Как приготовить мягкие и сочные куриные сердечки

5 секретов вкусных куриных сердечек
- Отдавайте предпочтение не замороженным, а охлаждённым субпродуктам. При покупке обратите внимание на цвет и структуру. Свежие куриные сердечки должны быть плотными, упругими и гладкими. Их цвет — тёмно-красный, ближе к бордовому. Синеватый оттенок, рыхлость, жёлтые пятна или белый налёт — повод отказаться от покупки.
- Тщательно обработайте субпродукт. Внутри сердечек могут оставаться сгустки крови. Чтобы их удалить, надрежьте каждое сердечко вдоль и раскройте, как книгу. Вычистите кровь ножом или пальцами. Тщательно промойте под прохладной проточной водой. Обрезайте плёны, жир и сосуды. Они съедобные, но могут негативно сказаться на вкусе блюда.
- Куриные сердечки — это мышцы, причём довольно жёсткие. Чтобы размягчить, можно перед приготовлением замочить их на 40–60 минут в молоке.
- Целые куриные сердечки варят 30 минут, нарезанные — около 20. Для кляра достаточно десятиминутной варки. Вскипятите кастрюлю с водой, забросьте сердечки и дайте покипеть 2–3 минуты. Отбросьте на дуршлаг и снова залейте водой. Так, чтобы жидкость едва покрывала сердечки. Посолите и варите до готовности. Снимайте пену, если образуется.
- Жарьте куриные сердечки на сливочном масле либо смеси растительного и сливочного — так нежнее. И лучше под крышкой: пар с неё будет оседать в сковороду и не даст сердечкам высохнуть.
Куриные сердечки, жаренные с луком
Простое в приготовлении блюдо для любителей субпродуктов.
Ингредиенты
- 1 кг куриных сердечек;
- 3 крупные луковицы;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 50 г сливочного масла;
- соль, чёрный молотый перец и другие специи — по вкусу.
Приготовление
Подготовленные сердечки нарежьте пополам. Отварите их или вымочите в молоке.
Нарежьте лук полукольцами. Смажьте сковороду подсолнечным маслом, затем добавьте сливочное, растопите. Обжарьте лук до полуготовности. Добавьте к нему отваренные сердечки, перемешайте. Через 5–7 минут, когда сердечки начнут выделять воду, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу. Это усилит отдачу влаги.
Накройте крышкой и жарьте 20–25 минут. Периодически помешивайте. Подавайте с любимым гарниром.
Куриные сердечки в сметане
Сочные, с приятным сливочным вкусом. Прекрасно сочетаются с гречкой, рисом, картофельным пюре и другими гарнирами. Вместо сметаны можно использовать сливки.
Ингредиенты
- 2 крупные луковицы;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 50 г сливочного масла;
- 700 г куриных сердечек;
- 1 стакан + 2 столовые ложки воды;
- 2 столовые ложки муки;
- 100 г сметаны;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Очистите и нарежьте кубиками лук. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Затем добавьте к нему сливочное. Обжарьте лук до полуготовности.
Подготовьте сердечки: промойте, срежьте лишнее. Если субпродукты крупные, разрезайте пополам. Отправьте их к луку, обжарьте до корочки — 5–7 минут. Влейте стакан воды, посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой, тушите около получаса на медленном огне.
Разведите муку в небольшом количестве воды так, чтобы не было комков. Влейте эту смесь в сердечки, дайте немного загустеть и добавьте сметану. Перемешайте и потушите ещё 5–10 минут.
Куриные сердечки в томатном соусе
В меру острые, с ярким томатным послевкусием. Великолепно сочетаются с пастой и отварным рисом.
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 50 г сливочного масла;
- 500 г куриных сердечек;
- 2 помидора;
- ½ стакана куриного бульона;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока;
- пучок петрушки.
Приготовление
Обжарьте на подсолнечном масле лук с морковью. Затем добавьте сливочное масло и подготовленные к обжарке куриные сердечки. Готовьте 10–15 минут. Добавьте крупно нарезанные помидоры и жарьте ещё 5–7 минут.
Влейте на сковороду бульон, добавьте томатную пасту. Посолите, поперчите и накройте крышкой. Томите 10–15 минут. Затем посыпьте рубленой зеленью и пропущенным через пресс чесноком. Готовьте без крышки ещё 7–10 минут, пока не выпарится лишняя влага.
Куриные сердечки в соевом соусе с овощами
Сочные сердечки с приятной нотой соевого соуса и паприки.
Ингредиенты
- 300 г куриных сердечек;
- 1 столовая ложка оливкового масла + для жарки;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 зубчик чеснока;
- ½ чайной ложки паприки;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец.
Приготовление
Подготовленные куриные сердечки залейте оливковым маслом и соевым соусом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и паприку. Перемешайте и оставьте на полчаса мариноваться.
В это время обжарьте нарезанные полосками овощи: сначала лук, затем морковь и перец. Добавьте к овощам сердечки, перемешайте. Тушите на среднем огне с закрытой крышкой 20–25 минут. Периодически перемешивайте. Жидкость добавлять не нужно — её дадут сердечки.
Куриные сердечки, запечённые с грибами
Нежно и одновременно сытно. Блюдо получается настолько изысканным, что достойно подачи к праздничному столу.
