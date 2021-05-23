Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек.

Перед Новым годом и Рождеством магазины просто ломятся от обилия праздничных игрушек, украшений и миниатюрных подарков. На любой вкус можно найти вещицы для декора дома и новогоднего стола, разные съедобные сюрпризы и уютные мелочи. Однако самодельные изделия ценятся всё равно больше, и приносят они в дом особенное, живое тепло. Даже если сделаны из тающего от тепла шоколада.

Оригинальный подарок-угощение «Ёлка из шоколада» обещает некоторое количество хлопот. Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек. Готовы? Тогда приступим.

Ингредиенты для шоколадной ёлки

шоколадный молочный или темный 100 г

белый шоколад 20 г

небольшой кусочек пергамента (бумага для выпечки)

медицинский одноразовый шприц большой (20 мл) 2 штуки

сахарная пудра, декоративные посыпки

Примечание

— Плитки должны быть просто шоколадные, без добавок. Желательно брать не пористый шоколад, но если другого нет, допустим и пористый.

— Если вы делаете ёлочку в первый раз, запаситесь 2-3 шприцами (они любят портиться в самый неподходящий момент).

Как сделать ёлку из шоколада