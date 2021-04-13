Крашеные яйца (Грузинский способ)

В Грузии не принято красить яйца в разный цвет. У нас красят яйца в красный или бордовый цвет при помощи корней «Эндро» — это Марена красильная/Rubia Tinctorum. Это экологический чистый способ покраски яиц.

ИНГРЕДИЕНТЫ

яйца куриные 15 шт.

краситель пищевой 4 шт.

соль 2 ч. л.

растительное масло 2 ст. л.

вода 3 л

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

Корни Эндро можно купить в зеленой аптеке. В Москве точно знаю, что продавались около Грузинской церкви перед праздником. Способ: корни замочить в теплой воде на 5-10 минут. Затем хорошо промыть, выложить на салфетку и мелко нарезать.

Затем залить 2-3 литрами воды, поставить на огонь, дать закипеть, уменьшить огонь и варить корни 40-50 минут. Отвар полностью остудить. В кастрюлю положить марлю, сверху яйца комнатной температуры и залить остывшим, процеженным отваром. Добавить соль и поставить на очень медленный огонь, довести до кипения и варить 15 минут.

Готовые яйца аккуратно достать и для блеска смазать растительным маслом.