Ингредиенты
- 2 луковицы;
- 500 г шампиньонов;
- подсолнечное масло для жарки;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- 1 кг куриных сердечек;
- 200 мл 10-процентных сливок;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка муки;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Промойте и порежьте крупными кубиками грибы. Нарежьте полукольцами лук и обжарьте половину с грибами на подсолнечном масле. В середине жарки грибы посолите и поперчите. Обжаренные шампиньоны с луком выложите в форму для запекания.
Подготовьте сердечки, промыв и удалив сгустки крови. Обжарьте вторую половину лука. Когда он станет золотистым, добавьте к нему сердечки. После того как они дадут сок, добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите. Влейте сливки и тушите под закрытой крышкой около 20 минут. Затем добавьте муку, тщательно размешайте и томите ещё 7–10 минут.
Выложите куриные сердечки в сливочном соусе в форму для запекания поверх грибов. Посыпьте тёртым сыром. Отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут.
Куриные сердечки с картошкой в горшочках
Нежные ароматные сердечки с пикантным сладким послевкусием чернослива. Из указанного количества продуктов получится около четырёх 500-граммовых горшочков.
Ингредиенты
- 1 кг куриных сердечек;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 4 картофелины;
- 5 зубчиков чеснока;
- 100 г чернослива;
- 1 чайная ложка сушёного укропа;
- 1 чайная ложка сладкой паприки;
- 2 чайные ложки соли.
Приготовление
Подготовьте сердечки, очистите и крупно нарежьте лук, морковь и картофель. Так же поступите с черносливом и чесноком. Чернослив замачивать необязательно.
Картофель выложите на дно горшочков. Остальные ингредиенты смешайте, добавьте специи и соль. Наполните этим горшочки почти до самого верха.
В каждый горшочек влейте по ½ стакана кипятка. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 1 час.
Плов с куриными сердечками в мультиварке
Минимум приготовлений, а на выходе — вкусное блюдо. Оценят даже те, кто следит за фигурой. Ведь в 100 г куриных сердечек всего 159 ккал.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 500 г куриных сердечек;
- 2 стакана длиннозерного риса;
- 2 чайные ложки приправы для плова;
- соль по вкусу;
- 2–3 стакана воды;
- 1 головка чеснока.
Приготовление
Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой. Смажьте чашу мультиварки подсолнечным маслом и обжарьте овощи в течение 7–10 минут. Можно без крышки, помешивая.
Добавьте промытые куриные сердечки. Жарьте ещё 5–7 минут, но уже с закрытой крышкой. Затем всыпьте рис, приправу для плова и соль. Залейте горячей водой так, чтобы она покрыла рис примерно на два пальца. Включите режим «Тушение» или «Плов» на один час. Через 45 минут откройте крышку и воткните в рис зубчики чеснока.
Куриные сердечки в кляре
Мягкие нежные сердечки с хрустящей корочкой разлетаются гораздо быстрее, чем готовятся.
Ингредиенты
- 500 г куриных сердечек;
- 1 чайная ложка смеси сухих трав;
- соль и чёрный молотый перец по вкусу;
- 2 яйца;
- 6 столовых ложек кукурузной муки;
- 100 мл подсолнечного масла.
Приготовление
Срежьте с куриных сердечек лишний жир, промойте, удалив сгустки крови. Каждое сердечко раскройте, как книжку, и отбейте. Отбивные посыпьте чёрным молотым перцем, солью и травами. Дайте постоять 10–15 минут.
Для кляра в одной миске взбейте яйца, в другую насыпьте муку. Окунайте каждое сердечко сначала в яйцо, потом в муку и обжаривайте на хорошо прогретом подсолнечном масле.
Суп с куриными сердечками и сыром
Лёгкое и одновременно сытное блюдо, на аромат которого сбежится вся семья.
Ингредиенты
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 50 г сливочного масла;
- 600 г куриных сердечек;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- 2,5 л куриного бульона;
- 4 картофелины;
- 100 г сливочного сыра;
- 50 г лапши;
- пучок укропа.
Приготовление
Очистите и натрите на крупной тёрке морковь, измельчите лук. Обжарьте их на сливочном масле до полуготовности. Добавьте к ним промытые и нарезанные куриные сердечки. Обжаривайте 15–20 минут. В конце посолите и поперчите.
Вскипятите бульон, отправьте в него нарезанный кубиками картофель. Когда он сварится, всыпьте обжаренные сердечки с овощами. Дайте покипеть 5–7 минут.
Добавьте лапшу и сливочный сыр. Перемешайте и через пару минут подавайте к столу вместе с рубленой зеленью.
Салат с куриными сердечками, фасолью и корейской морковью
Сытный благодаря фасоли и сердечкам, пикантный за счёт корейской моркови.
Ингредиенты
- 200 г куриных сердечек;
- 100 г шампиньонов;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 100 г белой консервированной фасоли;
- 100 г моркови по-корейски;
- 50 г сухариков;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Отварите обработанные куриные сердечки. Не забудьте снимать пену и солите в самом конце. Когда остынут, порежьте мелкими кубиками или кольцами. Обжарьте на подсолнечном масле измельчённые шампиньоны.
Соедините все ингредиенты: сердечки, грибы, морковь, фасоль и сухарики. Подсолите и поперчите, заправьте майонезом.
Свежие комментарии