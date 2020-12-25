Брускетты с сельдью и печеной свеклой

Не хотите ставить на стол традиционную селедку од шубой, но вкус сочетания свеклы и сельди все равно не дает вам покоя? Тогда приготовьте к Новому году вот эти прекрасные брускетты. Выглядят они эстетичнее, чем салат, возни с ними минимум. Потому надо делать :)
Да что уж там - они будут уместны даже рядом с традиционным салатом - так сказать, вместе, а не вместо :)
Ингредиенты на 8 штук:
Основа
- ломтики багета или чабатты8 шт.
- сливочный сыр120 грамм
- свекла мелкая2-3 шт.
- огурец небольшой2 шт.
- малосольная сельдь250 грамм
- зелень для украшения (у меня салат корн)
Рецепт приготовления:
Свеклу тщательно моем и вытираем насухо. Заворачиваем по одной в фольгу и отравляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время запекания будет зависеть от размера свеклы - для маленькой будет достаточно получаса, если вы используете крупную свеклу - ориентируйтесь на час и больше.
Готовую свеклу остужаем, чистим и нарезаем на небольшие тонкие ломтики. Кладем в миску, добавляем соль, уксус и растительноое масло. Перемешиваем и отставляем в сторону.
Селедку нарезаем на небольшие кусочки. Огурец режем тонкими ломтикам и.
Хлеб подсушиваем с одной стороны на сухой сковороде.С неподсушенной стороны намазываем крим-чизом.
На сыр укладываем замаринованную свеклу и сельдь, украшаем зеленью и подаем.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии