Салат из черемши: 15 вкусных и простых пошаговых рецептов

Здравствуйте, дорогие читатели. Весна, светит солнце, тепло, погода чудесная. Первые лучи солнца, первый весенний ветерок, как глоток свежего воздуха. В такие дни, настроение чудесное, весна и тепло, не может не радовать. Сегодня хочу поговорить о самой первой полезной зелени, которая появляется после затяжной долгой зимы, когда снег оттает, земля прогреется, появляются зеленые листочки. Это траву, вы могли знать под название «халба» или «колба». А еще называют «Медвежий лук», ведь в земле находятся луковицы растения.

Черемша — это трава, с ярко выраженным чесночным привкусом и запахом, но при этом нежная и сладковатая, настоящая витаминная «бомба».

Массовый срок сбора урожая очень короткий, обычно 1-1.5 месяца, и все, растение начинает цвести, выпускать стрелы, становится очень острым, потому что в листьях начинает накапливаться горечь. Поэтому, при покупке, загляните внутрь пучка, нет ли там стрелок, и цветков.

Обычно, в апреле в лесу «торчат» первые зеленые листочки, а в начале мая начинается сбор урожая. Но, в каждом регионе по-разному, где-то чуть раньше, где-то чуть позже.

Трава эта содержит огромное количества витамина С. Слышала я такую байку, что медведи, проснувшись после спячки едят это растение в больших количествах, поэтому быстро восстанавливают свои силы.

Очень вкусно кушать растение в свежем виде, макая в соль, заедая свежим, еще горячим хлебом. А можно, готовить различные салаты. Мы готовим разнообразные блюда, сегодня, сделала для вас подборку наших любимых рецептов.

Поэтому, если вы не знаете что приготовить из черемши? То сегодня, узнаете, много интересных рецептов.

Вот только целоваться после употребления зелени нельзя, уж больно чесночный запах.

Очень вкусна черемша в составе окрошки, холодных супов и салатов, термически обрабатывать растение не стоит, так как разрушается витамин С.

Сочетается с мясом, овощами, зеленью, яйцом. Несмотря на разрушение витаминов, черемшу добавлять в пирожки, пироги, готовят омлет, жарят, маринуют, тушат. Готовят различные соусы.

Черемша есть садовая, а есть лесная. Её можно вырастить на грядке, по виду и вкусу она напоминает чеснок, только листья более широкие. Растет пучками, которые разрастаются из года в год.

При сборе лесной травы нужно помнить, что листья чем-то схожи с ландышами. А лист ландыша в пищу употреблять нельзя, они ядовиты.

Поэтому, единственный выход сорвать правильное растение, которое имеет яркий чесночный запах. Когда покупаете вдоль трасс, или на стихийных рынках, тоже будьте осмотрительны.

Все рецепты вкусные и интересные, буду стараться все описать подробно, пошагово, чтобы каждый желающий смог приготовить.

Салат из черемши с яйцом и свежим огурцом: пошаговый рецепт

Самое вкусно сочетание, для меня, и самое простое. Яйца отлично сочетаются с этой зеленью, а огурчик придает нотку свежести. Дополняют его различной зелень. Заправляют сметаной или майонезом.

Этот весенний вариант блюда, понравится всем любителям чеснока. Если вы любите чеснок, и нормально относитесь к зелени с чесночный вкусом и запахом, тогда это блюдо для вас.

Ингредиенты:

100-150 грамм черемши

3-5 яиц

1 свежий огурец

0.5 стакана сметаны

соль по вкусу

Яйца нужно отварить вкрутую, охладить, очистить, и нарезать кубиками. Я варю их 10 минут с момента закипания. Сегодня использую деревенские, но можно и магазинные.

Черемшу перебрать, вымыть, если попались цветы или стрелки, это не значит что кушать такую зелень нельзя. Можно кушать листья, только удалите цветы и стрелки.

Я обсушила листочки бумажным полотенцем, чтобы избежать попадания воды в салат. Нарезаю, как обычный зеленый лук.

Огурцы, я покупаю свежие, они так пахнут, после зимы все мы «соскучились», за свежей зеленью и свежими овощами.

Разрезаю огурчик вдоль, а затем кубиками или полосками, как вам нравится.

Можно добавить любую зелень. Соль и перец по вкусу. Заправляем майонезом, или домашней сметаной. Можно смешать в пропорции 1:1 сметану с майонезом. Можно использовать нежирный йогурт, если заботитесь о своей фигуре.

Можно подавать. Я люблю со свежим лавашем. Но подают его к картофелю, макаронам, каше, мясу, шашлыку.

Витаминный салат из черемши и редиски — просто и вкусно

Очень простой вариант, в котором огурчик можно заменить редисом. Выбирайте не горький, плотный и сочный овощ. Который появляется одним из первых на наших грядках или рынках.

Он отлично сочетается с этой зеленью, а дополняет всю эту красоту творог. Попробуйте, уверена, вам понравится такой вариант.

