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10 салатов для тех, кто любит мясо

10 салатов для тех, кто любит мясо
 
 
Просто сварите или пожарьте говядину и добавьте к ней любимые ингредиенты: овощи, яйца, грибы, сыр или даже арахис.

Салат с говядиной и маринованными огурцами

Салат с говядиной и маринованными огурцами

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 3 маринованных огурца;
  • 2 средние луковицы;
  • 4 столовые ложки томатного соуса;
  • 3 столовые ложки воды;
  • 1 чайная ложка уксусной эссенции;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Поставьте на огонь небольшую кастрюлю с подсоленной водой. Когда жидкость закипит, отправьте туда промытую и очищенную от плёнок мякоть говядины. Если образуется пена, снимите её.

Пока мясо варится, замаринуйте лук. Лучше, если это будет сладкий фиолетовый сорт. Очистите его и порежьте полукольцами. Залейте лук уксусной эссенцией и водой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Дайте луку помариноваться хотя бы полчаса.

В это время нарежьте соломкой огурцы. Отварную говядину, когда она остынет, тоже нарежьте соломкой. Лучше это делать вдоль волокон.

Соедините вместе все ингредиенты: говядину, огурцы, маринованный лук. Заправьте томатным соусом и подавайте на стол.

Салат с говядиной, сыром и яйцами

Салат с говядиной, сыром и яйцами

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 4 яйца;
  • 2 большие луковицы;
  • 3 столовые ложки воды;
  • 1 чайная ложка уксусной эссенции;
  • соль и майонез — по вкусу.

Приготовление

Отварите и остудите говядину, а после нарежьте её соломкой. Яйца сварите вкрутую. Когда остынут, очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр тоже натрите на тёрке.

Лук (опять же, для салатов больше подходит фиолетовый, но можно использовать и обычный репчатый) замаринуйте, как описано в предыдущем рецепте. Вместо уксусной эссенции с водой можно залить лук 3–4 столовыми ложками винного или яблочного уксуса.

Выложите салат слоями (маринованный лук (без рассола) → майонез → говядина → майонез → яйца → майонез → сыр) и дайте блюду настояться 1–2 часа.

Тёплый салат с говядиной и овощами

Тёплый салат с говядиной и овощами

Ингредиенты

  • 500 г говяжьей вырезки;
  • 10 томатов черри;
  • 3 свежих огурца;
  • 2 фиолетовые луковицы;
  • ½ лайма;
  • 1 пучок базилика;
  • 1 пучок кинзы;
  • 2 чайные ложки дижонской зернистой горчицы;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • оливковое масло для жарки и заправки.

Приготовление

Приготовьте говяжью вырезку на гриле, как стейк, до нужной вам степени прожарки. Или просто запеките мясо в жаропрочной форме, застеленной фольгой и смазанной оливковым маслом. Первые 5 минут температура в духовке должна быть 220 °С, последующие 15 минут — 170 °С.

Дайте мясу отдохнуть, а сами пока помойте и нарежьте овощи: огурцы — кружочками, томаты черри — пополам, лук — полукольцами. Мелко порубите базилик и кинзу.

Сделайте заправку, соединив сок лайма, оливковое масло, дижонскую горчицу, соль и чёрный молотый перец.

Горячее мясо нарежьте тонкими ломтиками, добавьте овощи и зелень, полейте заправкой и сразу же подавайте на стол.

Салат с говядиной по-тайски

Салат с говядиной по-тайски

Ингредиенты

  • 300 г филе говядины;
  • 2 свежих огурца;
  • 6–8 томатов черри;
  • ½ лимона;
  • 1 пучок кинзы, зелёного лука и листьев салата;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 2 столовые ложки рыбного соуса;
  • 1 чайная ложка тростникового сахара;
  • оливковое масло для жарки.

Приготовление

Промойте и обсушите бумажными полотенцами говядину. Нарежьте её тонкой соломкой и обжарьте на хорошо раскалённой сковороде в оливковом масле.

Овощи и зелень помойте и нарежьте. Чем тоньше кусочки, тем нежнее вкус салата. В небольшом сотейнике соедините соевый и рыбный соус, сахар и пропущенный через пресс чеснок. Засыпьте туда овощи и поставьте на огонь. Дайте им немного нагреться (не тушите!) и снимите с огня.

