Эфирные масла для настроения

Ресторанный соус из обычной петрушки. Трех капель хватает, чтобы придать новый вкус любому блюду
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Ресторанный соус из обычной петрушки. Трех капель хватает, чтобы придать новый вкус любому блюду

Так куриную грудку мало кто готовит, а зря. Быстро, вкусно и очень нежно
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Так куриную грудку мало кто готовит, а зря. Быстро, вкусно и очень нежно

Смешиваем два стакана гречки и стакан риса: фрикадельки почти из ничего
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем два стакана гречки и стакан риса: фрикадельки почти из ничего

10 рецептов форшмака из селедки, который тает во рту
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

10 рецептов форшмака из селедки, который тает во рту

Салат Французский поцелуй. Лёгкий салатик с мясом, овощами и сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат Французский поцелуй. Лёгкий салатик с мясом, овощами и сыром

Постный бананово-шоколадный кекс со штрейзелем
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Постный бананово-шоколадный кекс со штрейзелем

Салат "Снежный краб"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Салат "Снежный краб"

Готовим дома итальянский пасхальный пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Готовим дома итальянский пасхальный пирог

Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять
Материал, выбранный редакторами Миртесен4КОЛЕСА

Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день

Конфеты из детской смеси и какао, которые были популярны в СССР: рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Конфеты из детской смеси и какао, которые были популярны в СССР: рецепт

Сравнил деревенскую курицу с покупной. Сделал два бульона и удивился, насколько они разные.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сравнил деревенскую курицу с покупной. Сделал два бульона и удивился, насколько они разные.

Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку

УНИКАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ БОРОДАВОК И ШИПИЦ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

УНИКАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ БОРОДАВОК И ШИПИЦ

Консервированный редис на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Консервированный редис на зиму. Зимой вся семья уплетает за обе щёки

Мочёная курица в духовке. Не нужна ни фольга, ни рукав. Курица получается очень сочной
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Мочёная курица в духовке. Не нужна ни фольга, ни рукав. Курица получается очень сочной

Грибной суп с баклажанами: сытное блюдо без грамма мяса
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Грибной суп с баклажанами: сытное блюдо без грамма мяса

Пышные оладьи без яиц. Ароматный завтрак с этим блюдом обеспечит вам хорошее настроение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Пышные оладьи без яиц. Ароматный завтрак с этим блюдом обеспечит вам хорошее настроение

Салат кукурузный с креветками
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Салат кукурузный с креветками

Вкусные мясные пироги с тонким тестом по осетинскому рецепту: вся семья в восторге
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Вкусные мясные пироги с тонким тестом по осетинскому рецепту: вся семья в восторге

Быстрое печенье без яиц. В магазине такое лакомство вы точно не найдёте
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Быстрое печенье без яиц. В магазине такое лакомство вы точно не найдёте

СОВМЕЩЕННЫЕ ПОСАДКИ НА ОГОРОДЕ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

СОВМЕЩЕННЫЕ ПОСАДКИ НА ОГОРОДЕ.

Свекольный салат с авокадо на хлебцах
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Свекольный салат с авокадо на хлебцах

Ресторатор подсказал рецепт подготовки любой рыбы. Использует лимон, чтобы рыба отдала весь вкус
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Ресторатор подсказал рецепт подготовки любой рыбы. Использует лимон, чтобы рыба отдала весь вкус

Тесто для пасхальных куличей – мягкое и воздушное.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Тесто для пасхальных куличей – мягкое и воздушное.

Завтрак для лентяев: трем сыр и картошку на терке
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Завтрак для лентяев: трем сыр и картошку на терке

7
Глазурь для украшения тортов, пирожного, куличей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Глазурь для украшения тортов, пирожного, куличей

Лианозовский парк поделился вкусным рецептом приготовления рыбы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМое ЛИАНОЗОВО

Лианозовский парк поделился вкусным рецептом приготовления рыбы

Картина дня

наверх