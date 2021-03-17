В отделе закусок мой взгляд часто цеплялся за мясные закусочные палочки. Выглядели они, конечно, аппетитно, но доверия не вызывали. Кто знает, что туда положили? Мне казалось, что кроме жил и ароматизаторов в этом продукте не найти ничего. Каково же было мое удивление, когда я увидела куриные палочки в меню приличного итальянского ресторана.
Мы пришли дружной компанией, и один из моих знакомых сказал: «О, это очень вкусно! Я знаю, как они делаются». И заказал двойную порцию. В итоге эта простейшая закуска к пиву разлетелась быстрее, чем пицца. Мягкие, но в то же время жевательные, в меру соленые.
Стоит ли говорить, что сразу после посиделок я взяла рецепт? И он оказался намного проще, чем я думала. По сути, кроме небольшого куска филе и специй вам ничего не понадобится.
Ингредиенты
|Куриное филе
|250 г
|Паприка
|1 ч. л.
|Чесночный порошок
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Вода
|3 ст. л.
Приготовление
- Нарежьте мясо на куски среднего размера и положите в блендер. Добавьте воду и специи.
- Измельчите всё в однородную массу. На это понадобится около двух минут.
- Затем переложите фарш в пакет или кондитерский мешок и высадите его полосками на противень, застеленный фольгой.
- Выпекайте палочки 15 минут в разогретой до 200 градусах духовке. Закуска будет готова, когда палочки будут хорошо держать форму.
Эта простая закуска полюбилась моим подругам, которые сидят на диетах: никаких углеводов, жира и обжарки в растительном масле. Такую можно смело готовить под фильм, брать с собой на природу и даже использовать ее в измельченном виде для сытных салатов. Сохраните этот рецепт для следующего кинопросмотра! И поделитесь им с друзьями — они точно оценят.
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