Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусного гарнира или перекуса. Очень вкусный осенний гарнир! Жареная тыква в сметане. Тыква в сметанном соусе готовится просто и быстро, а получается с ярким и насыщенным вкусом. Такое блюдо из тыквы нравится как взрослым так и детям! Приятного просмотра!

Ингредиенты:

500 гр тыквы

2 ст.л. растительного масла

200 гр сметаны

15% жирности

100 мл воды

1 крупный зубчик чеснока зелень

Соль(1/2 ч.л.),

черный перец(1/4 ч.л.) по вкусу

Сладкая паприка 1/ 3 ч.л

Французские травы 1/3 ч.л

20 гр сыра по желанию



Как приготовить :

Тыкву промываем, очищаем, нарезаем небольшими кубиками. Отправляем на раскаленную сковороду с растительным маслом, обжариваем 5 минут, периодически перемешивая, до золотистой корочки. Тем временем готовим соус. Смешиваем сметану, воду, измельченный чеснок и зелень, соль ч.перец, паприку, и специи. Затем заливаем тыкву соусом и после закипания тушим на умеренном огне 7-8 минут до готовности тыквы, периодически помешивая. По желанию перед подачей посыпаем сыром. Тыква готова! Она получается с ярким и насыщенным вкусом.

А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!