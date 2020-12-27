6 экзотических компотов, которые можно приготовить из зимних фруктов

Компот издавна является самым любимым напитком во множестве семей. Однако стандартные его варианты порядком поднадоели. Эту проблему может решить компот из весьма необычных фруктов и ягод, которые, казалось бы, совершенно не ассоциируются с приготовлением данного напитка.
Из хурмы
Рецепт очень прост, даже начинающий кулинар способен с ним справиться. В напитке содержится большое количество пищевых волокон, способствующих лучшему функционированию желудочно-кишечного тракта.
Ингредиенты:
- 1 кг. хурмы;
- 2 л. воды;
- 200 гр. сахара.
Приготовление:
- Соедините воду с сахаром в кастрюле, готовьте на маленьком огне.
- Промойте ягоды, очистите от косточек. Нарезайте средними кусочками.
- Добавьте кусочки в кастрюлю.
- Оставьте вариться на несколько минут, после чего охладите.
Из киви
Приготовить такой компот будет такой же легкой задачей. Многие люди избегают именно этого рецепта, поскольку киви теряет свои вкусовые качества в процессе готовки. Однако они не знают главного секрета, позволяющего сохранить их – специи.
Ингредиенты:
- 500 гр. киви;
- 2 ст. сахара;
- 2 л. воды;
- гвоздика;
- корица.
Приготовление:
- Нарежьте киви кружками, предварительно очистив от кожуры.
- В кастрюле разведите воду и сахар. Помешивайте на небольшом огне до растворения сахара.
- Добавьте гвоздику с корицей, доведите до кипения.
- Поместите киви в кастрюлю, готовьте 5 минут. Дождитесь охлаждения.
Из бананов
Для некоторых людей компот с бананом в качестве основного продукта является новшеством. На самом же деле напиток действительно стоит попробовать каждому, гарантируем, вкус будет просто потрясающим. Те, кто уже хоть раз его готовил, знают насколько это вкусно и совсем не затруднительно.
Ингредиенты:
- 6 бананов;
- 1.5 ст. сахара;
- 3 л. воды.
Приготовление:
- Растворите сахар в кипящей воде.
- Бананы нарежьте крупными кусочками.
- На слабом огне готовьте около 20 минут.
- Перед подачей охладите.
Из мандаринов
Традиционно зимой мандарины едят и любят большинство людей, поэтому фрукт весьма востребован в это время года. Но напиток из цитруса не менее вкусный, поэтому обязательно найдите возможность хоть раз его попробовать.
Ингредиенты:
- 500 гр. мандаринов;
- 2 л. воды;
- 200 гр. сахара.
Приготовление:
- Мандарины промойте кипятком.
- Разделите на дольки.
- Нарежьте цедру маленькими соломками.
- Дольки очистите от пленок и косточек.
- Растворите сахар в кипящей воде, после добавьте цедру. Придерживайтесь маленького огня.
- Спустя несколько минут поместите в воду очищенные дольки.
- Накройте кастрюлю крышкой, выключите огонь и дайте настояться напитку.
Из личи
Пожалуй, это самый необычный рецепт их всего списка. Данный напиток отлично подойдет для подачи гостям, чтобы наверняка их удивить. Если у вас залежались ягоды, то обратите свой взор в сторону этого необычного компота.
Ингредиенты:
- 500 гр. личи;
- 1 л. воды;
- 250 гр. апельсинов;
- 50 гр. сахара;
- 150 мл. сиропа Блю Кюрасао;
- 5 гр. корицы;
- 5 гр. аниса;
- мята.
Приготовление:
- Избавьте личи от кожицы и косточек.
- Апельсин нарежьте большими кубиками, оставив кожуру.
- Сварите смесь из воды, сахара, сиропа и специй.
- Добавьте личи и апельсины, варите еще 7 минут.
- При подаче добавьте мяту и кубики льда.
Из лимона
Чтобы освежиться этот кислый плод можно использовать не только в лимонаде. Компот с лимоном, в отличие от лимонада, не только взбодрит, но и принесет пользу вашему здоровью.
Ингредиенты:
- 200 гр. лимонов;
- 2 л. воды;
- 100 гр. сахара;
- 70 гр. мяты;
- 5 гр. корицы;
- 2 гр. гвоздики.
Приготовление:
- Промытые лимоны поместите в кипяток на несколько минут.
- Не очищая от кожуры, нарежьте на кусочки. Изымите косточки.
- Мяту помойте, измельчите.
- Доведите до растворения сахар в кастрюле.
- Добавьте кусочки лимона, мяту, корицу и гвоздику.
- Варите на минимальном огне около 5-7 минут.
- Подавайте теплым с добавлением чайной ложки меда.
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