Сегодня расскажу о старом и очень простом рецепте катофельной запеканки, которая может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом.
Нам потребуются
Картошка
Лук репчатый
Любая зелень
Сыр любой (но не обязательно)
Соль, перец
Чистим и отвариваем картофель. Пока он варится мелко режем репчатый лук. Грибы промываем от рассола и тоже мелко режем
Из отваренной картошки делаем пюре, вмешиваем лук и грибы. Перекладываем полученную смесь в форму для выпечки и ставим в духовку. У меня был колбасный сыр (!) и я его натер сверху. Не думаю, что крестьяне в восемнадцатом, девятнадцатом веках клали сверху сыр :)
При температуре 180 С запеканка будет готова через 20 минут.
Вот и все! Вмето запеканки можно сделать из смеси котлетки и пожарьте на сковороде. К куску мяса будет самое то :)
Приятного аппетита!
Картофельная запеканка с солеными грибами
Сегодня расскажу о старом и очень простом рецепте катофельной запеканки, которая может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии