Как приготовить мягкие и сочные куриные сердечки

5 секретов вкусных куриных сердечек

Отдавайте предпочтение не замороженным, а охлаждённым субпродуктам. При покупке обратите внимание на цвет и структуру. Свежие куриные сердечки должны быть плотными, упругими и гладкими. Их цвет — тёмно-красный, ближе к бордовому. Синеватый оттенок, рыхлость, жёлтые пятна или белый налёт — повод отказаться от покупки. Тщательно обработайте субпродукт. Внутри сердечек могут оставаться сгустки крови. Чтобы их удалить, надрежьте каждое сердечко вдоль и раскройте, как книгу. Вычистите кровь ножом или пальцами. Тщательно промойте под прохладной проточной водой. Обрезайте плёны, жир и сосуды. Они съедобные, но могут негативно сказаться на вкусе блюда. Куриные сердечки — это мышцы, причём довольно жёсткие. Чтобы размягчить, можно перед приготовлением замочить их на 40–60 минут в молоке. Целые куриные сердечки варят 30 минут, нарезанные — около 20. Для кляра достаточно десятиминутной варки. Вскипятите кастрюлю с водой, забросьте сердечки и дайте покипеть 2–3 минуты. Отбросьте на дуршлаг и снова залейте водой. Так, чтобы жидкость едва покрывала сердечки. Посолите и варите до готовности. Снимайте пену, если образуется. Жарьте куриные сердечки на сливочном масле либо смеси растительного и сливочного — так нежнее. И лучше под крышкой: пар с неё будет оседать в сковороду и не даст сердечкам высохнуть.

Куриные сердечки, жаренные с луком

gastera.ru

Простое в приготовлении блюдо для любителей субпродуктов.

Ингредиенты

1 кг куриных сердечек;

3 крупные луковицы;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

50 г сливочного масла;

соль, чёрный молотый перец и другие специи — по вкусу.

Приготовление

Подготовленные сердечки нарежьте пополам. Отварите их или вымочите в молоке.

Нарежьте лук полукольцами. Смажьте сковороду подсолнечным маслом, затем добавьте сливочное, растопите. Обжарьте лук до полуготовности. Добавьте к нему отваренные сердечки, перемешайте. Через 5–7 минут, когда сердечки начнут выделять воду, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу. Это усилит отдачу влаги.

Накройте крышкой и жарьте 20–25 минут. Периодически помешивайте. Подавайте с любимым гарниром.

Куриные сердечки в сметане

youtube.com

Сочные, с приятным сливочным вкусом. Прекрасно сочетаются с гречкой, рисом, картофельным пюре и другими гарнирами. Вместо сметаны можно использовать сливки.

Ингредиенты

2 крупные луковицы;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

50 г сливочного масла;

700 г куриных сердечек;

1 стакан + 2 столовые ложки воды;

2 столовые ложки муки;

100 г сметаны;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками лук. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Затем добавьте к нему сливочное. Обжарьте лук до полуготовности.

Подготовьте сердечки: промойте, срежьте лишнее. Если субпродукты крупные, разрезайте пополам. Отправьте их к луку, обжарьте до корочки — 5–7 минут. Влейте стакан воды, посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой, тушите около получаса на медленном огне.

Разведите муку в небольшом количестве воды так, чтобы не было комков. Влейте эту смесь в сердечки, дайте немного загустеть и добавьте сметану. Перемешайте и потушите ещё 5–10 минут.

Куриные сердечки в томатном соусе

pinterest.com

В меру острые, с ярким томатным послевкусием. Великолепно сочетаются с пастой и отварным рисом.

Ингредиенты

1 луковица;

1 морковь;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

50 г сливочного масла;

500 г куриных сердечек;

2 помидора;

½ стакана куриного бульона;

3 столовые ложки томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

пучок петрушки.

Приготовление

Обжарьте на подсолнечном масле лук с морковью. Затем добавьте сливочное масло и подготовленные к обжарке куриные сердечки. Готовьте 10–15 минут. Добавьте крупно нарезанные помидоры и жарьте ещё 5–7 минут.

Влейте на сковороду бульон, добавьте томатную пасту. Посолите, поперчите и накройте крышкой. Томите 10–15 минут. Затем посыпьте рубленой зеленью и пропущенным через пресс чесноком. Готовьте без крышки ещё 7–10 минут, пока не выпарится лишняя влага.

Куриные сердечки в соевом соусе с овощами

fifochka.blogspot.com

Сочные сердечки с приятной нотой соевого соуса и паприки.

Ингредиенты

300 г куриных сердечек;

1 столовая ложка оливкового масла + для жарки;

2 столовые ложки соевого соуса;

1 зубчик чеснока;

½ чайной ложки паприки;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 луковица;

1 морковь;

1 болгарский перец.

Приготовление

Подготовленные куриные сердечки залейте оливковым маслом и соевым соусом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и паприку. Перемешайте и оставьте на полчаса мариноваться.

В это время обжарьте нарезанные полосками овощи: сначала лук, затем морковь и перец. Добавьте к овощам сердечки, перемешайте. Тушите на среднем огне с закрытой крышкой 20–25 минут. Периодически перемешивайте. Жидкость добавлять не нужно — её дадут сердечки.

Куриные сердечки, запечённые с грибами

russianfood.com

Нежно и одновременно сытно. Блюдо получается настолько изысканным, что достойно подачи к праздничному столу.

