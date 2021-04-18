БУДЕТ ВКУСНО!

129 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Лобиани

Лобиани

Рецепт на: 4 персоны

Сегодня у меня постный вариант лобиани, обычное тесто на воде, а в начинке — только растительное масло. Тесто получается очень нежным и мягким даже после остывания, но если вы не держите пост или просто хотите приготовить побыстрее, то можно сделать тесто на мацони и без дрожжей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто

мука

 500 г

вода

 300 мл

растительное масло

 25 мл

дрожжи сухие

 1 ч. л.

соль

 ½ ч. л.

сахар

 1 ч. л.

Начинка

фасоль

 250 г

растительное масло

 5 ст. л.

лавровый лист

 1 шт.

сванская соль

 1 ч. л.

лук репчатый

 1 шт.

чеснок

 1 зубчик

соль

 по вкусу

перец чили хлопьями

 по вкусу

чабер

 1 ч. л.

помидоры протертые пассата

 1 ст. л.

В теплой воде развести сахар и дрожжи. Потом добавить 100 г муки, соль и перемешать венчиком. Затем добавить масло и еще раз перемешать венчиком. Теперь добавляем муку, но не всю, примерно 350–400 г, и хорошо ложкой замешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 15 минут.

В теплой воде развести сахар и дрожжи. Потом добавить 100 г муки, соль и перемешать венчиком. Затем добавить масло и еще раз перемешать венчиком. Теперь добавляем муку, но не всю, примерно 350–400 г, и хорошо ложкой замешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 15 минут.

Спустя указанное время посыпаем рабочую поверхность оставшейся мукой, перекладываем тесто и начинаем вымешивать. Нам надо замесить нежное и слегка липнущее к рукам тесто, поэтому постарайтесь не забивать его мукой. Миску слегка смазать растительным маслом, переложить тесто в миску, накрыть и поставить в теплое место на 2–2,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме. На фото видно, как мое тесто поднялось.

Спустя указанное время посыпаем рабочую поверхность оставшейся мукой, перекладываем тесто и начинаем вымешивать. Нам надо замесить нежное и слегка липнущее к рукам тесто, поэтому постарайтесь не забивать его мукой.

Миску слегка смазать растительным маслом, переложить тесто в миску, накрыть и поставить в теплое место на 2–2,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме. На фото видно, как мое тесто поднялось.

Пока подходит тесто, займемся начинкой. Фасоль хорошо промыть, залить небольшим количеством воды, поставить на огонь и дать закипеть. Дать покипеть минут 5–7, а потом слить воду и еще раз промыть. Опять залить фасоль водой, но уже большим количеством, поставить на огонь, дать закипеть, добавить одну столовую ложку растительного масла, лавровый лист и варить на медленном огне до готовности.

Пока подходит тесто, займемся начинкой. Фасоль хорошо промыть, залить небольшим количеством воды, поставить на огонь и дать закипеть. Дать покипеть минут 5–7, а потом слить воду и еще раз промыть. Опять залить фасоль водой, но уже большим количеством, поставить на огонь, дать закипеть, добавить одну столовую ложку растительного масла, лавровый лист и варить на медленном огне до готовности.

Готовую фасоль переложить в миску и слегка размять. Лук и чеснок потушить в масле, добавить пассату, специи, потушить еще одну минуту и добавить в фасоль. Начинку хорошо перемешать и остудить. Теперь один важный момент: начинка не должна быть сухой, тогда в лепешке она будет крошиться и разваливаться. Поэтому в рецепте у нас столько растительного масла, но если она у вас все рано будет очень сухой, то добавьте немного воды, в которой варилась фасоль.

Готовую фасоль переложить в миску и слегка размять. Лук и чеснок потушить в масле, добавить пассату, специи, потушить еще одну минуту и добавить в фасоль. Начинку хорошо перемешать и остудить. Теперь один важный момент: начинка не должна быть сухой, тогда в лепешке она будет крошиться и разваливаться. Поэтому в рецепте у нас столько растительного масла, но если она у вас все рано будет очень сухой, то добавьте немного воды, в которой варилась фасоль.

Духовку нагреть до 210°C. Подошедшее тесто обмять и разделить на две части. Слегка раскатать одну часть теста, в центр положить половину начинки и собрать края теста.

Духовку нагреть до 210°C. Подошедшее тесто обмять и разделить на две части. Слегка раскатать одну часть теста, в центр положить половину начинки и собрать края теста.

Лепешку переложить на противень швом вниз, рукой растянуть края и придать изделию круглую форму, сделать в середине дырочку и поставить в духовку.

Лепешку переложить на противень швом вниз, рукой растянуть края и придать изделию круглую форму, сделать в середине дырочку и поставить в духовку.

Выпекать 12–15 минут. Из этого количества теста и начинки у меня получается две больших лепешки.

Выпекать 12–15 минут. Из этого количества теста и начинки у меня получается две больших лепешки.

По желанию верх лепешки можно смазать сливочным маслом.

По желанию верх лепешки можно смазать сливочным маслом.

Наша вкусная и ароматная лепешка готова.

