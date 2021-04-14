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Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Фарш – такой замечательный ингредиент, из которого можно приготовить столько разнообразных и вкусных блюд. Как правило, они готовятся в разы быстрее, чем из мяса. Если вам надоели котлеты, тогда загляните в нашу интересную подборку рецептов аппетитных блюд из фарша.

1. Бризоль

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Это французское блюдо очень вкусное и сытное. Приготовить его не составит труда.

Вам понадобится:

  • 5 яиц,
  • 400 г фарша,
  • по 1 шт. помидора и огурца,
  • 2 ст. л. майонеза,
  • 1 ст. л. масла растительного,
  • соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Фарш посолите, поперчите по вкусу, добавьте 1 яйцо, тщательно перемешайте. Разделите на 2 равные части. Возьмите кусок пищевой плёнки, разровняйте по ней в форме круга одну часть фарша, диаметром равным сковороде, на которой вы будете жарить.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Взбейте два яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перелейте взбитое яйцо на плоскую тарелку. Сверху переверните фарш, снимите плёнку.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

В хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, аккуратно сдвиньте фарш вместе с яйцом, чтобы яйцо оказалось снизу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Жарьте с одной стороны 2 минуты на среднем огне, переверните, жарьте с другой стороны 4 минуты. Выложите на тарелку яйцом вниз, смажьте соусом или майонезом, выложите нарезанные помидоры и огурец. Края бризоли сверните, зафиксируйте зелёным луком или колечком лука.

Таким образом поджарьте и вторую бризоль. Вкусное блюдо готово, прошу к столу.

2. Киббех

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Это вкуснейшее блюдо Ближнего Востока. Удивительно оригинальное по вкусовым ощущениям. Это нужно пробовать.

Приступим:

  • 400 г мясного фарша,
  • 170 г булгура,
  • 15 г кинзы,
  • 1 луковица,
  • 1/2 ч. л. сладкой паприки,
  • 400 мл воды (кипятка),
  • 5 ст. л. йогурта,
  • 100 г огурца,
  • 1/2 ч. л. сухой  мяты,
  • 2 зуб. чеснока,
  • соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Булгур хорошо промойте и залейте кипятком. Дайте постоять 10-15 минут. Затем поставьте на медленный огонь, посолите по вкусу и варите до испарения всей воды, примерно 10 минут.

В фарш добавьте мелко нарезанный лук, специи, соль, перемешайте. Отваренный булгур разделите на три части, две выложите в фарш и хорошо перемешайте. Добавьте мелко нарезанную кинзу, измельчённый чеснок, мяту.

Полученный фарш разделите на 12 равных частей. Скатайте из них шарики, каждый обваляйте в отварном булгуре. На шпажки нанизайте по три шарика, выложите на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов, запекайте 45 минут. Восхитительное блюдо готово!

3. Стручковая фасоль с фаршем

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

На первый взгляд очень простое блюдо, но оно настолько ароматное, вкусное и сытное, что точно захочется добавки. Процесс приготовления не доставит труда.

Подготовьте:

  • 450 г мясного фарша,
  • 600 г спаржевой фасоли,
  • по 1 шт. моркови и лука,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 100 мл красного сухого вина,
  • 2/3 ст. воды,
  • 2 ч. л. аджики,
  • 2 ст. л оливкового масла,
  • соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

У фасоли обрежьте кончики, залейте холодной водой и доведите до кипения, варите 10 минут, затем слейте и обдайте холодной водой.

Морковь, лук, чеснок, сельдерей нарежьте мелкими кубиками и пассеруйте в сковороде с добавлением небольшого количества масла. Добавьте фарш, обжаривайте до румяной корочки. Влейте вино, тушите на медленном огне, пока не выпарится жидкость. Затем добавьте аджику и воду. Тушите под крышкой на среднем огне 5 минут. Добавьте отваренную спаржевую фасоль, несколько минут прогрейте и подавайте к столу. Приятного аппетита.

4. Мясные кексы

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Это очень эффектное и вкусное блюдо, которое смело можно приготовить на праздничный стол. Интересная альтернатива котлетам.

