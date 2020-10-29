Чесночные, куриные колбаски к пиву (пивчики)

Рецепт ароматных, чесночных колбасок к пиву, так называемые пивчики. В самом конце поста по традиции будет полный видеорецепт.
Ингредиенты:
1) Куриное филе - 1,6 кг
2) Нитритно-посолочная смесь - 30 гр.
3) Сухой чеснок - 2 ч.л.
4) Укроп - 1 ч.л.
5) Паприка - 2 ч.л.
6) Черный перец - 1ч.л.
7) Вода - 120 мл.
Измельчаем куриное филе в мясорубке.
Добавляем в фарш соль, специи, воду и хорошенько перемешиваем.
Убираем фарш в пакет или пищевую плёнку и оставляем в холодильнике на сутки, периодически перемешивая. Фаршу нужно время, чтобы равномерно просолиться.
Через сутки ещё раз перемешиваем фарш. Теперь нам нужно сформировать колбаски, а для этого я использую кондитерский мешок. Если у вас его нет (я кстати купил в ашане за 120 рублей) то вы можете использовать плотный пакет, проделать в уголке дырку и выдавливать фарш из него или просто сформировать колбаски подручными средствами. Я сушил колбаски в сушилке для овощей и фруктов, температура 70 градусов. Если сушилки нет - можно сушить их в духовке, на бумаге для запекания, температура 60 градусов, режим конвекции, но это затратно.
Сушились колбаски у меня 5 и 7 часов, я сделал их разного диаметра. Тонкие высохли быстрее. Диаметр делайте поменьше, у меня была насадка на 1 см, на мой взгляд идеально.
Отличная закуска к пиву и просто перекус. Любите острое - добавляйте чили на свой вкус, хранить в сухой стеклянной банке или пакете, лучше в холодильнике.
Полный видеорецепт:
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