Простой способ высушить хурму без сушилки

К сожалению, мы живем в такое время, когда от состава многих продуктов, точнее от количества всевозможных добавок и усилителей вкуса в нем, нередко приходишь в ужас. В еще большей мере это справедливо для сладостей. Но порой ведь так хочется сладкого! Однако же есть и полезные, и вкусные сладости — это сухофрукты.

А еще здесь можно экспериментировать, например, сушеная хурма — это невероятно вкусный мармелад. Сделать же его можно самостоятельно и без каких-либо специальных приспособлений.

Вам потребуются:

хурма;

веревка;

вода

Для сухофруктов подойдет любой сорт хурмы. Однако хурму необходимо брать плотную, даже жесткую, такую, которая в первоначальном состоянии вяжет, а по мере созревания становится сладкой. Желательно также, чтобы на хурме был кусочек веточки, с такими плодами будет удобнее работать.

Конечно, плоды мы хорошо моем, а затем очищаем, например, с помощью овощечистки. Уже в ходе этого процесса становится понятно, что плоды должны быть плотными, иначе ничего не получится уже на этом этапе. Плодоножку естественно не трогаем.

Подготовленную хурму подвязываем на любую подходящую веревочку. Расстояние между плодами должно быть достаточным, они не должны касаться друг друга.

Желательно также, чтобы в одной связке была хурма приблизительно одинакового размера, тогда и их готовность наступит в одно время.

На следующем этапе разогреваем воду. В кипящую воду помещаем связку хурмы, оставляем буквально на 10-15 секунд. Даем воде стечь и отправляем гирлянду на сушку.

Сушить плоды нужно в теплом сухом помещении, поэтому прохладная комната, где вы проводите мало времени, для этого не подойдет. Наилучшим местом будет место рядом с батареей.

На сушку, в зависимости от размеров хурмы и температуры в комнате, обычно уходит около 2 недель. За это время плод уменьшается почти в 10 раз и в итоге вы получаете натуральную и полезную сладость. Такой сухофрукт очень вкусный и сладкий, внутри по консистенции он напоминает мармелад, а снаружи образуется карамельная корочка. Хранить такую хурму можно очень долго.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как высушить хурму без специальной сушилки.