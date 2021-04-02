Пирожки из кальмаров

Кальмары обладают тонким, непохожим на другие морепродукты вкусом. Их кулинарный потенциал огромен! Но почему-то моей фантазии раньше хватало только на салаты с ними. Отварить, нарезать и смешать с другими ингредиентами — что может быть проще? И это казалось лучшим вариантом, пока не попробовала приготовить пирожки с кальмарами.
Захотелось чего-то особенного, но так, чтобы готовить долго не нужно было. И кальмары попались красивые. Рецепт привлек не только оригинальной подачей, но и своей низкой калорийностью. Для подготовки талии к лету — самое то. В качестве бонуса в конце вы найдете простой рецепт соуса к этому легкому блюду.
Ингредиенты
|Кальмары
|2 шт.
|Рис
|100 г
|Яйцо
|2 шт.
|Зеленый лук
|по вкусу
|Соус чили
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Подсолнечное масло
|по вкусу
Приготовление
- Для начала подготовьте основные ингредиенты. Отварите рис до полной готовности, а кальмары почистите (варить их не нужно).
- Смешайте рисс измельченным зеленым луком, солью, перцем и острым соусом по вкусу. Можно использовать соус табаско или обойтись щепоткой кайенского.
- Затем нафаршируйте кальмаров с помощью ложки и заколите их зубочисткой, чтобы начинка не вывалилась.
- Выложите кальмаров на сковороду и обжаривайте с обеих сторон по 1 минуте.
- Накройте кальмаров крышкой и готовьте еще 1 минуту на огне чуть выше среднего. Готово!
А вот и бонус. Чтобы довести подачу до идеала, приготовьте соус на той же сковороде. Добавьте к маслу немного муки и томатной пасты, обжарьте. Затем добавьте воду и взбейте венчиком, чтобы не было комочков. Готово! Подавайте фаршированные кальмары горячими и готовьтесь диктовать рецепт всем, кто их попробует. Поэтому рекомендую заранее сохранить его.
Свежие комментарии