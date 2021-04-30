10 рецептов форшмака из селедки, который тает во рту

Одно из классических еврейских блюд – форшмак из селедки. В том или ином виде эта закуска встречается и в других кухнях – русской, польской, финской и немецкой. Рассказываем, как правильно приготовить форшмак и какие нюансы нужно учесть!

1. Форшмак с селедкой и яблоком

© Проверенные Рецепты

Начнем с классического еврейского рецепта.

Тебе понадобится: 1 селедка, 1 луковица, 2 вареных яйца, 1 яблоко, 100 г сливочного масла, 1 ст.л. яблочного уксуса, перец.

Приготовление:

1. Очисти и разделай сельдь, удали хребет, отдели филе и сними кожу.

2. Очисти яблоко от кожуры и сердцевины. Произвольно нарежь его с вареными яйцами и луком, и отправь все в мясорубку.

3. Туда же добавь селедку и масло, и измельчи. Потом пропусти смесь через мясорубку второй раз и хорошо перемешай.

4. Приправь форшмак специями и яблочным уксусом. Снова перемешай – и готово!

2. Форшмак с картофелем

Более сытная версия этой закуски.

Тебе понадобится: 500 г сельди, 100 г сливочного масла, 1 луковица, 5 яиц, 4 картофелины, 1 яблоко.

Приготовление: Очисти лук, мелко нарежь и ошпарь его кипятком. Яйца отвари вкрутую и натри на мелкой терке или пропусти через мясорубку. То же самое сделай с очищенным яблоком.

Отвари картофель до готовности, и тоже пропусти через мясорубку.

3. Форшмак с плавленым сыром

И туда же отправь очищенное филе сельди. В самом конце добавь в форшмак сливочное масло и перемешай все вместе.

Плавленый сыр придает форшмаку нежный сливочный вкус и более однородную консистенцию.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 морковь, 1 яйцо, 100 г плавленого сыра, 100 г сливочного масла, специи.

Приготовление: Отвари яйцо и морковь, очисти рыбу и крупно нарежь подтаявшее масло и плавленый сыр. Измельчи все ингредиенты в блендере или дважды пропусти через мясорубку – и форшмак готов.

4. Форшмак с морковью

Кроме приятного вкуса морковь дает еще и красивый оранжевый оттенок.

Тебе понадобится: 2 сельди, 3 яйца, 2 моркови, 200 г сливочного масла, специи.

Приготовление: Отдельно отвари яйца и морковь, а сельди очисти и разделай на куски. Пропусти все через мясорубку в два захода, приправь специями и перемешай. В конце добавь подтаявшее сливочное масло и перемешай еще раз.

5. Форшмак с грецкими орехами

Можешь добавить еще немного ароматной зелени.

Тебе понадобится: 200 г сельди, 1 луковица, 1 яблоко, 2 ломтика батона, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 50 г грецких орехов.

Приготовление: Заранее слегка размочи хлеб в молоке или воде, как на котлеты. Очисти и нарежь крупными кусками яблоко с луком. Яйца отвари до готовности, а орехи мелко наруби.

Пропусти через мясорубку сельдь, хлеб, лук и яблоко, и туда же добавь яйцо со специями. Смешай фарш с маслом и по желанию пропусти через мясорубку еще раз. В конце добавь грецкие орехи и снова перемешай.

6. Форшмак с майонезом

Этот рецепт точно понравится любителям майонезных заправок.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 яйцо, 1 яблоко, 1 луковица, 3 ст.л. майонеза, 1 пучок зелени.

Приготовление: Отвари яйцо, очисти яблоко и лук, а от сельди отдели филе и крупно нарежь. Пропусти все вместе через мясорубку дважды и перемешай. Туда же добавь майонез и рубленую зелень, и перемешай снова.

7. Форшмак с селедкой и творогом

Рекомендуем брать нежирный зернистый творог.

Тебе понадобится: 200 г сельди, 60 г творога, 1 яйцо, 40 г лука, 4 ст.л. оливкового масла, специи.

Приготовление: Разбери сельдь, удали все кости и измельчи ее с помощью блендера или мясорубки. Яйцо отвари и натри на мелкой терке, а лук мелко наруби. Перемешай все вместе, добавь творог, масло и специи, и снова перемешай.

8. Форшмак с молоком

Звучит довольно неожиданно, но форшмак получается что надо!

Тебе понадобится: 1 сельдь, 0,5 луковицы, 150 г сливочного масла, 0,5 стакана молока, 1 яйцо, 40 г батона, 10 г укропа.

Приготовление: Замочи хлеб без корочки в части молока и потом измельчи его в блендере. Влей оставшееся молоко и добавь ломтики филе сельди, а потом снова измельчи. Мелко наруби лук, вареное яйцо и зелень, натри масло на терке, и хорошо перемешай все ингредиенты.

9. Форшмак с манкой

Если хочешь закуску более густой консистенции.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 луковица, 1 яблоко, 70 мл оливкового масла, 55 г манки.

Приготовление: Очисти сельдь и пропусти ее через мясорубку. Туда же добавь лук и очищенное яблоко, влей оливковое масло и хорошо перемешай. Пару минут прогрей смесь на плите, добавь манку, снова перемешай и оставь набухнуть на 10 минут.

10. Форшмак с томатным соком

Помидоры в собственном соку тоже подойдут.

Тебе понадобится: 1 сельдь, 1 луковица, 1 яйцо, 70 г сливочного масла, 75 мл томатного сока, перец чили, специи.

Приготовление: Измельчи в блендере очищенную от костей и кожи сельдь, лук и вареное яйцо. Мелко наруби чили, добавь специи и подтаявшее сливочное масло, и перемешай до однородности. В конце добавь томатный сок или измельченные томаты, и снова перемешай.