Ингредиенты

2 луковицы;

500 г шампиньонов;

подсолнечное масло для жарки;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 кг куриных сердечек;

200 мл 10-процентных сливок;

3 зубчика чеснока;

1 столовая ложка муки;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Промойте и порежьте крупными кубиками грибы. Нарежьте полукольцами лук и обжарьте половину с грибами на подсолнечном масле. В середине жарки грибы посолите и поперчите. Обжаренные шампиньоны с луком выложите в форму для запекания.

Подготовьте сердечки, промыв и удалив сгустки крови. Обжарьте вторую половину лука. Когда он станет золотистым, добавьте к нему сердечки. После того как они дадут сок, добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите. Влейте сливки и тушите под закрытой крышкой около 20 минут. Затем добавьте муку, тщательно размешайте и томите ещё 7–10 минут.

Выложите куриные сердечки в сливочном соусе в форму для запекания поверх грибов. Посыпьте тёртым сыром. Отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут.

Куриные сердечки с картошкой в горшочках

russianfood.com

Нежные ароматные сердечки с пикантным сладким послевкусием чернослива. Из указанного количества продуктов получится около четырёх 500-граммовых горшочков.

Ингредиенты

1 кг куриных сердечек;

2 луковицы;

2 моркови;

4 картофелины;

5 зубчиков чеснока;

100 г чернослива;

1 чайная ложка сушёного укропа;

1 чайная ложка сладкой паприки;

2 чайные ложки соли.

Приготовление

Подготовьте сердечки, очистите и крупно нарежьте лук, морковь и картофель. Так же поступите с черносливом и чесноком. Чернослив замачивать необязательно.

Картофель выложите на дно горшочков. Остальные ингредиенты смешайте, добавьте специи и соль. Наполните этим горшочки почти до самого верха.

В каждый горшочек влейте по ½ стакана кипятка. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 1 час.

Плов с куриными сердечками в мультиварке

chambacu.org

Минимум приготовлений, а на выходе — вкусное блюдо. Оценят даже те, кто следит за фигурой. Ведь в 100 г куриных сердечек всего 159 ккал.

Ингредиенты

2 столовые ложки подсолнечного масла;

2 луковицы;

2 моркови;

500 г куриных сердечек;

2 стакана длиннозерного риса;

2 чайные ложки приправы для плова;

соль по вкусу;

2–3 стакана воды;

1 головка чеснока.

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой. Смажьте чашу мультиварки подсолнечным маслом и обжарьте овощи в течение 7–10 минут. Можно без крышки, помешивая.

Добавьте промытые куриные сердечки. Жарьте ещё 5–7 минут, но уже с закрытой крышкой. Затем всыпьте рис, приправу для плова и соль. Залейте горячей водой так, чтобы она покрыла рис примерно на два пальца. Включите режим «Тушение» или «Плов» на один час. Через 45 минут откройте крышку и воткните в рис зубчики чеснока.

Куриные сердечки в кляре

youtube.com

Мягкие нежные сердечки с хрустящей корочкой разлетаются гораздо быстрее, чем готовятся.

Ингредиенты

500 г куриных сердечек;

1 чайная ложка смеси сухих трав;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

2 яйца;

6 столовых ложек кукурузной муки;

100 мл подсолнечного масла.

Приготовление

Срежьте с куриных сердечек лишний жир, промойте, удалив сгустки крови. Каждое сердечко раскройте, как книжку, и отбейте. Отбивные посыпьте чёрным молотым перцем, солью и травами. Дайте постоять 10–15 минут.

Для кляра в одной миске взбейте яйца, в другую насыпьте муку. Окунайте каждое сердечко сначала в яйцо, потом в муку и обжаривайте на хорошо прогретом подсолнечном масле.

Суп с куриными сердечками и сыром

youtube.com

Лёгкое и одновременно сытное блюдо, на аромат которого сбежится вся семья.

Ингредиенты

1 морковь;

1 луковица;

50 г сливочного масла;

600 г куриных сердечек;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

2,5 л куриного бульона;

4 картофелины;

100 г сливочного сыра;

50 г лапши;

пучок укропа.

Приготовление

Очистите и натрите на крупной тёрке морковь, измельчите лук. Обжарьте их на сливочном масле до полуготовности. Добавьте к ним промытые и нарезанные куриные сердечки. Обжаривайте 15–20 минут. В конце посолите и поперчите.

Вскипятите бульон, отправьте в него нарезанный кубиками картофель. Когда он сварится, всыпьте обжаренные сердечки с овощами. Дайте покипеть 5–7 минут.

Добавьте лапшу и сливочный сыр. Перемешайте и через пару минут подавайте к столу вместе с рубленой зеленью.

Салат с куриными сердечками, фасолью и корейской морковью

youtube.com

Сытный благодаря фасоли и сердечкам, пикантный за счёт корейской моркови.

Ингредиенты

200 г куриных сердечек;

100 г шампиньонов;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

100 г белой консервированной фасоли;

100 г моркови по-корейски;

50 г сухариков;

2 столовые ложки майонеза;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите обработанные куриные сердечки. Не забудьте снимать пену и солите в самом конце. Когда остынут, порежьте мелкими кубиками или кольцами. Обжарьте на подсолнечном масле измельчённые шампиньоны.

Соедините все ингредиенты: сердечки, грибы, морковь, фасоль и сухарики. Подсолите и поперчите, заправьте майонезом.