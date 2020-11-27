Вкусный рецепт из СССР за копейки, который незаслуженно забыли

Помните ли вы этот простой рецепт из творога? А если помните, делаете ли периодически? Многие люди и забыли, что есть такой простой и вкусный рецепт за копейки, родом из СССР — ленивые вареники. И приготовить их — легче лёгкого!

Ингредиенты для ленивых вареников:

360 гр творога;

2 яйца;

200 гр муки;

1/2 ч. л. соли;

2 ст. л. сахара;

сметана для подачи.

Приступаем к приготовлению:

Творог разминаем вилкой, вбиваем два яйца, добавляем соль и сахар. Получаем жидковатую смесь.

Просеиваем муку, замешиваем слегка липкое, но мягкое тесто.

Доводим воду до кипения. Вилкой или ложкой отщипывает тесто прямо из тарелки и отправляем в кипяток.

С момента кипения варим 5 минут.

Подаем со сметаной или сливочным маслом. Попробуйте, это очень быстро, бюджетно, вкусно и сытно!

Подробнее о том, как сделать ленивые вареники, смотрите в видео ниже: