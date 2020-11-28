3 варианта идеального здорового ужина

Для отличного самочувствия и стройной фигуры очень важно питаться регулярно. Вечернюю трапезу тоже совсем необязательно отдавать врагу, если можно сделать ее вкусной, полезной и диетической одновременно.

Куриные митболы в кефире

Берем: 500 г куриного филе, 1 луковицу, 1 яйцо, зубчик чеснока, стакан обезжиренного кефира, 150 г твердого сыра, базилик или зелень петрушки, соль, черный перец по вкусу.

Куриное филе и лук мелко нарезать, посолить и поперчить по вкусу, добавить взбитое яйцо и перемешать все вместе. Из получившегося фарша сформировать шарики размером с грецкий орех и выложить в форму для запекания. Залить половиной кефира и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Тем временем натереть сыр, нарезать зелень, натереть чеснок, смешать эти ингредиенты с оставшимся кефиром. Через 10 минут после начала запекания вынуть форму с митболами из духовки, полить каждый заливкой и вновь поставить в духовку еще на 15 минут.

Калорийность готового блюда: 27 кКал на 100 г.



Тушеная капуста с грибами и сладким перцем

Берем: 500 г белокочанной капусты, 250 г свежих или мороженых шампиньонов, 1 красный болгарский перец, 1 среднюю луковицу, 1 помидор, 1 ст. л. яблочного уксуса, соль и черный перец по вкусу.

Капусту нашинковать, прибавить полстакана воды и тушить в казанке в течение 15 минут, помешивая. Шампиньоны отварить в подсоленной воде, охладить и нарезать.Нарезать полукольцами лук и болгарский перец, добавить к капусте и тушить вместе еще 5 минут. Помидор нарезать кубиками, добавить к овощам и продолжать тушить, помешивая.

Выложить в казанок нарезанные шампиньоны, влить уксус, посолить и поперчить по вкусу. Тушить всё вместе еще 10 минут.

Калорийность готового блюда: 27 кКал на 100 г.

Фасоль с грибами и курочкой

Берем: 250 г стручковой фасоли, 200 г шампиньонов, 1 большую луковицу, 250 г куриного филе, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. соевого соуса.

Нарезать шампиньоны половинками, куриное филе — небольшими продолговатыми кусочками, лук — полукольцами. Выложить это всё в смазанную маслом и разогретую высокую сковороду, потушить 5 минут. Затем сбрызнуть соевым соусом, тушить еще 15 минут. Перед подачей можно поперчить по вкусу, солить дополнительно не потребуется.

Калорийность готового блюда: 56 кКал на 100 г.

Приятного вам аппетита и отличного самочувствия!