Пирожки из кальмаров

Кальмары обладают тонким, непохожим на другие морепродукты вкусом. Их кулинарный потенциал огромен! Но почему-то моей фантазии раньше хватало только на салаты с ними. Отварить, нарезать и смешать с другими ингредиентами — что может быть проще? И это казалось лучшим вариантом, пока не попробовала приготовить пирожки с кальмарами.

Захотелось чего-то особенного, но так, чтобы готовить долго не нужно было. И кальмары попались красивые. Рецепт привлек не только оригинальной подачей, но и своей низкой калорийностью. Для подготовки талии к лету — самое то. В качестве бонуса в конце вы найдете простой рецепт соуса к этому легкому блюду.

Ингредиенты

Кальмары 2 шт. Рис 100 г Яйцо 2 шт. Зеленый лук по вкусу Соус чили по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Для начала подготовьте основные ингредиенты. Отварите рис до полной готовности, а кальмары почистите (варить их не нужно). Смешайте рисс измельченным зеленым луком, солью, перцем и острым соусом по вкусу. Можно использовать соус табаско или обойтись щепоткой кайенского. Затем нафаршируйте кальмаров с помощью ложки и заколите их зубочисткой, чтобы начинка не вывалилась. Выложите кальмаров на сковороду и обжаривайте с обеих сторон по 1 минуте. Накройте кальмаров крышкой и готовьте еще 1 минуту на огне чуть выше среднего. Готово!

А вот и бонус. Чтобы довести подачу до идеала, приготовьте соус на той же сковороде. Добавьте к маслу немного муки и томатной пасты, обжарьте. Затем добавьте воду и взбейте венчиком, чтобы не было комочков. Готово! Подавайте фаршированные кальмары горячими и готовьтесь диктовать рецепт всем, кто их попробует. Поэтому рекомендую заранее сохранить его.