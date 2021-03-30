Отличная закуска для любого стола!Готовим постные грибы

Мы продолжаем пополнять новыми рецептами наше постное меню. И сегодня мы будем фаршировать всеми любимые грибы шампиньоны.
Рецепт очень простой, а грибы получаются очень вкусными, сочными и аппетитными, отличная закуска на любой стол.
Ингредиенты и способ приготовления:
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Ингредиенты:
- шампиньоны - 1 кг.
- лук - 200 г
- морковь - 150-200 г
- растительное масло - 40 мл.
- помидор - 1 шт.
- свежий укроп - 30 г
- соль - 1 ч.л.
- чёрный перец - 1/2 ч.л.
- хмели-сунели - 1/2 ч.л.
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Шампиньоны 1 кг. промываем, сушим и аккуратно вырезаем ножку, в целости оставляя шляпку гриба.
Шляпки убираем в сторону, а ножки грибов режем на мелкие кубики. На разогретую сковороду выливаем 40 мл. подсолнечного масла и выкладываем порезанные ножки.
Лук 200 г режем на средние кубики. Морковь 200 г трём на крупной тёрке. Овощи добавляем в сковороду к грибам.
Один помидор режем на средние кубики, добавляем в сковороду и хорошо перемешиваем. Всё тушим до готовности.
Далее добавляем: 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. чёрного молотого перца, 1/2 ч.л. хмели сунели и всё хорошо перемешиваем. Тушим ещё 2-3 минуты и убираем в сторону.
Когда овощи немного остыли начинаем фаршировать грибы. И выкладываем на противень для запекания.
Убираем в духовку на 30-40 минут при температуре 190 °С.
Готовые грибочки выкладываем на блюдо, посыпаем мелко нарезанной свежей зеленью и подаём к столу!
Приятного аппетита! 😋
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