Крашеные яйца (Грузинский способ)

В Грузии не принято красить яйца в разный цвет. У нас красят яйца в красный или бордовый цвет при помощи корней «Эндро» — это Марена красильная/Rubia Tinctorum. Это экологический чистый способ покраски яиц.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|
яйца куриные
|15 шт.
|
краситель пищевой
|4 шт.
|
соль
|2 ч. л.
|
растительное масло
|2 ст. л.
|
вода
|3 л
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
Корни Эндро можно купить в зеленой аптеке. В Москве точно знаю, что продавались около Грузинской церкви перед праздником. Способ: корни замочить в теплой воде на 5-10 минут. Затем хорошо промыть, выложить на салфетку и мелко нарезать.
Затем залить 2-3 литрами воды, поставить на огонь, дать закипеть, уменьшить огонь и варить корни 40-50 минут. Отвар полностью остудить. В кастрюлю положить марлю, сверху яйца комнатной температуры и залить остывшим, процеженным отваром. Добавить соль и поставить на очень медленный огонь, довести до кипения и варить 15 минут.
Готовые яйца аккуратно достать и для блеска смазать растительным маслом.
Свежие комментарии