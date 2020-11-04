Зимнее варенье, вкусно и недорого: варим из замороженных ягод, яблок и тыквы

Это обидно - когда привычным жестом рука тянется к полке, где с лета теснились банки с вареньем, а там - пустота. И тут же домашние просят булочек с вареньем. Можно, конечно, пойти пополнять запас в магазин: но там все, что дешево, - выглядит ненатурально, а то, что выглядит прекрасно, - стоит втридорого. Лучше будем варить варенье сами: замороженная клубника и смородина, тыква и яблоки - эти зимние ингредиенты отлично справятся с задачей. А разные интересные добавки, вроде рома, имбиря, шоколада и корицы, сделают вкус совершенно особенным.

Пятиминутка из замороженной клубники с тимьяном: для тостов и соусов

Быстрый выход из положения, когда летние запасы подошли к концу. Такое варенье можно добавлять и в крем для торта, и в соусы, и просто подать к тостам на завтрак. Хотя мы используем замороженную клубнику, варенье из нее не выглядит блеклым или водянистым: ягоды хорошо держат форму, поскольку мы начинаем варить их раньше, чем они полностью растаят. Сахар "консервирует" все соки, а тимьян придает вкусу насыщенность.

Варенье из замороженной клубники с тимьяном

Варенье "Вишня в шоколаде": целый торт в консервной банке

Вишня отлично переносит заморозку: ее бархатный, кисло-сладкий вкус от мороза только крепнет.

Мы решили немножко пофантазировать и придумали варенье со вкусом всеми любимого торта "Черный лес", ведь вишня и шоколад - это крепкий кулинарный брак, рожденный на небесах. Такая красота вполне самодостаточна, требует разве что хрустальную вазочку и чашку с чаем. Но если задумаете печь именинный бисквитный торт - используйте варенье, чтобы. Получится роскошно!

Варенье "Вишня в шоколаде"

Черничное варенье с ромом: сладость для взрослых

Это варенье - ручная работа. В магазине такое не купишь. При варке весь алкоголь выпаривается, и ром оставляет чернике в награду только свой богатый аромат. Что еще сказать? Такое варенье запросто станет составной частью любого десерта - из бисквита или безе. Например, приготовьте с ним трайфл, быстрый, несложный и удивительно вкусный. А уж с блинчиками и оладушками такая начинка-намазка - объедение!

Черничное варенье с ромом

Джем из яблок с шафраном: золотая начинка для булочек

Яблочный джем - отличная витаминная прививка, чтобы пережить зимние холода. Давно замечено, что при варке или запекании зимние яблоки проявляют себя с лучшей стороны: вода выпаривается, сладость концентрируется, вкус становится выразительнее. Финальный штрих - щепотка шафрана. Не джем - чистое золото. Попробуйте с ним испечь вот такие булочки - вкуснятина!

Яблочный джем с шафраном

Мармелад из тыквы с имбирем: идеально к утреннему кофе

Тыква - не самый очевидный объект для варки варенья. Но у нее есть два плюса: во-первых - в тыкве достаточно собственного сахара, чтобы у вас получилось именно варенье, а не овощной компот. Во-вторых - она с легкостью воспринимает все вкусы, с которыми вы ее "жените". В этом рецепте имбирь придает тыквенному мармеладу терпкость, а лимон - цитрусовые нотки. В целом - очень похоже на тот апельсиновый мармелад, который так любят англичане. Но тыква дешевле апельсинов, а имбирь - настоящий природный энергетик. Идеально для утренних тостов.

Мармелад из тыквы с имбирем