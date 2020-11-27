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Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Помните ли вы этот простой рецепт из творога? А если помните, делаете ли периодически? Многие люди и забыли, что есть такой простой и вкусный рецепт за копейки, родом из СССР — ленивые вареники. И приготовить их — легче лёгкого!

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Ингредиенты для ленивых вареников:

  • 360 гр творога;
  • 2 яйца;
  • 200 гр муки;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • сметана для подачи.

Приступаем к приготовлению:

Творог разминаем вилкой, вбиваем два яйца, добавляем соль и сахар. Получаем жидковатую смесь.

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Просеиваем муку, замешиваем слегка липкое, но мягкое тесто.

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Доводим воду до кипения. Вилкой или ложкой отщипывает тесто прямо из тарелки и отправляем в кипяток.

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

С момента кипения варим 5 минут.

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Подаем со сметаной или сливочным маслом. Попробуйте, это очень быстро, бюджетно, вкусно и сытно!

Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Подробнее о том, как сделать ленивые вареники, смотрите в видео ниже:

 

 

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ленивые вареники
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