Наша вкусная и ароматная лепешка готова.

Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
кухни миравыпечка
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Нижегородка Любовь Тэнцер стала чемпионкой России по настольному теннису в парном разряде 

Читать
Гильерме объявлял на стадионе стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом». Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Гильерме объявлял на стадионе стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом». Видео

Лапорта уверен, что Месси хочет остаться в «Барселоне»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Лапорта уверен, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

Константин Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Константин Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко

Девушка-боец MMA Ванзант показала откровенное фото в синем купальнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Девушка-боец MMA Ванзант показала откровенное фото в синем купальнике

Звезда наилегчайшего дивизиона UFC Пейдж Ванзант 18 апреля опубликовала в Instagram новое фото. На нем она позирует в голубом купальнике ...
Константин Цзю ответил, в каком случае его сын Тим проведёт поединок в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Константин Цзю ответил, в каком случае его сын Тим проведёт поединок в России

Джейк Пол — о победе над Аскреном: «Я же говорил, что я настоящий боец!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Джейк Пол — о победе над Аскреном: «Я же говорил, что я настоящий боец!»

Месси стал рекордсменом финалов Кубка Испании
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Месси стал рекордсменом финалов Кубка Испании

Команда Казахстана по теннису выиграла Аргентину в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Команда Казахстана по теннису выиграла Аргентину в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

В матче второго дивизиона чемпионата Франции на замену вышел тренер вратарей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

В матче второго дивизиона чемпионата Франции на замену вышел тренер вратарей

Уиттакер обратился к чемпиону UFC Адесанье: «Нам пора пообщаться, приятель»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Уиттакер обратился к чемпиону UFC Адесанье: «Нам пора пообщаться, приятель»

Австралийский боец ММА Роберт Уиттакер после победы над американцем Келвином Гастелумом заявил о желании провести реванш с чемпионом UFC ...
Блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator

Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если будет получать 500 тысяч фунтов в неделю
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если будет получать 500 тысяч фунтов в неделю

Нойер высказался о скором уходе Флика из «Баварии»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Нойер высказался о скором уходе Флика из «Баварии»

Лобиани
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Лобиани

Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком

"Барселона" в финале Кубка Испании обыграла "Атлетик" из "Бильбао"
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Барселона" в финале Кубка Испании обыграла "Атлетик" из "Бильбао"

Минувшей ночью в Севилье прошел финал Кубка Испании, в котором встречались "Барселона" и баскский "Атлетик". Уверенную и легкую победу в ...
«Атлетик» - «Барселона» - 0:4. Обзор матча и видео голов
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

«Атлетик» - «Барселона» - 0:4. Обзор матча и видео голов

Мюллер — об уходе Флика: «Он свое решение не объяснил»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Мюллер — об уходе Флика: «Он свое решение не объяснил»

ПФК «Ялта» готов представить курортную столицу в премьер-лиге КФС
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

ПФК «Ялта» готов представить курортную столицу в премьер-лиге КФС

Хуан Тоскано-Андерсон получил сотрясение мозга, спасая уходящий мяч
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Хуан Тоскано-Андерсон получил сотрясение мозга, спасая уходящий мяч

В ФИФА подтвердили, что Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

В ФИФА подтвердили, что Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно

Джейк Пол — о победе над Аскреном: «Я доказал, что я настоящий боец»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Джейк Пол — о победе над Аскреном: «Я доказал, что я настоящий боец»

Шестеркин — автор самой продолжительной сухой серии «Рейнджерс» с 1927 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Шестеркин — автор самой продолжительной сухой серии «Рейнджерс» с 1927 года

Панарин установил рекорд "Рейнджерс" в XXI веке
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Панарин установил рекорд "Рейнджерс" в XXI веке

Штаб Квадрата, свитер Зари и замена легионеров: 7 вещей, которые сделают «Ак Барс» сильнее
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Штаб Квадрата, свитер Зари и замена легионеров: 7 вещей, которые сделают «Ак Барс» сильнее

Аскрен извинился за поражения от блогера Пола
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Аскрен извинился за поражения от блогера Пола

Куман: «Надеюсь, это не последняя игра Месси в Кубке Испании за «Барселону». Мы хотим, чтобы он остался»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Куман: «Надеюсь, это не последняя игра Месси в Кубке Испании за «Барселону». Мы хотим, чтобы он остался»

Цзю дал советы Джигану перед боем с Емельяненко
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Цзю дал советы Джигану перед боем с Емельяненко

Месси: «Это особенный кубок»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Месси: «Это особенный кубок»

Андраде в четвертый раз защитил титул WBO в среднем весе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Андраде в четвертый раз защитил титул WBO в среднем весе

Стефен Карри повторил рекорд Кобе Брайанта
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Стефен Карри повторил рекорд Кобе Брайанта

Овечкин признан 3-й звездой дня в НХЛ, Бучневич — 2-й
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Овечкин признан 3-й звездой дня в НХЛ, Бучневич — 2-й

Константин Цзю ответил, почему никогда не согласится выступить в показательном бою
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Константин Цзю ответил, почему никогда не согласится выступить в показательном бою

Картина дня

наверх