Вам понадобится:

  • 500 г мясного фарша,
  • 1 яйцо,
  • 100 мл молока,
  • 50 г белого хлеба,
  • 1 луковица,
  • 150 г грибов (шампиньонов),
  • 100 г сыра,
  • соль, специи по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

В глубокой миске в фарш добавьте измельчённый лук, яйцо, соль, специи. Белый хлеб поломайте на небольшие кусочки, залейте молоком, затем отожмите и соедините с фаршем, тщательно всё перемешайте.

Грибы мелко нарежьте, обжарьте, посолите по вкусу. Добавьте к остывшим грибам натёртый на крупной тёрке сыр.

В формочки для кексов, выложите небольшое количество фарша, сделайте в нём углубление, формируя стенки. В образовавшуюся ямку положите грибы с сыром, сверху накройте шапочкой из фарша и хорошо прижмите.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовые кексы выложите на тарелку. Кексы можете украсить на своё усмотрение, можно взять картофельное пюре и выложить через кондитерский мешок красивой шапочкой и посыпать зеленью.

5. Рулет "Солнышко" с начинкой

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Это очень красивый и сытный пирог, который готовится удивительно быстро. Уже через 40 минут вы сможете поразить своих домочадцев вкусной и ароматной выпечкой.

Для этого вам понадобится:

  • 1 упаковка слоёного теста (400 г),
  • 1 луковица,
  • 1 болгарский перец,
  • 450 г фарша,
  • 1 яйцо,
  • 200 г твёрдого сыра или моцареллы,
  • соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Фарш обжарьте в сковороде с добавлением небольшого количества масла до готовности.

Отдельно обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте перец, обжаривайте вместе до готовности. Соедините фарш с луком и перцем, посолите, поперчите по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Слоёное тесто разморозьте, раскатайте в одном направлении, нарежьте на треугольники.

Противень застелите пергаментом. По кругу выкладывайте треугольники немного заходя друг на друга. На толстую часть выложите подготовленную начинку, сверху сыр.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Закройте начинку, завернув уголки теста внутрь,  тщательно защипните, смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте 25-30 минут. Ароматный пирог готов. Приятного аппетита.

6. Куриный рулет

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Этот восхитительный рулет можно приготовить не только на завтрак, но и на праздничный стол. Очень удобно, что его можно сделать заранее и, когда нужно, просто нарезать.

Приготовьте:

  • 3 яйца куриных,
  • 350 г куриного фарша,
  • 100 г твёрдого сыра,
  • 100 г майонеза,
  • 1 луковица,
  • 1 ст. л. манной крупы,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • укроп, соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Сыр натрите на крупной тёрке. Яйца взбейте с майонезом, добавьте манную крупу и сыр. Пусть немного постоит, чтобы манка разбухла.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте в сковороде с добавлением небольшого количества масла до прозрачности. В глубокой миске смешайте фарш, мелко нарезанный укроп, обжаренный лук, посолите, поперчите по вкусу.

Противень застелите пекарской бумагой, немного смажьте растительным маслом, выложите яично-сырную массу, распределите её в форме квадрата или прямоугольника. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

На готовый омлет выложите фарш и разровняйте. Сверните в рулет. Заверните его в два слоя фольги. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Рулет готов, нежно только нарезать на кусочки. Этот рулет очень вкусный как в холодном, так и в горячем виде.

7. Оладушки из фарша и пасты

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Из остатков спагетти после ужина можно приготовить удивительно вкусное, необычное и сытное блюдо.

Вам понадобится:

  • 200 г мясного фарша,
  • 2 стакана отварных спагетти,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 пучок зелёного лука,
  • 1 ч. л. итальянских трав,
  • соль, перец по вкусу.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Отварные спагетти порубите мелко ножом и сложите в глубокую миску. Добавьте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок, посолите, поперчите, хорошо всё перемешайте.

Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Сформируйте круглые оладушки. В разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла обжарьте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Подавайте с соусами горячими с пылу с жару. Приятного аппетита!

 

 

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