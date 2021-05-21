5 рецептов мясного рулета «Фальшивый заяц»

Как утверждают историки от кулинарии, "фальшивый заяц" – блюдо немецкой, точнее прусской кухни, которое представляет собой мясную запеканку с различными начинками и в переводе с немецкого языка означает «искусственная дичь». В классическом рецепте используют свинину и говядину в равных частях. Запеканка может быть в виде рулета, батона или непанированных котлет – брусков. Запекать "зайца" можно на противне, в тесте, в форме. А ещё блюдо демократично в отношении начинки. Но в современной трактовке, как правило, неизменно используются отварные яйца.

1. Мясной рулет "Фальшивый заяц"

Ингредиенты:

фарш мясной – 1 кг;

яйца варёные – 4 шт.;

сливки – 200 г;

тимьян, орегано, сушеный чеснок – по 1-2 щепотке,

мускатный орех, паприка молотая – по 1 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соль – 10-12 г.;

перец по вкусу.

Фарш хорошо перемешать с остальными ингредиентами (кроме соли, перца и яиц). Посолить и поперчить. Взбить блендером в пышную массу. Половину фарша выложить на пергамент прямоугольником. По центру вплотную – вареные яйца (целые или рубленые). Накрыть второй половиной фарша, сформировать рулет и переложить в форму для запекания. Смазать взбитым яйцом и посыпать мукой или панировочными сухарями (необязательно).

Можно воткнуть сверху 3 маленьких кусочка сливочного масла.

В разогретой до 180-200 градусов духовке запекать в течение часа. По готовности охладить и переложить на блюдо для подачи.

На заметку! Порежьте очищенную морковь вдоль крупными полосками, выложите на противень, а на нее – сырого "зайца", можно влить немного воды. Так запеканка внизу хорошо приготовиться и не пригорит.

2. «Фальшивый заяц» из куриного фарша

Ингредиенты:

филе куриное – 700 г;

чёрствый белый хлеб – 2-3 ломтика;

яйца – 2 сырых и 3 варёных;

молоко – 1/2 стакана;

сливки (сметана) – 50 мл;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

масло растительное – ложка;

сухие травы – по половине чайной ложки;

соль и перец – по вкусу.

Замочить белый хлеб в молоке. Филе прокрутить в измельчителе, добавив лук и чеснок. Затем добавить хлеб с молоком, специи, сырые яйца, посолить и поперчить. Взбить ещё раз. Форму для рулета смазать, яйца очистить от скорлупы. Половину готового фарша выложить в форму, на него яйца и накрыть второй половиной. Разровнять и – в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. По готовности остудить и вынуть из формы.

3. Мясной рулет с грибами

Понадобится:

фарш – 800 г;

шампиньоны – 250 г;

яйца – 5 шт.;

брокколи – 150 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубч.;

подсолнечное масло – 30 мл;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

соль и перец – по вкусу.

На сковороде из трёх яиц поджарить тонкий рулет. Нарезанные пластинками грибы и часть нарезанной луковицы поместить в сковороду и обжарить на средне-медленном огне. Брокколи отварить и нарезать мелко. Добавить грибы, яйцо и ложку панировки, перемешать. Начинка готова.

Смешать в глубокой посуде фарш и оставшиеся ингредиенты. Посолить, поперчить. Вымесить до однородности и выложить прямоугольником на фольгу. На фарш – омлет, а сверху начинку. Аккуратно завернуть края и свернуть в фольге, как конфету. Переложить на противень. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать рулет 40-45 минут. Минут за 10 до окончания открыть фольгу, чтобы рулет подрумянился.

4. Мясной рулет в тесте

Ингредиенты:

мясо любое – 300 г;

твёрдый сыр – 250 г;

грибы – 300 г;

яйца – 4 шт.;

луковицы – 2 шт.;

тесто слоёное – 300 г;

масло растительное – 30 мл;

соль и специи по вкусу.

Мясо вымыть и обсушить. Прокрутить его в мясорубке, добавляя (по желанию) зелень, чеснок, любимые специи. Посолить и поперчить. Очищенные луковицы нарезать и обжарить на сковороде с маслом. Грибы очистить, вымыть и нарезать произвольно. Добавить в сковороду к луку и жарить до готовности. Посолить. Тесто раскатать в прямоугольный пласт (не тонко). Можно сделать несколько небольших рулетов. Сыр натереть и распределить по тесту. Сверху выложить фарш и разровнять. Добавить грибы с луком и на них выложить очищенные варёные яйца. Аккуратно подворачивая тесто, формируем рулет и перекладываем в смазанную форму для выпечки. Смазать желтком и выпекать в духовке при 180 градусах 45 минут.

5. Мясной рулет в беконе

Ингредиенты:

мясной фарш – 700 г;

бекон (нарезка) – 10 шт.;

сыр – 150-200 г;

лук – 1 шт.;

перец болгарский – 1 шт.;

масло растительное – 20 мл;

орегано – по вкусу;

соль – по вкусу.

Очищенный лук и перец нарезать мелко и обжарить на масле. Посолить и поперчить фарш, добавить орегано. Выложить на фольгу и разровнять. На фарш выложить кусочки сыра и овощи. Свернуть рулет. На другом куске фольги выложить внахлёст кусочки бекона.

Перенести рулет с фольги на бекон. А потом снова свернуть уже с беконом. Примерно 40 минут готовить в разогретой до 200 градусов духовке. Подать горячим или остывшим.