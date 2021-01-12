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Как быстро приготовить картофель по-французски?

Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.

Как известно, картофель любят во всей Европе и везде его готовят по-разному. Одним из самых популярных европейских блюд из картофеля является картофель по-французски.

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Картофель по-французски

Это вкусное и оригинальное блюдо может стать отличным украшением праздничного стола, а также подойдет для повседневного домашнего ужина всей семьей.

В результате получается очень сытное блюдо с изысканным вкусом и ароматом, которое с легкостью сможет приготовить любая хозяйка. Попробуйте и вы, возможно, оно станет вашим коронным блюдом.

Как быстро приготовить картофель по-французски?

Картофель по-французски (рецепт)

Для приготовления картофеля по-французски вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1,5 кг свинины;
  • 4 луковицы;
  • 300 г сыра;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 70 г растительного масла;
  • 200 г майонеза;
  • Любимые специи для мяса;
  • Соль и перец

Как быстро приготовить картофель по-французски?

Как приготовить картофель по-французски

  1. Свинину промойте и нарежьте крупными, но тонкими кусками, и хорошенько отбейте мясо. Переложите мясо в глубокую миску и посыпьте его мелко измельченным чесноком, солью, перцем и другими специями по вкусу. Оставьте свинину промариноваться 15-20 минут, и пока она маринуется, разогрейте духовку.
  2. Нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами. Очистите картофель и тоже нарежьте его полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. К этому моменту как раз должна нагреться духовка до 180 градусов. Налейте на противень растительное масло и выложите на него свинину с луком в один или два слоя, посолите, поперчите и смажьте мясо майонезом.
  3. Затем уложите слой картофеля, также смажьте его майонезом и посолите, а сверху посыпьте тертым сыром. Сырный слой также покройте майонезом и поставьте в духовку на 1 час.

Картофель по-французски готов, приятного аппетита!

Как быстро приготовить картофель по-французски?

Рецепт на сковородке

Однозначно стоит попробовать приготовить картофель на сковородке.

Понадобится:

  • 7 картофелин;
  • 2 луковицы;
  • 50 г масла;
  • 300 г отбивной из свинины;
  • 150 г сыра;
  • 250 г майонеза;
  • ¼ ложечки перца;
  • 1,5 ложечки соли.

Как приготовить:

1. На смазанную маслом сковородку надо выложить половину порезанного кружками картофеля и приправить солью и перцем. Затем положить мясо, снова посолить и поперчить. Затем следует слой лука, нарезанного  полукольцами, и снова слой картофеля.

2. Посолить и нанести сверху сеточку из майонеза.

3. Блюдо готовится около 40 минут. После этого его присыпают тертым сыром и еще минут на 7 оставляют в духовке.

Картошка с курицей

Если вы придерживаетесь правильного питания или просто не любит жирные блюда, приготовьте картошку с куриным мясом.

  • 1 кг картофеля;
  • 2 томата;
  • 200 г куриного филе (либо мясо с бедрышек);
  • 3,5 ложки майонеза;
  • 150 г сыра;
  • лук.

Как быстро приготовить картофель по-французски?

Приготовление:

1. Нарезать все продукты и намазать маслом форму.

2. В нее укладывают сначала кружки картошки, затем пластинки мяса. Каждый из слоев присыпается приправами.

3. Затем выкладывают луковицу и кружки томатов. Сверху наносят сетку из майонеза, засыпают сыром, накрывают крышкой.

4. При 180 градусах блюдо готовиться около 35 минут. Ближе к концу приготовления крышку с формы снимают, чтобы сверху появилась сырная корочка.

Вкусный рецепт без мяса

Картофель по-французски  можно готовить и без мяса. Блюдо получается недорогим, но ароматным и аппетитным.

Понадобится:

  • 250 г сыра;
  • 600 г картофеля;
  • 2 яйца;
  • стакан молока;
  • 200 г сливочного масла;
  • ½ ложечки соли;
  • 2 чесночных зубчика.

Как быстро приготовить картофель по-французски?

Приготовление:

1. Картофель порезать ломтиками, а чеснок порубить и перемешать с солью.

2. В форму выкладывать картофель, пересыпая его чесночком и специями.

3. Взбить яйца с молоком и полностью залить корнеплод.

4. Посыпать натертым маслицем и сыром.

5. Примерно 50 минут выпекать картофель при 180 градусах.

 

 

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