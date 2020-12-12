Мороженое из черствого хлеба: простой рецепт вкусного и полезного десерта

Приготовить вкуснейшее мороженое можно в домашних условиях, особенно не заморачиваясь над процессом. Есть способ, который позволяет при минимальных усилиях получить очень вкусное блюдо, которое обязательно понравится не только детям, но и взрослым. Кстати, по этому рецепту можно приготовить десерт практически с любой понравившейся начинкой.

Ингредиенты и процесс приготовления

Основная составляющая мороженого - черствый, желательно черный, хлеб / Фото: twitter.com



Для мороженного из черствого хлеба вам понадобятся такие продукты:

80 граммов хлеба (можно брать абсолютно любой – черный, белый, серый);

100 граммов сливок 33%;

три яйца;

сахар или сахарная пудра (кому что больше нравится, но лучше второй вариант) – 80 граммов;

начинка совершенно любая – шарики или звездочки (сухие завтраки), шоколад, орехи, зефир и прочее.

Хлеб измельчается в блендере, но не до порошкообразного состояния / Фото: 4allwomen.ru



Сначала измельчается хлеб. Можно сделать это в блендере, но так, чтобы получились не очень мелкие куски. Измельчать его до порошкообразного состояния не нужно.

Измельченная масса обжаривается на сухой сковороде / Фото: youtube.com



Измельченный хлеб выкладываем на сухую сковородку (масло добавлять не нужно) и обжариваем его так, чтобы получились почти сухарики.

Сливки взбиваются с сахарной пудрой до состояния, когда на массе будет оставаться след / Фото: silady.ru



В сливки высыпаем сахарную пудру или сахар в количестве шестьдесят граммов (еще двадцать понадобятся позже), после чего все это взбиваем. Когда от венчика в массе будет оставаться след, взбивать прекращаем.





Отделенные от желтков белки взбиваются до состояния воздушной массы / Фото: vkusnodoma2017.ru



Белки отделяем от желтков, добавляем в них оставшийся сахар и тоже взбиваем до состояния воздушной массы.

Сначала перемешиваем взбитые сливки, хлеб, начинку, а потом туда же добавляем белки и повторяем процедуру смешивания.





Все ингредиенты смешиваются и в форме помещаются в морозильную камеру / Фото: povarenok.ru



Осталось поместить эту смесь в контейнер и отправить в морозилку на несколько часов. После чего достаем и приступаем к трапезе. Получается безумно вкусно.





Через три часа можно наслаждаться вкуснейшим мороженым / Фото: povarenok.ru