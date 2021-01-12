Как быстро приготовить картофель по-французски?

Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.
Как известно, картофель любят во всей Европе и везде его готовят по-разному. Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.
Картофель по-французски
Это вкусное и оригинальное блюдо может стать отличным украшением праздничного стола, а также подойдет для повседневного домашнего ужина всей семьей.
В результате получается очень сытное блюдо с изысканным вкусом и ароматом, которое с легкостью сможет приготовить любая хозяйка. Попробуйте и вы, возможно, оно станет вашим коронным блюдом.
Картофель по-французски (рецепт)
Для приготовления картофеля по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1,5 кг свинины;
- 4 луковицы;
- 300 г сыра;
- 4 зубчика чеснока;
- 70 г растительного масла;
- 200 г майонеза;
- Любимые специи для мяса;
- Соль и перец
Как приготовить картофель по-французски
- Свинину промойте и нарежьте крупными, но тонкими кусками, и хорошенько отбейте мясо. Переложите мясо в глубокую миску и посыпьте его мелко измельченным чесноком, солью, перцем и другими специями по вкусу. Оставьте свинину промариноваться 15-20 минут, и пока она маринуется, разогрейте духовку.
- Нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами. Очистите картофель и тоже нарежьте его полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. К этому моменту как раз должна нагреться духовка до 180 градусов. Налейте на противень растительное масло и выложите на него свинину с луком в один или два слоя, посолите, поперчите и смажьте мясо майонезом.
- Затем уложите слой картофеля, также смажьте его майонезом и посолите, а сверху посыпьте тертым сыром. Сырный слой также покройте майонезом и поставьте в духовку на 1 час.
Картофель по-французски готов, приятного аппетита!
Рецепт на сковородке
Однозначно стоит попробовать приготовить картофель на сковородке.
Понадобится:
- 7 картофелин;
- 2 луковицы;
- 50 г масла;
- 300 г отбивной из свинины;
- 150 г сыра;
- 250 г майонеза;
- ¼ ложечки перца;
- 1,5 ложечки соли.
Как приготовить:
1. На смазанную маслом сковородку надо выложить половину порезанного кружками картофеля и приправить солью и перцем. Затем положить мясо, снова посолить и поперчить. Затем следует слой лука, нарезанного полукольцами, и снова слой картофеля.
2. Посолить и нанести сверху сеточку из майонеза.
3. Блюдо готовится около 40 минут. После этого его присыпают тертым сыром и еще минут на 7 оставляют в духовке.
Картошка с курицей
Если вы придерживаетесь правильного питания или просто не любит жирные блюда, приготовьте картошку с куриным мясом.
- 1 кг картофеля;
- 2 томата;
- 200 г куриного филе (либо мясо с бедрышек);
- 3,5 ложки майонеза;
- 150 г сыра;
- лук.
Приготовление:
1. Нарезать все продукты и намазать маслом форму.
2. В нее укладывают сначала кружки картошки, затем пластинки мяса. Каждый из слоев присыпается приправами.
3. Затем выкладывают луковицу и кружки томатов. Сверху наносят сетку из майонеза, засыпают сыром, накрывают крышкой.
4. При 180 градусах блюдо готовиться около 35 минут. Ближе к концу приготовления крышку с формы снимают, чтобы сверху появилась сырная корочка.
Вкусный рецепт без мяса
Картофель по-французски можно готовить и без мяса. Блюдо получается недорогим, но ароматным и аппетитным.
Понадобится:
- 250 г сыра;
- 600 г картофеля;
- 2 яйца;
- стакан молока;
- 200 г сливочного масла;
- ½ ложечки соли;
- 2 чесночных зубчика.
Приготовление:
1. Картофель порезать ломтиками, а чеснок порубить и перемешать с солью.
2. В форму выкладывать картофель, пересыпая его чесночком и специями.
3. Взбить яйца с молоком и полностью залить корнеплод.
4. Посыпать натертым маслицем и сыром.
5. Примерно 50 минут выпекать картофель при 180 градусах.
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