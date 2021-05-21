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5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Как утверждают историки от кулинарии, "фальшивый заяц" – блюдо немецкой, точнее прусской кухни, которое представляет собой мясную запеканку с различными начинками и в переводе с немецкого языка означает «искусственная дичь». В классическом рецепте используют свинину и говядину в равных частях. Запеканка может быть в виде рулета, батона или непанированных котлет – брусков. Запекать "зайца" можно на противне, в тесте, в форме. А ещё блюдо демократично в отношении начинки. Но в современной трактовке, как правило, неизменно используются отварные яйца.

1. Мясной рулет "Фальшивый заяц"

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Ингредиенты:

  • фарш мясной – 1 кг;
  • яйца варёные – 4 шт.;
  • сливки – 200 г;
  • тимьян, орегано, сушеный чеснок – по 1-2 щепотке,
  • мускатный орех, паприка молотая – по 1 ч. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • соль – 10-12 г.;
  • перец по вкусу.

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Фарш хорошо перемешать с остальными ингредиентами (кроме соли, перца и яиц). Посолить и поперчить. Взбить блендером в пышную массу. Половину фарша выложить на пергамент прямоугольником. По центру вплотную – вареные яйца (целые или рубленые). Накрыть второй половиной фарша, сформировать рулет и переложить в форму для запекания. Смазать взбитым яйцом и посыпать мукой или панировочными сухарями (необязательно).

Можно воткнуть сверху 3 маленьких кусочка сливочного масла.

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

В разогретой до 180-200 градусов духовке запекать в течение часа. По готовности охладить и переложить на блюдо для подачи.

На заметку! Порежьте очищенную морковь вдоль крупными полосками, выложите на противень, а на нее – сырого "зайца", можно влить немного воды. Так запеканка внизу хорошо приготовиться и не пригорит.

2. «Фальшивый заяц» из куриного фарша

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Ингредиенты:

  • филе куриное – 700 г;
  • чёрствый белый хлеб – 2-3 ломтика;
  • яйца – 2 сырых и 3 варёных;
  • молоко – 1/2 стакана;
  • сливки (сметана) – 50 мл;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • масло растительное – ложка;
  • сухие травы – по половине чайной ложки;
  • соль и перец – по вкусу.

Замочить белый хлеб в молоке. Филе прокрутить в измельчителе, добавив лук и чеснок. Затем добавить хлеб с молоком, специи, сырые яйца, посолить и поперчить. Взбить ещё раз. Форму для рулета смазать, яйца очистить от скорлупы. Половину готового фарша выложить в форму, на него яйца и накрыть второй половиной. Разровнять и – в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. По готовности остудить и вынуть из формы.

3. Мясной рулет с грибами

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Понадобится:

  • фарш – 800 г;
  • шампиньоны – 250 г;
  • яйца – 5 шт.;
  • брокколи – 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубч.;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • соль и перец – по вкусу.

На сковороде из трёх яиц поджарить тонкий рулет. Нарезанные пластинками грибы и часть нарезанной луковицы поместить в сковороду и обжарить на средне-медленном огне. Брокколи отварить и нарезать мелко. Добавить грибы, яйцо и ложку панировки, перемешать. Начинка готова.

Смешать в глубокой посуде фарш и оставшиеся ингредиенты. Посолить, поперчить. Вымесить до однородности и выложить прямоугольником на фольгу. На фарш – омлет, а сверху начинку. Аккуратно завернуть края и свернуть в фольге, как конфету. Переложить на противень. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать рулет 40-45 минут. Минут за 10 до окончания открыть фольгу, чтобы рулет подрумянился.

4. Мясной рулет в тесте

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Ингредиенты:

  • мясо любое – 300 г;
  • твёрдый сыр – 250 г;
  • грибы – 300 г;
  • яйца  – 4 шт.;
  • луковицы – 2 шт.;
  • тесто слоёное – 300 г;
  • масло растительное – 30 мл;
  • соль и специи по вкусу.

Мясо вымыть и обсушить. Прокрутить его в мясорубке, добавляя (по желанию) зелень, чеснок, любимые специи. Посолить и поперчить. Очищенные луковицы нарезать и обжарить на сковороде с маслом. Грибы очистить, вымыть и нарезать произвольно. Добавить в сковороду к луку и жарить до готовности. Посолить. Тесто раскатать в прямоугольный пласт (не тонко). Можно сделать несколько небольших рулетов. Сыр натереть и распределить по тесту. Сверху выложить фарш и разровнять. Добавить грибы с луком и на них выложить очищенные варёные яйца. Аккуратно подворачивая тесто, формируем рулет и перекладываем в смазанную форму для выпечки. Смазать желтком и выпекать в духовке при 180 градусах 45 минут.

5. Мясной рулет в беконе

5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Ингредиенты:

  • мясной фарш – 700 г;
  • бекон (нарезка) – 10 шт.;
  • сыр – 150-200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • масло растительное – 20 мл;
  • орегано – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Очищенный лук и перец нарезать мелко и обжарить на масле. Посолить и поперчить фарш, добавить орегано. Выложить на фольгу и разровнять. На фарш выложить кусочки сыра и овощи. Свернуть рулет. На другом куске фольги выложить внахлёст кусочки бекона.

Перенести рулет с фольги на бекон. А потом снова свернуть уже с беконом. Примерно 40 минут готовить в разогретой до 200 градусов духовке. Подать горячим или остывшим.

 

 

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