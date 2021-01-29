4 Классных рецепта из капусты. Как накормить всю семью вкусно и недорого

Всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. Готовить будем вкусные, полезные и простые рецепты из капусты. Капустные блюда позволяют накормить всю семью вкусно и недорого. Отлично выручат блюда из капусты, когда не знаешь, что приготовить на обед или ужин. Если любите блюда с капустой, то это видео для вас.

Что приготовить из капусты смотрите в видео-рецепте:

Первый рецепт - моя любовь. Я очень люблю все что связано с блинами, только один вид вызывает аппетит. Очень вкусные и полезные блинчики из капусты. Со сметаной настоящее объедение. Отличный вариант для обеда или как замена хлеба.

Капустные блинчики

1. Капустные блинчики:

Капуста - 500 г

Яйца - 3 шт

Сметана - 3 ст.л

Сыр - 100 г

Мука - 3 ст.л

Соль

Куркума

Второй рецепт станет отличным вариантом вкусного и полезного обеда или ужина. Приготовим капустную запеканку с курицей. Понравилась и детям и взрослым, вкусное и легкое блюдо.

Капустная запеканка с курицей

2. Капустная запеканка с курицей:

Капуста - 500 г

Куриное филе - 250 г

Яйца - 2 шт

Сметана - 3-4 ст.л

Сыр - 50 г

Соль и специи

Третий рецепт - это галета с капустой. Очень аппетитное блюдо получается. Отличный вариант попить с чаем во время перекуса.

Галета с капустой

3. Галета с капустой:

Для теста:

Мука - 100 г (у меня цельнозерновая)

Вода - 50 мл.

Соль - щепотка

Уксус 9% - 1 ч.л

Растит. Масло - 1 ч.л

Для начинки:

Капуста - 300 г

Морковь - 100 г

Соль по вкусу

Вода

И последний четвертый рецепт стал для меня настоящей палочкой выручалочкой. Когда надоели все обычные гарниры, запеканка из капусты приходит на выручку. Также удобно использовать, если осталось немного отваренный крупы. Запеканка у меня с гречкой, можно использовать и другие крупы.

Капустная запеканка с гречкой

4. Капустная запеканка с гречкой:

Капуста - 500 г

Лук - 1 шт

Морковь - 1 шт.

Яйца - 3 шт

Гречка варенная - 150 г

Сыр - 100 г (+20 г. по желанию)

Зелень

Соль и специи по вкусу

Кунжут

Вот такими рецептами из капусты я хотела с вами поделиться. Смотрите видео и возможно вы найдете для себя новый и интересный рецепт. Накормите всю семью вкусными и полезными блюдами.

Приятного аппетита!