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Желе из тыквы с апельсином

Желе из тыквы с апельсином

В разгар сезона ароматной тыквы обязательно воспользуйтесь случаем и попробуйте приготовить в домашних условиях вкусное и красочное желе из тыквы с апельсином! Такое желе можно сделать на детский праздник, на вечеринку, день рождения или любое другое праздничное застолье.

Ингредиенты

Шаги

  1. Тыкву нарезаем на кусочки, варим двадцать пять-тридцать минут на среднем огне. Остужаем. Оставляем немного воды после варки (100-150 г).
    Желе из тыквы с апельсином
  2. Желатин разводим в горячей воде. Оставляем на двадцать минут в покое.
    Желе из тыквы с апельсином
  3. Тыкву с жидкостью выкладываем в чашу блендера, добавляем сок апельсина. Взбиваем.
  4. Добавляем сахар, еще раз взбиваем.
    Желе из тыквы с апельсином
  5. Добавляем желатин, размешиваем. Переливаем в креманки. Отправляем в холодильник на пару часов.

 

 

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