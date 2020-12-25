Брускетты с сельдью и печеной свеклой

Не хотите ставить на стол традиционную селедку од шубой, но вкус сочетания свеклы и сельди все равно не дает вам покоя? Тогда приготовьте к Новому году вот эти прекрасные брускетты. Выглядят они эстетичнее, чем салат, возни с ними минимум. Потому надо делать :)

Да что уж там - они будут уместны даже рядом с традиционным салатом - так сказать, вместе, а не вместо :)

Ингредиенты на 8 штук:

Основа

ломтики багета или чабатты 8 шт.

сливочный сыр 120 грамм

свекла мелкая 2-3 шт.

огурец небольшой 2 шт.

малосольная сельдь 250 грамм

зелень для украшения (у меня салат корн)

Рецепт приготовления:

Свеклу тщательно моем и вытираем насухо. Заворачиваем по одной в фольгу и отравляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время запекания будет зависеть от размера свеклы - для маленькой будет достаточно получаса, если вы используете крупную свеклу - ориентируйтесь на час и больше.

Готовую свеклу остужаем, чистим и нарезаем на небольшие тонкие ломтики. Кладем в миску, добавляем соль, уксус и растительноое масло. Перемешиваем и отставляем в сторону.

Селедку нарезаем на небольшие кусочки. Огурец режем тонкими ломтикам и.

Хлеб подсушиваем с одной стороны на сухой сковороде.

С неподсушенной стороны намазываем крим-чизом.

На сыр укладываем замаринованную свеклу и сельдь, украшаем зеленью и подаем.

Приятного аппетита!