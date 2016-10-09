Египетский торт. Этот рецепт будут выпрашивать все гости!

Ингредиенты:

Тесто:

На каждый корж :

3 белка

2.5 ст.л. сахара

1/2 ст.л. муки

50 гр. молотого ореха (грецкого или фундука).

Всего таких три коржа, т.е. указанные ингредиенты берём по 3 раза и выпекаем каждый корж в

отдельной форме.

Крем:

10 желтков,

10 ст.л. сахара,

5 ст.л. муки,

2 пакетика ванильного сахара,

350 мл. молока,

170 гр. сливочного масла.

Хрустящий наполнитель:

350 мл. сливок,

200 гр. сахара,

120 гр. нарезанного грецкого ореха или фундука.

Приготовление:

1) Крем: смешаем желтки, сахар, муку, ванильный сахар и молоко. Сильно мешая доводим смесь почти до кипения. Перед самым закипанием убираем крем в сторону и мешаем ещё 2 минуты. Остудим. Нарежем масло кусочками и добавим в крем, взбиваем миксером до однородности.

2) Пока крем стынет, займёмся коржами. Взбиваем белки в крепкую пену, добавим сахар и дальше взбиваем, чтоб пена стала глянцевой.

3) Добавим муку и орехи, аккуратно перемешаем до однородного теста.

Поместим тесто в застеленную бумагой или смазанную маслом форму.

Выпекаем в заранее разогретой духовке при 170°С около 20 минут. Остудим.

4) Растопим сахар в кастрюле, немного карамелизируем его. Сразу выльем его на пекарскую бумагу.

5) Сахар застынет быстро. Накрываем его второй бумагой и раздавливаем скалкой на мелкие кусочки, но не в порошок, т.

к. он должен создавать хрустящий слой.

6) Хрустящий наполнитель: Взбиваем сливки в крепкие пики. Смешиваем сливки с карамелизированным сахаром и нарезанным орехом

7) На каждый корж выкладываем 1/3 заварного крема.

8) Сверху на заварной крем распределяем хрустящий наполнитель. И так

повторяем еще 2 раза: корж, заварной крем, хрустящий наполнитель.

9) В заключении обмазываем торт вокруг хрустящим наполнителем. Украшаем орешками. Наслаждаемся.

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