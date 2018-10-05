Картофельная запеканка с солеными грибами

Сегодня расскажу о старом и очень простом рецепте катофельной запеканки, которая может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом.





Нам потребуются



Картошка

Лук репчатый

Любая зелень

Сыр любой (но не обязательно)

Соль, перец





Чистим и отвариваем картофель. Пока он варится мелко режем репчатый лук. Грибы промываем от рассола и тоже мелко режем





Из отваренной картошки делаем пюре, вмешиваем лук и грибы. Перекладываем полученную смесь в форму для выпечки и ставим в духовку. У меня был колбасный сыр (!) и я его натер сверху. Не думаю, что крестьяне в восемнадцатом, девятнадцатом веках клали сверху сыр :)





При температуре 180 С запеканка будет готова через 20 минут.





Вот и все! Вмето запеканки можно сделать из смеси котлетки и пожарьте на сковороде. К куску мяса будет самое то :)



Приятного аппетита!