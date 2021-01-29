4 Классных рецепта из капусты. Как накормить всю семью вкусно и недорого

Всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. Готовить будем вкусные, полезные и простые рецепты из капусты. Капустные блюда позволяют накормить всю семью вкусно и недорого. Отлично выручат блюда из капусты, когда не знаешь, что приготовить на обед или ужин. Если любите блюда с капустой, то это видео для вас.
Что приготовить из капусты смотрите в видео-рецепте:
Первый рецепт - моя любовь. Я очень люблю все что связано с блинами, только один вид вызывает аппетит. Очень вкусные и полезные блинчики из капусты. Со сметаной настоящее объедение. Отличный вариант для обеда или как замена хлеба.
Капустные блинчики
1. Капустные блинчики:
- Капуста - 500 г
- Яйца - 3 шт
- Сметана - 3 ст.л
- Сыр - 100 г
- Мука - 3 ст.л
- Соль
- Куркума
Второй рецепт станет отличным вариантом вкусного и полезного обеда или ужина. Приготовим капустную запеканку с курицей. Понравилась и детям и взрослым, вкусное и легкое блюдо.
Капустная запеканка с курицей
2. Капустная запеканка с курицей:
- Капуста - 500 г
- Куриное филе - 250 г
- Яйца - 2 шт
- Сметана - 3-4 ст.л
- Сыр - 50 г
- Соль и специи
Третий рецепт - это галета с капустой. Очень аппетитное блюдо получается. Отличный вариант попить с чаем во время перекуса.
Галета с капустой
3. Галета с капустой:
Для теста:
- Мука - 100 г (у меня цельнозерновая)
- Вода - 50 мл.
- Соль - щепотка
- Уксус 9% - 1 ч.л
- Растит. Масло - 1 ч.л
Для начинки:
- Капуста - 300 г
- Морковь - 100 г
- Соль по вкусу
- Вода
И последний четвертый рецепт стал для меня настоящей палочкой выручалочкой. Когда надоели все обычные гарниры, запеканка из капусты приходит на выручку. Также удобно использовать, если осталось немного отваренный крупы. Запеканка у меня с гречкой, можно использовать и другие крупы.
Капустная запеканка с гречкой
4. Капустная запеканка с гречкой:
- Капуста - 500 г
- Лук - 1 шт
- Морковь - 1 шт.
- Яйца - 3 шт
- Гречка варенная - 150 г
- Сыр - 100 г (+20 г. по желанию)
- Зелень
- Соль и специи по вкусу
- Кунжут
Вот такими рецептами из капусты я хотела с вами поделиться. Смотрите видео и возможно вы найдете для себя новый и интересный рецепт. Накормите всю семью вкусными и полезными блюдами.
Приятного аппетита!
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