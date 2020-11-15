Новый салат из капусты, у этого салата нет конкурентов, очень вкусный!

У этого салата просто нет конкурентов, вкусный, сочный, простой по составу, а еще и полезный. Рецепт этого салата нашла в одном из кулинарных журналов и сначала обратила внимание на его яркость, но когда приготовила осталась очень довольна вкусом. Готовить такой салат можно круглый год, можно готовить на праздничный стол или разнообразить ежедневное меню.
Ингредеинты:
Краснокочанная капуста – 400 г
Желтый болгарский перец – 1 шт. (200 г)
Красная луковица – 1 шт. (100 г)
Сыр фета – 200 г
Семечки подсолнуха – 2 ст. л.
Чеснок – 1 зуб.
Растительное масло – 2 ст. л.
Лимонный сок – 0,5 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Зелень петрушки – 1-2 вет.
Приготовление:
1.Капусту тонко нашинковать.
2.Перец нарезать тонкими полосками.
3.Лук нарезать тонкими полукольцами.
4.Фету нарезать кубиками.
5.Для заправки: смешать измельченный чеснок, лимонный сок, соль, сахар и растительное масло. Перемешивать.
6.Заправить салат и аккуратно перемешать.
7.Салат украсить зеленью и обжаренными семечками подсолнечника.
Всем добра!
Свежие комментарии