Ингредиенты:

1 пучок черемши

150 грамм редиски

100 грамм творога

1-2 ст. ложки оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

Черемшу вымыть, просушить на бумажном полотенце, порезать.

Редис вымыть удалить хвостики, нарезать кружочками.

В миску перекладываем творог, можно брать домашний, или магазинный.

Перекладываем редис, черемшу, наливаем оливковое масло.

Перемешиваем и солим по вкусу.

Чудесная, простая и вкусная закуска готова.

Готовим салат с черемшой и консервированной кукурузой

Блюдо получается сочным, вкусным, и витаминным. Кукуруза придает сладковатые нотки, и отлично дополняем остальные ингредиенты.

Мы всегда с нетерпением ждем весну, чтобы полакомиться полезной травой.

Ингредиенты:

3 яйца

200 грамм черемши

100 грамм сладкой консервированной кукурузы

1 свежий огурец

ложка майонеза

ложка сметаны

соль по вкусу

Сцедить маринад с кукурузы.

Черемшу вымыть, обсушить, и порезать острым ножом.

Яйца отварить, очистить, порезать кубиками.

Огурец нарезать кусочками.

Смешиваем ингредиенты в миске, заправляем сметаной и майонезом.

Перемешиваем, добавляем соль.

Рецепт салата из черемши без майонеза с медом и горчицей

Этот рецепт придется по вкусу людям, которые не хотят утяжелять блюдо лишним жиром, таким как сметана или майонез.

Готовится вкуснейшая заправка, и используются молоденькие побеги растения. Отличный вкус оценят гурманы.

Ингредиенты:

150 грамм черемши

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка горчицы в зернах

2-3 ст. ложки оливкового масла

1-2 ст. ложки сока лимона

Соль по вкусу

Зелень вымыть, обсушить и нарезать, если она крупная, если молоденькие побеги, можно не резать.

В миске смешать мед, масло, лимонный сок, горчицу, посолить.

Поместить в заправку порезанные листья, и хорошо перемешать.

Блюдо получается ароматным, вкусным и сочным.

Как приготовить салат с черемшой и куриным мясом

Сочный, яркий и вкусный. Украсит любой праздничный стол. Особенно полезен при упадке сил и авитаминозе, чтобы восстановить силы после зимы, и укрепить иммунитет.

Получается очень сытное блюдо за счет куриной грудки, входящий в состав и яиц, а заправлено все густым майонезом.

Ингредиенты:

черемша 1 пучок

куриное филе 300 грамм

яйца вареные 5 шт.

свежий огурец 1 шт.

майонез 200 грамм

соль щепотка

Куриное филе порезать полосками, и обжарить до готовности на сковороде. В сковороду наливаем растительное масло, и обжариваем.

Не нужно делать сильный огонь, чтобы мясо не сгорело. Пусть равномерно поджаривается со всех сторон. По желанию его можно переместить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, но можно этого не делать.

Яйца отварить вкрутую, очистить и порезать кубиками или полосками.

Огурчик вымыть, нарезать полосочками или кружочками.

Черемшу перебрать, вымыть, и обсушить. Нарезать острым ножом.

В миску выкладываем ингредиенты, заправляем майонезом, перемешиваем, и подаем к столу.

Можно подавать к любому блюду, или просто съесть с кусочком свежего хлеба или булочки.

Очень вкусный салат с черемшой и крабовыми палочками

Если вы любите блюда с крабовым мясом, то этот рецепт придется вам по вкусу. Праздничное, и очень вкусное блюдо.

Всем известно что крабовые отлично сочетаются с чесноком, есть много разных рецептов, в которых добавляют эту острую приправу.

Дополните блюдо зеленью, и вам откроется новый и изысканный вкус.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 гр.,

Черемша — 100 гр.,

Консервированная кукуруза — 100 гр.,

Свежие огурцы — 1 шт.,

Яйца — 2 шт.,

Соль — щепотка,

Майонез — 2 ст. ложки

Крабовые палочки освободить от пленки, порезать кубиками.

Стебли весеннего растения вымыть, обсушить и порезать.

Свежий огурец порезать кубиками.

Яйца отварить вкрутую, очистить и порезать кубиками.

Соединить в миске все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и перемешать.

Салат с черемшой и помидорами

Уверена, с появлением свежих овощей, нам все больше хочется радовать свою семью, и себя свежими витаминными блюдами.

Конечно, весной помидоры тепличные, а не грунтовые, но можно купить черри, например, они сладкие и вкусные, отлично дополнять холодную закуску.

Ингредиенты:

6-7 помидорчиков черри (можно взять 1-2 розовых или красных)

200 грамм черемши

Соль

2 ложки сметаны для заправки

Все очень просто. Помидоры нужно вымыть, порезать на 4 части, или дольками.

Черемшу вымыть, обсушить, и нарезать острым ножом.

Заправить все сметаной, посолить по вкусу.

