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Новый салат из капусты, у этого салата нет конкурентов, очень вкусный!

У этого салата просто нет конкурентов, вкусный, сочный, простой по составу, а еще и полезный. Рецепт этого салата нашла в одном из кулинарных журналов и сначала обратила внимание на его яркость, но когда приготовила осталась очень довольна вкусом. Готовить такой салат можно круглый год, можно готовить на праздничный стол или разнообразить ежедневное меню.

Новый салат из капусты, у этого салата нет конкурентов, очень вкусный!

Ингредеинты:

Новый салат из капусты, у этого салата нет конкурентов, очень вкусный!

Краснокочанная капуста – 400 г
Желтый болгарский перец – 1 шт. (200 г)
Красная луковица – 1 шт. (100 г)
Сыр фета – 200 г
Семечки подсолнуха – 2 ст. л.
Чеснок – 1 зуб.
Растительное масло – 2 ст. л.
Лимонный сок – 0,5 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Зелень петрушки – 1-2 вет.

Приготовление:

1.Капусту тонко нашинковать.
2.Перец нарезать тонкими полосками.
3.Лук нарезать тонкими полукольцами.
4.Фету нарезать кубиками.
5.Для заправки: смешать измельченный чеснок, лимонный сок, соль, сахар и растительное масло. Перемешивать.
6.Заправить салат и аккуратно перемешать.
7.Салат украсить зеленью и обжаренными семечками подсолнечника.
Всем добра!

 

 

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