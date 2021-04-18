Рецепт на: 4 персоны

Сегодня у меня постный вариант лобиани, обычное тесто на воде, а в начинке — только растительное масло. Тесто получается очень нежным и мягким даже после остывания, но если вы не держите пост или просто хотите приготовить побыстрее, то можно сделать тесто на мацони и без дрожжей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто

мука 500 г

вода 300 мл

растительное масло 25 мл

дрожжи сухие 1 ч. л.

соль ½ ч. л.

сахар 1 ч. л.

Начинка

фасоль 250 г

растительное масло 5 ст. л.

лавровый лист 1 шт.

сванская соль 1 ч. л.

лук репчатый 1 шт.

чеснок 1 зубчик

соль по вкусу

перец чили хлопьями по вкусу

чабер 1 ч. л.

помидоры протертые пассата 1 ст. л.

В теплой воде развести сахар и дрожжи. Потом добавить 100 г муки, соль и перемешать венчиком. Затем добавить масло и еще раз перемешать венчиком. Теперь добавляем муку, но не всю, примерно 350–400 г, и хорошо ложкой замешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 15 минут.

Спустя указанное время посыпаем рабочую поверхность оставшейся мукой, перекладываем тесто и начинаем вымешивать. Нам надо замесить нежное и слегка липнущее к рукам тесто, поэтому постарайтесь не забивать его мукой.

Миску слегка смазать растительным маслом, переложить тесто в миску, накрыть и поставить в теплое место на 2–2,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме. На фото видно, как мое тесто поднялось.

Пока подходит тесто, займемся начинкой. Фасоль хорошо промыть, залить небольшим количеством воды, поставить на огонь и дать закипеть. Дать покипеть минут 5–7, а потом слить воду и еще раз промыть. Опять залить фасоль водой, но уже большим количеством, поставить на огонь, дать закипеть, добавить одну столовую ложку растительного масла, лавровый лист и варить на медленном огне до готовности.

Готовую фасоль переложить в миску и слегка размять. Лук и чеснок потушить в масле, добавить пассату, специи, потушить еще одну минуту и добавить в фасоль. Начинку хорошо перемешать и остудить. Теперь один важный момент: начинка не должна быть сухой, тогда в лепешке она будет крошиться и разваливаться. Поэтому в рецепте у нас столько растительного масла, но если она у вас все рано будет очень сухой, то добавьте немного воды, в которой варилась фасоль.

Духовку нагреть до 210°C. Подошедшее тесто обмять и разделить на две части. Слегка раскатать одну часть теста, в центр положить половину начинки и собрать края теста.

Лепешку переложить на противень швом вниз, рукой растянуть края и придать изделию круглую форму, сделать в середине дырочку и поставить в духовку.

Выпекать 12–15 минут. Из этого количества теста и начинки у меня получается две больших лепешки.

По желанию верх лепешки можно смазать сливочным маслом.

Наша вкусная и ароматная лепешка готова.

Приятного аппетита!