Выложите на блюдо листья салата, обжаренную говядину, подогретые в соусе овощи. Полейте всё это соком лимона, посыпьте зеленью и подавайте на стол.

Салат с говядиной и болгарским перцем

Салат с говядиной и болгарским перцем

Ингредиенты

  • 400 г говядины;
  • 3 свежих помидора;
  • 2 крупных болгарских перца;
  • 1 фиолетовая луковица;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 пучок петрушки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Говядину отварите в подсоленной воде.

Очистите и мелко порубите чеснок. Смешайте его с оливковым маслом, соевым соусом, бальзамическим уксусом и чёрным молотым перцем. Можно добавить и другие специи на свой вкус. Дополнительно солить не нужно: соевый соус достаточно солёный.

Дайте заправке настояться 7–10 минут. Затем залейте мясо и оставьте ещё на 15 минут.

В это время порубите зелень. Овощи помойте, из перца удалите семена. Порежьте его и помидоры соломкой, лук — полукольцами. Когда говядина остынет, нарежьте её так же.

Перемешайте мясо и овощи с заправкой.

Салат с говядиной и фасолью

Салат с говядиной и фасолью

Ингредиенты

  • 400 г говядины;
  • 300 г консервированной фасоли;
  • 3 маринованных огурца;
  • 2 фиолетовые луковицы;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соль и майонез — по вкусу.

Приготовление

Отварите, остудите и порежьте соломкой говядину. Лук очистите и нарежьте полукольцами. При желании, а также если используете обычный репчатый, его можно замариновать, как описано выше. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Огурцы порежьте тонкой соломкой. С фасоли слейте жидкость.

Подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, перемешайте, посолите и заправьте майонезом.

Салат с говядиной и грибами

Салат с говядиной и грибами

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 300 г шампиньонов;
  • 3 маринованных огурца;
  • 1 большая луковица;
  • 1 морковь;
  • соль и майонез — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

Отварите говядину (не забудьте посолить воду). Пока мясо варится и остывает, обжарьте на растительном масле шампиньоны. На отдельной сковороде пожарьте измельчённый лук и морковь.

Говядину и огурцы нарежьте соломкой и соедините с остальными ингредиентами. Посолите и заправьте майонезом. При желании салат можно выложить слоями.

Салат с говядиной и корейской морковью

Салат с говядиной и корейской морковью

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 300 г корейской моркови;
  • 200 г сыра сулугуни;
  • 50 г грецких орехов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • жирная сметана для заправки.

Приготовление

Отварите и остудите филе. Затем порежьте его тонкой соломкой или руками разделите на волокна. Сыр порежьте соломкой. Чеснок, петрушку, орехи измельчите ножом или блендером.

Соедините все ингредиенты и заправьте сметаной. Салат будет ещё вкуснее, если немного постоит.

Салат с говядиной и жареным арахисом

Салат с говядиной и жареным арахисом

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 250 г твёрдого сыра;
  • 6 яиц;
  • 2 маринованных огурца;
  • 1 морковь;
  • 3 зубчика чеснока;
  • ½ стакана жареного арахиса;
  • соль, чёрный молотый перец и майонез — по вкусу.

Приготовление

Сварите говядину, морковь и яйца. Порежьте говядину и маринованные огурцы соломкой. Яйца и морковь натрите на крупной тёрке. Сыр тоже нужно потереть и разделить на две части. Чеснок пропустите через пресс.

Выложите салат слоями (говядина → майонез → огурцы → майонез → чеснок → сыр → майонез → морковь → майонез → яйца → жареный арахис → сыр) и дайте ему пропитаться 1–2 часа.

Салат с говядиной и свёклой

Салат с говядиной и свеклой

Ингредиенты

  • 300 г говядины;
  • 50 г грецких орехов;
  • 2 небольшие свёклы;
  • 2 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и майонез — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

Отварную говядину нарежьте соломкой или мелкими кубиками. Очистите и обжарьте до золотистого цвета лук. Соедините его с мясом и дайте немного постоять.

В это время отварите картофель и свёклу. 

Когда овощи остынут, порежьте картофель кубиками, а свёклу натрите на крупной тёрке. Пропустите через пресс чеснок, измельчите в блендере орехи, добавьте к свёкле и посолите.

Выложите салат слоями: картофель → майонез → говядина с луком → майонез → свёкла с орехами и чесноком → майонез.

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