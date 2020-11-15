Новый салат из капусты, у этого салата нет конкурентов, очень вкусный!

У этого салата просто нет конкурентов, вкусный, сочный, простой по составу, а еще и полезный. Рецепт этого салата нашла в одном из кулинарных журналов и сначала обратила внимание на его яркость, но когда приготовила осталась очень довольна вкусом. Готовить такой салат можно круглый год, можно готовить на праздничный стол или разнообразить ежедневное меню.

Ингредеинты:

Краснокочанная капуста – 400 г

Желтый болгарский перец – 1 шт. (200 г)

Красная луковица – 1 шт. (100 г)

Сыр фета – 200 г

Семечки подсолнуха – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Растительное масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 0,5 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Зелень петрушки – 1-2 вет.

Приготовление:

1.Капусту тонко нашинковать.

2.Перец нарезать тонкими полосками.

3.Лук нарезать тонкими полукольцами.

4.Фету нарезать кубиками.

5.Для заправки: смешать измельченный чеснок, лимонный сок, соль, сахар и растительное масло. Перемешивать.

6.Заправить салат и аккуратно перемешать.

7.Салат украсить зеленью и обжаренными семечками подсолнечника.

Всем добра!