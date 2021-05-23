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Ёлка из шоколада

Ёлка из шоколада

Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек.

Перед Новым годом и Рождеством магазины просто ломятся от обилия праздничных игрушек, украшений и миниатюрных подарков. На любой вкус можно найти вещицы для декора дома и новогоднего стола, разные съедобные сюрпризы и уютные мелочи. Однако самодельные изделия ценятся всё равно больше, и приносят они в дом особенное, живое тепло. Даже если сделаны из тающего от тепла шоколада.

Оригинальный подарок-угощение «Ёлка из шоколада» обещает некоторое количество хлопот. Сначала мы ёлочку приготовим, а потом будем энергично оттаскивать чад за уши от шоколадных веточек-иголочек. Готовы? Тогда приступим.

Ингредиенты для шоколадной ёлки

  • шоколадный молочный или темный 100 г
  • белый шоколад 20 г
  • небольшой кусочек пергамента (бумага для выпечки)
  • медицинский одноразовый шприц большой (20 мл) 2 штуки
  • сахарная пудра, декоративные посыпки

Примечание

— Плитки должны быть просто шоколадные, без добавок. Желательно брать не пористый шоколад, но если другого нет, допустим и пористый.

— Если вы делаете ёлочку в первый раз, запаситесь 2-3 шприцами (они любят портиться в самый неподходящий момент).

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Как сделать ёлку из шоколада

  • Нарисуйте на пергаменте звездочки, от маленькой для верхушки до большой для основания.
    Чем больше нарисуется звездочек, тем выше будет готовая ёлка.

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    Шоколад поломайте (нарежьте) на маленькие кусочки, чтобы они входили в шприц.

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    Положите кусочки шоколада в шприцы, сколько войдет.

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    Возьмите шприц с темным шоколадом, положите в микроволновую печь и растопите шоколад.
    Микроволновку ставьте на максимальную мощность, так как разные виды шоколада (темный, белый, горький, молочный) плавятся по-разному, да и мощность у микроволновок разная.

    Важно! Проверяйте готовность шоколада каждые 10-15 секунд. На этом этапе нужно следить за шоколадом очень внимательно, иначе он сгорит, и не только он, но и шприц.

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    Далее, выдавливая из шприца растопленный шоколад, обрисуйте звездочки на пергаменте по контуру и заполните их шоколадом внутри. Когда шоколад в шприце закончится, снова положите внутрь кусочки и растопите.

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    Аналогично растопите белый шоколад во втором шприце и нарисуйте контуры на звездах.

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    Аккуратно переложите пергамент в холодильник на ровную поверхность. В холодильнике звездочки будут застывать примерно 20-30 минут, а если положить в морозилку, они затвердеют еще быстрее.

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    Снова растопите темный шоколад в шприце, капните немного на блюдце или специальную подставку.

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    Сверху поставьте самую большую звездочку, и на нее в серединку также капните шоколад.

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    Выложите предпоследнюю по величине звездочку, и снова капните шоколад, и так далее, до самого конца — до самой маленькой звездочки — выкладывайте ёлочку снизу вверх.

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    Выложили?
    Украсьте конфету сахарной пудрой, декоративными посыпками или ягодами.

    Вот теперь готово. Можно дарить, или ставить на стол, или прятать до Нового года и предвкушать праздник.

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