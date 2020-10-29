Чесночные, куриные колбаски к пиву (пивчики)

Рецепт ароматных, чесночных колбасок к пиву, так называемые пивчики. В самом конце поста по традиции будет полный видеорецепт.

Ингредиенты:

1) Куриное филе - 1,6 кг

2) Нитритно-посолочная смесь - 30 гр.

3) Сухой чеснок - 2 ч.л.

4) Укроп - 1 ч.л.

5) Паприка - 2 ч.л.

6) Черный перец - 1ч.л.

7) Вода - 120 мл.

Измельчаем куриное филе в мясорубке.

Добавляем в фарш соль, специи, воду и хорошенько перемешиваем.

Убираем фарш в пакет или пищевую плёнку и оставляем в холодильнике на сутки, периодически перемешивая. Фаршу нужно время, чтобы равномерно просолиться.

Через сутки ещё раз перемешиваем фарш. Теперь нам нужно сформировать колбаски, а для этого я использую кондитерский мешок. Если у вас его нет (я кстати купил в ашане за 120 рублей) то вы можете использовать плотный пакет, проделать в уголке дырку и выдавливать фарш из него или просто сформировать колбаски подручными средствами. Я сушил колбаски в сушилке для овощей и фруктов, температура 70 градусов. Если сушилки нет - можно сушить их в духовке, на бумаге для запекания, температура 60 градусов, режим конвекции, но это затратно.

Сушились колбаски у меня 5 и 7 часов, я сделал их разного диаметра. Тонкие высохли быстрее. Диаметр делайте поменьше, у меня была насадка на 1 см, на мой взгляд идеально.

Отличная закуска к пиву и просто перекус. Любите острое - добавляйте чили на свой вкус, хранить в сухой стеклянной банке или пакете, лучше в холодильнике.

Полный видеорецепт: