Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек.
Перед Новым годом и Рождеством магазины просто ломятся от обилия праздничных игрушек, украшений и миниатюрных подарков. На любой вкус можно найти вещицы для декора дома и новогоднего стола, разные съедобные сюрпризы и уютные мелочи. Однако самодельные изделия ценятся всё равно больше, и приносят они в дом особенное, живое тепло. Даже если сделаны из тающего от тепла шоколада.
Оригинальный подарок-угощение «Ёлка из шоколада» обещает некоторое количество хлопот. Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек. Готовы? Тогда приступим.
Ингредиенты для шоколадной ёлки
- шоколадный молочный или темный 100 г
- белый шоколад 20 г
- небольшой кусочек пергамента (бумага для выпечки)
- медицинский одноразовый шприц большой (20 мл) 2 штуки
- сахарная пудра, декоративные посыпки
Примечание
— Плитки должны быть просто шоколадные, без добавок. Желательно брать не пористый шоколад, но если другого нет, допустим и пористый.
— Если вы делаете ёлочку в первый раз, запаситесь 2-3 шприцами (они любят портиться в самый неподходящий момент).
Как сделать ёлку из шоколада
- Нарисуйте на пергаменте звездочки, от маленькой для верхушки до большой для основания. Чем больше нарисуется звездочек, тем выше будет готовая ёлка.
Шоколад поломайте (нарежьте) на маленькие кусочки, чтобы они входили в шприц.
Положите кусочки шоколада в шприцы, сколько войдет.
Возьмите шприц с темным шоколадом, положите в микроволновую печь и растопите шоколад.
Микроволновку ставьте на максимальную мощность, так как разные виды шоколада (темный, белый, горький, молочный) плавятся по-разному, да и мощность у микроволновок разная.
Важно! Проверяйте готовность шоколада каждые 10-15 секунд. На этом этапе нужно следить за шоколадом очень внимательно, иначе он сгорит, и не только он, но и шприц.
Далее, выдавливая из шприца растопленный шоколад, обрисуйте звездочки на пергаменте по контуру и заполните их шоколадом внутри. Когда шоколад в шприце закончится, снова положите внутрь кусочки и растопите.
Аналогично растопите белый шоколад во втором шприце и нарисуйте контуры на звездах.
Аккуратно переложите пергамент в холодильник на ровную поверхность. В холодильнике звездочки будут застывать примерно 20-30 минут, а если положить в морозилку, они затвердеют еще быстрее.
Снова растопите темный шоколад в шприце, капните немного на блюдце или специальную подставку.
Сверху поставьте самую большую звездочку, и на нее в серединку также капните шоколад.
Выложите предпоследнюю по величине звездочку, и снова капните шоколад, и так далее, до самого конца — до самой маленькой звездочки — выкладывайте ёлочку снизу вверх.
Выложили?
Украсьте конфету сахарной пудрой, декоративными посыпками или ягодами.
Вот теперь готово. Можно дарить, или ставить на стол, или прятать до Нового года и предвкушать праздник.
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