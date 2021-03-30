Отличная закуска для любого стола!Готовим постные грибы

Мы продолжаем пополнять новыми рецептами наше постное меню. И сегодня мы будем фаршировать всеми любимые грибы шампиньоны.

Рецепт очень простой, а грибы получаются очень вкусными, сочными и аппетитными, отличная закуска на любой стол.

Ингредиенты и способ приготовления:

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Ингредиенты:

шампиньоны - 1 кг.

лук - 200 г

морковь - 150-200 г

растительное масло - 40 мл.

помидор - 1 шт.

свежий укроп - 30 г

соль - 1 ч.л.

чёрный перец - 1/2 ч.л.

хмели-сунели - 1/2 ч.л.

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Шампиньоны 1 кг. промываем, сушим и аккуратно вырезаем ножку, в целости оставляя шляпку гриба.

Шляпки убираем в сторону, а ножки грибов режем на мелкие кубики. На разогретую сковороду выливаем 40 мл. подсолнечного масла и выкладываем порезанные ножки.

Лук 200 г режем на средние кубики. Морковь 200 г трём на крупной тёрке. Овощи добавляем в сковороду к грибам.

Один помидор режем на средние кубики, добавляем в сковороду и хорошо перемешиваем. Всё тушим до готовности.

Далее добавляем: 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. чёрного молотого перца, 1/2 ч.л. хмели сунели и всё хорошо перемешиваем. Тушим ещё 2-3 минуты и убираем в сторону.

Когда овощи немного остыли начинаем фаршировать грибы. И выкладываем на противень для запекания.

Убираем в духовку на 30-40 минут при температуре 190 °С.

Готовые грибочки выкладываем на блюдо, посыпаем мелко нарезанной свежей зеленью и подаём к столу!

Приятного аппетита! 😋