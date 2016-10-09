Египетский торт. Этот рецепт будут выпрашивать все гости!

Ингредиенты:
Тесто:
На каждый корж :
- 3 белка
- 2.5 ст.л. сахара
- 1/2 ст.л. муки
- 50 гр. молотого ореха (грецкого или фундука).
Всего таких три коржа, т.е. указанные ингредиенты берём по 3 раза и выпекаем каждый корж в
отдельной форме.
Крем:
- 10 желтков,
- 10 ст.л. сахара,
- 5 ст.л. муки,
- 2 пакетика ванильного сахара,
- 350 мл. молока,
- 170 гр. сливочного масла.
Хрустящий наполнитель:
- 350 мл. сливок,
- 200 гр. сахара,
- 120 гр. нарезанного грецкого ореха или фундука.
Приготовление:
1) Крем: смешаем желтки, сахар, муку, ванильный сахар и молоко. Сильно мешая доводим смесь почти до кипения. Перед самым закипанием убираем крем в сторону и мешаем ещё 2 минуты. Остудим. Нарежем масло кусочками и добавим в крем, взбиваем миксером до однородности.
2) Пока крем стынет, займёмся коржами. Взбиваем белки в крепкую пену, добавим сахар и дальше взбиваем, чтоб пена стала глянцевой.
3) Добавим муку и орехи, аккуратно перемешаем до однородного теста.
Поместим тесто в застеленную бумагой или смазанную маслом форму.
Выпекаем в заранее разогретой духовке при 170°С около 20 минут. Остудим.
4) Растопим сахар в кастрюле, немного карамелизируем его. Сразу выльем его на пекарскую бумагу.
5) Сахар застынет быстро. Накрываем его второй бумагой и раздавливаем скалкой на мелкие кусочки, но не в порошок, т.к. он должен создавать хрустящий слой.
6) Хрустящий наполнитель: Взбиваем сливки в крепкие пики. Смешиваем сливки с карамелизированным сахаром и нарезанным орехом
7) На каждый корж выкладываем 1/3 заварного крема.
8) Сверху на заварной крем распределяем хрустящий наполнитель. И так
повторяем еще 2 раза: корж, заварной крем, хрустящий наполнитель.
9) В заключении обмазываем торт вокруг хрустящим наполнителем. Украшаем орешками. Наслаждаемся.
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