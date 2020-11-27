Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Помните ли вы этот простой рецепт из творога? А если помните, делаете ли периодически? Многие люди и забыли, что есть такой простой и вкусный рецепт за копейки, родом из СССР — ленивые вареники. И приготовить их — легче лёгкого!
Ингредиенты для ленивых вареников:
- 360 гр творога;
- 2 яйца;
- 200 гр муки;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- сметана для подачи.
Приступаем к приготовлению:
Творог разминаем вилкой, вбиваем два яйца, добавляем соль и сахар. Получаем жидковатую смесь.
Просеиваем муку, замешиваем слегка липкое, но мягкое тесто.
Доводим воду до кипения. Вилкой или ложкой отщипывает тесто прямо из тарелки и отправляем в кипяток.
С момента кипения варим 5 минут.
Подаем со сметаной или сливочным маслом. Попробуйте, это очень быстро, бюджетно, вкусно и сытно!
Подробнее о том, как сделать ленивые вареники, смотрите в видео ниже:
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