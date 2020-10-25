В разгар сезона ароматной тыквы обязательно воспользуйтесь случаем и попробуйте приготовить в домашних условиях вкусное и красочное желе из тыквы с апельсином! Такое желе можно сделать на детский праздник, на вечеринку, день рождения или любое другое праздничное застолье.

Ингредиенты

Желатин — 25 г

Вода — 650 г (450 г— для варки тыквы; 200 г— для желатина)

Апельсины — 200 г

Тыква — 250-300 г

Сахар — 80 г

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