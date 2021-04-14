Не только для котлет: 7 интересных блюд с фаршем

Фарш – такой замечательный ингредиент, из которого можно приготовить столько разнообразных и вкусных блюд. Как правило, они готовятся в разы быстрее, чем из мяса. Если вам надоели котлеты, тогда загляните в нашу интересную подборку рецептов аппетитных блюд из фарша.

1. Бризоль

Это французское блюдо очень вкусное и сытное. Приготовить его не составит труда.

Вам понадобится:

5 яиц,

400 г фарша,

по 1 шт. помидора и огурца,

2 ст. л. майонеза,

1 ст. л. масла растительного,

соль, перец по вкусу.

Фарш посолите, поперчите по вкусу, добавьте 1 яйцо, тщательно перемешайте. Разделите на 2 равные части. Возьмите кусок пищевой плёнки, разровняйте по ней в форме круга одну часть фарша, диаметром равным сковороде, на которой вы будете жарить.

Взбейте два яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перелейте взбитое яйцо на плоскую тарелку. Сверху переверните фарш, снимите плёнку.

В хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, аккуратно сдвиньте фарш вместе с яйцом, чтобы яйцо оказалось снизу.

Жарьте с одной стороны 2 минуты на среднем огне, переверните, жарьте с другой стороны 4 минуты. Выложите на тарелку яйцом вниз, смажьте соусом или майонезом, выложите нарезанные помидоры и огурец. Края бризоли сверните, зафиксируйте зелёным луком или колечком лука.

2. Киббех

Таким образом поджарьте и вторую бризоль. Вкусное блюдо готово, прошу к столу.

Это вкуснейшее блюдо Ближнего Востока. Удивительно оригинальное по вкусовым ощущениям. Это нужно пробовать.

Приступим:

400 г мясного фарша,

170 г булгура,

15 г кинзы,

1 луковица,

1/2 ч. л. сладкой паприки,

400 мл воды (кипятка),

5 ст. л. йогурта,

100 г огурца,

1/2 ч. л. сухой мяты,

2 зуб. чеснока,

соль, перец по вкусу.

Булгур хорошо промойте и залейте кипятком. Дайте постоять 10-15 минут. Затем поставьте на медленный огонь, посолите по вкусу и варите до испарения всей воды, примерно 10 минут.

В фарш добавьте мелко нарезанный лук, специи, соль, перемешайте. Отваренный булгур разделите на три части, две выложите в фарш и хорошо перемешайте. Добавьте мелко нарезанную кинзу, измельчённый чеснок, мяту.

Полученный фарш разделите на 12 равных частей. Скатайте из них шарики, каждый обваляйте в отварном булгуре. На шпажки нанизайте по три шарика, выложите на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов, запекайте 45 минут. Восхитительное блюдо готово!

3. Стручковая фасоль с фаршем

На первый взгляд очень простое блюдо, но оно настолько ароматное, вкусное и сытное, что точно захочется добавки. Процесс приготовления не доставит труда.

Подготовьте:

450 г мясного фарша,

600 г спаржевой фасоли,

по 1 шт. моркови и лука,

2 стебля сельдерея,

2 зубчика чеснока,

100 мл красного сухого вина,

2/3 ст. воды,

2 ч. л. аджики,

2 ст. л оливкового масла,

соль, перец по вкусу.

У фасоли обрежьте кончики, залейте холодной водой и доведите до кипения, варите 10 минут, затем слейте и обдайте холодной водой.

Морковь, лук, чеснок, сельдерей нарежьте мелкими кубиками и пассеруйте в сковороде с добавлением небольшого количества масла. Добавьте фарш, обжаривайте до румяной корочки. Влейте вино, тушите на медленном огне, пока не выпарится жидкость. Затем добавьте аджику и воду. Тушите под крышкой на среднем огне 5 минут. Добавьте отваренную спаржевую фасоль, несколько минут прогрейте и подавайте к столу. Приятного аппетита.

4. Мясные кексы

Это очень эффектное и вкусное блюдо, которое смело можно приготовить на праздничный стол. Интересная альтернатива котлетам.