Как сделать салат из черемши с яйцом и сыром

Дополним блюдо из простых продуктов твердым или плавленным сыром, и его вкус заиграет по-новому.

Я готовила и с твердым, и с плавленным, понравилось, очень нежный и пикантный вкус, чем-то напоминает салат «Огонек», в котором присутствуют яйца, чеснок, и сыр.

Ингредиенты:

150 грамм черемши

100 грамм твердого (или плавленного сыра)

3 яйца

Майонез

Соль по вкусу

Черемшу вымыть, обсушить, и порезать.

Твердый сыр нужно натереть на терку, если используете плавленный, то поместите его на 30 минут в морозилку, он охладится, и хорошо будет натираться.

Яйца потереть на терку. Конечно, предварительно отваренные.

Все ингредиенты заправить майонезом, посолить, и перемешать.

Слоеный салат из черемши с сардиной

А знаете ли вы, что можно приготовить блюдо слоями, дополнив консервами. Только берите в масле. Можно взять сардину, сайру, горбушу, семгу и пр.

Каждый раз вы будете получать интересный пикантный и новый вкус блюда. Но помните, не храните долго майонезные блюда, максимум 24 часа.

Ингредиенты:

1-2 шт. отварной картофель

1-2 шт. отварная морковь

100 грамм черемши

1 баночка сардины в масле

2-3 яйца

3 ложки майонеза

Овощей берите по объему своего разъемного кольца. Если его нет, то выкладывайте один слой на второй. Это удобно, и тоже, выглядит красиво.

Все овощи трем. Яйца отвариваем, очищаем, отделяем белки от желтков, и трем отдельно желтки и отдельно белки.

Консервированную рыбу измельчаем вилочкой.

Черемшу мелко нарезаем.

Выкладываем слоями: картофель, сардина, черемша, морковь, белок, а сверху желток.

Каждый слой смазать майонезом, самый верхний слой майонезом не смазываем.

Новый рецепт салата из черемши с майонезом и сухариками

Предлагаю дополнить любимое блюдо сухариками, эту новинку я готовила на день рождение в прошлом году, у меня торт печеночный на заднем плане, салатики.

Я посыпала сухариками, приготовленными с батона. Посыпала сверху, так как они размокают, все ингредиенты сочные.

Можно купить сухари в магазине с разными вкусами, там какие душа пожелает. Гостям, очень понравилось блюдо, интересное, и оригинальное.

Ингредиенты:

200 грамм черемши

2 огурца

2 яйца

2-3 ложки сметаны (или майонеза, или йогурта)

50 грамм сухарики

Приготовление:

Яйца нарезаем кубиками.

Огурцы, также, нужно нарезать кубиками, так удобнее.

Черемшу нарезаем острым ножом.

Заправляем ингредиенты майонезом.

Сверху блюдо посыпаем сухариками.

Мясной салат с черемшой и колбасой

Пробовали ли вы когда нибудь пикантный салат, хочу добавить что этот рецепт интересен сочетанием ветчины и колбасы, свежего хрустящего красного перца, и островатой черемшой, ингредиенты чудесно сочетаются между собой.

Все заправляется сметаной или майонезом, украшается зеленью, и подается к столу. Попробуйте, и оцените рецепт.

Ингредиенты:

150 грамм колбасы

150 грамм ветчины

1 шт. болгарский перец

1-2 свежих огурца

100 грамм черемши

2 яйца

Укроп

Майонез

Приготовление:

Ветчину и колбасу нарезаем кубиками.

Болгарский перец нарезать кубиками (можно взять красный, желтый, зеленый).

Огурцы нарезаем кубиками.

Черемшу нарезаем.

Складываем ингредиенты в миску, заправляем майонезом, добавлять соль по вкусу.

Если есть, можно сдобрить любой зеленью. Отлично подойдет укроп.

Рецепт закуски с фасолью и черемшой

Предлагаю рецепт легкой закуски, которую можно приготовить как для повседневного меню, так и на праздничный стол. Сладкая отварная свекла, отлично дополняем данное блюду.

Фасоль можно отварить, или использовать консервированную. Заправка не майонезная, как в вариантах рецептов выше, а легкая, с маслом. Этот рецепт без майонеза, что делает его более легким.

Ингредиенты:

100 грамм рукколы

100 грамм черемши

1-2 отварной свеклы

100 грамм консервированной фасоли

Соль

Оливковое или растительное масло

Сок лимона по вкусу

Горчица по желанию

Приготовление:

Фасоль нужно брать не в томате. Нужно слить маринад, переместить в миску.

Свеклу отварить, и очистить, порезать кубиками.

Рукколу и черемшу вымыть, порезать.

Салат солим по вкусу, и заправляем растительным маслом.

По желанию, можно сдобрить маслом, горчицей и соком лимона.

Салат из черемши с редиской и огурцом

Салат из побегов свежей черемши с яйцом

Весенний витаминный салат