Куриные котлеты «По-албански» – готовятся без мясорубки

Внешне курица по-албански напоминает рубленые котлеты или оладьи, но получается сочнее, а равномерная золотистая корочка добавляет блюду аппетитности. Приправ используется минимум, только черный перец и чеснок – в небольшом количестве они не меняют вкус курицы, лишь добавляют аромата. Насколько сочным будет готовое блюдо зависит от лука, сметаны и муки.

Нарубленный мелкими кубиками лук соединяют с кусочками филе, кладут сметану и загущают фарш мукой. Ее нужно положить столько, чтобы получить не очень густую консистенцию фарша, который можно будет набирать ложкой и выкладывать в сковороду небольшими лепешками.

Ингредиенты:

куриное филе охлажденное – 300 г

яйцо – 1 шт.

сметана умеренной жирности (до 15%) – 2 ст.л.

лук – 1 средняя головка

чеснок – 1 долька

мука – 3 ст.л.

черный свежемолотый перец – 1/3 ч.л.

соль – по вкусу

масло растительное – 2-3 ст.л.

Куриные котлеты по-албански – рецепт с фото:

Куриное филе моем, промакиваем. Режем его ломтями, потом поперек полосками. Собираем несколько штук вместе и нарезаем некрупными кусочками со сторонами примерно 1-1,5 см. Переложив в миску, натираем туда же зубок чеснока либо давим через пресс.

Для измельчения лука выбираем удобный способ: рубим очень мелко ножом, натираем через терку (на крупной стороне), пробиваем блендером до консистенции густой кашицы.

Перемешав рубленое мясо с луком и чесноком, отставляем в сторону.

Готовим яично-сметанную заливку для курицы. Разбиваем в миску яйцо, отмеряем нужное количество крупно молотого ароматного перца и соли.

Используя ручной венчик или вилку, все объединяем в однородную смесь с легкой пеной. Кладем сметану, смешиваем.

Загущаем мукой, просеяв ее через сито. Взбиваем, доводим до консистенции средней густоты.

Переливаем заливку к рубленому фаршу, хорошенько вымешиваем.

Оставляем на десять минуток пропитаться, можно даже затянуть пленкой и поместить на полчаса в холодильник.

Спустя некоторое время разогреваем на огне слабее среднего сковороду. Вливаем немного масла. Набираем для одной заготовки по полной столовой ложке фарша и выкладываем в форме лепешек на сковороду. Обжариваем, не трогая, две-три минутки.

Зарумянив равномерно низ, переворачиваем куриные котлеты на другую сторону и жарим такое же время. После перекладываем на салфетки, удаляя жир.

Куриные котлеты по-албански хороши с любым гарниром, овощами, соусом.

Приятного аппетита!