Вам понадобится:

500 г мясного фарша,

1 яйцо,

100 мл молока,

50 г белого хлеба,

1 луковица,

150 г грибов (шампиньонов),

100 г сыра,

соль, специи по вкусу.

В глубокой миске в фарш добавьте измельчённый лук, яйцо, соль, специи. Белый хлеб поломайте на небольшие кусочки, залейте молоком, затем отожмите и соедините с фаршем, тщательно всё перемешайте.

Грибы мелко нарежьте, обжарьте, посолите по вкусу. Добавьте к остывшим грибам натёртый на крупной тёрке сыр.

В формочки для кексов, выложите небольшое количество фарша, сделайте в нём углубление, формируя стенки. В образовавшуюся ямку положите грибы с сыром, сверху накройте шапочкой из фарша и хорошо прижмите.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовые кексы выложите на тарелку. Кексы можете украсить на своё усмотрение, можно взять картофельное пюре и выложить через кондитерский мешок красивой шапочкой и посыпать зеленью.

5. Рулет "Солнышко" с начинкой

Это очень красивый и сытный пирог, который готовится удивительно быстро. Уже через 40 минут вы сможете поразить своих домочадцев вкусной и ароматной выпечкой.

Для этого вам понадобится:

1 упаковка слоёного теста (400 г),

1 луковица,

1 болгарский перец,

450 г фарша,

1 яйцо,

200 г твёрдого сыра или моцареллы,

соль, перец по вкусу.

Фарш обжарьте в сковороде с добавлением небольшого количества масла до готовности.

Отдельно обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте перец, обжаривайте вместе до готовности. Соедините фарш с луком и перцем, посолите, поперчите по вкусу.

Слоёное тесто разморозьте, раскатайте в одном направлении, нарежьте на треугольники.

Противень застелите пергаментом. По кругу выкладывайте треугольники немного заходя друг на друга. На толстую часть выложите подготовленную начинку, сверху сыр.

Закройте начинку, завернув уголки теста внутрь, тщательно защипните, смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте 25-30 минут. Ароматный пирог готов. Приятного аппетита.

6. Куриный рулет

Этот восхитительный рулет можно приготовить не только на завтрак, но и на праздничный стол. Очень удобно, что его можно сделать заранее и, когда нужно, просто нарезать.

Приготовьте:

3 яйца куриных,

350 г куриного фарша,

100 г твёрдого сыра,

100 г майонеза,

1 луковица,

1 ст. л. манной крупы,

2 ст. л. растительного масла,

укроп, соль, перец по вкусу.

Сыр натрите на крупной тёрке. Яйца взбейте с майонезом, добавьте манную крупу и сыр. Пусть немного постоит, чтобы манка разбухла.

Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте в сковороде с добавлением небольшого количества масла до прозрачности. В глубокой миске смешайте фарш, мелко нарезанный укроп, обжаренный лук, посолите, поперчите по вкусу.

Противень застелите пекарской бумагой, немного смажьте растительным маслом, выложите яично-сырную массу, распределите её в форме квадрата или прямоугольника. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

На готовый омлет выложите фарш и разровняйте. Сверните в рулет. Заверните его в два слоя фольги. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Рулет готов, нежно только нарезать на кусочки. Этот рулет очень вкусный как в холодном, так и в горячем виде.

7. Оладушки из фарша и пасты

Из остатков спагетти после ужина можно приготовить удивительно вкусное, необычное и сытное блюдо.

Вам понадобится:

200 г мясного фарша,

2 стакана отварных спагетти,

1 зубчик чеснока,

1 пучок зелёного лука,

1 ч. л. итальянских трав,

соль, перец по вкусу.

Отварные спагетти порубите мелко ножом и сложите в глубокую миску. Добавьте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок, посолите, поперчите, хорошо всё перемешайте.

Сформируйте круглые оладушки. В разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла обжарьте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Подавайте с соусами горячими с пылу с жару. Приятного аппетита!