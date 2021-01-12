Как быстро приготовить картофель по-французски?

Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.

Как известно, картофель любят во всей Европе и везде его готовят по-разному. Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.

Картофель по-французски

Это вкусное и оригинальное блюдо может стать отличным украшением праздничного стола, а также подойдет для повседневного домашнего ужина всей семьей.

В результате получается очень сытное блюдо с изысканным вкусом и ароматом, которое с легкостью сможет приготовить любая хозяйка. Попробуйте и вы, возможно, оно станет вашим коронным блюдом.

Картофель по-французски (рецепт)

Для приготовления картофеля по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг картофеля;

1,5 кг свинины;

4 луковицы;

300 г сыра;

4 зубчика чеснока;

70 г растительного масла;

200 г майонеза;

Любимые специи для мяса;

Соль и перец

Как приготовить картофель по-французски

Свинину промойте и нарежьте крупными, но тонкими кусками, и хорошенько отбейте мясо. Переложите мясо в глубокую миску и посыпьте его мелко измельченным чесноком, солью, перцем и другими специями по вкусу. Оставьте свинину промариноваться 15-20 минут, и пока она маринуется, разогрейте духовку. Нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами. Очистите картофель и тоже нарежьте его полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. К этому моменту как раз должна нагреться духовка до 180 градусов. Налейте на противень растительное масло и выложите на него свинину с луком в один или два слоя, посолите, поперчите и смажьте мясо майонезом. Затем уложите слой картофеля, также смажьте его майонезом и посолите, а сверху посыпьте тертым сыром. Сырный слой также покройте майонезом и поставьте в духовку на 1 час.

Картофель по-французски готов, приятного аппетита!

Рецепт на сковородке

Однозначно стоит попробовать приготовить картофель на сковородке.

Понадобится:

7 картофелин;

2 луковицы;

50 г масла;

300 г отбивной из свинины;

150 г сыра;

250 г майонеза;

¼ ложечки перца;

1,5 ложечки соли.

Как приготовить:

1. На смазанную маслом сковородку надо выложить половину порезанного кружками картофеля и приправить солью и перцем. Затем положить мясо, снова посолить и поперчить. Затем следует слой лука, нарезанного полукольцами, и снова слой картофеля.

2. Посолить и нанести сверху сеточку из майонеза.

3. Блюдо готовится около 40 минут. После этого его присыпают тертым сыром и еще минут на 7 оставляют в духовке.

Картошка с курицей

Если вы придерживаетесь правильного питания или просто не любит жирные блюда, приготовьте картошку с куриным мясом.

1 кг картофеля;

2 томата;

200 г куриного филе (либо мясо с бедрышек);

3,5 ложки майонеза;

150 г сыра;

лук.

Приготовление:

1. Нарезать все продукты и намазать маслом форму.

2. В нее укладывают сначала кружки картошки, затем пластинки мяса. Каждый из слоев присыпается приправами.

3. Затем выкладывают луковицу и кружки томатов. Сверху наносят сетку из майонеза, засыпают сыром, накрывают крышкой.

4. При 180 градусах блюдо готовиться около 35 минут. Ближе к концу приготовления крышку с формы снимают, чтобы сверху появилась сырная корочка.

Вкусный рецепт без мяса

Картофель по-французски можно готовить и без мяса. Блюдо получается недорогим, но ароматным и аппетитным.

Понадобится:

250 г сыра;

600 г картофеля;

2 яйца;

стакан молока;

200 г сливочного масла;

½ ложечки соли;

2 чесночных зубчика.

Приготовление:

1. Картофель порезать ломтиками, а чеснок порубить и перемешать с солью.

2. В форму выкладывать картофель, пересыпая его чесночком и специями.

3. Взбить яйца с молоком и полностью залить корнеплод.

4. Посыпать натертым маслицем и сыром.

5. Примерно 50 минут выпекать картофель при 180 градусах.